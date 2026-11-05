Intermittent fasting : 16 గంటల ఫాస్టింగ్ తర్వాత ముందు ఏం తినాలి? డైటీషియన్ టిప్స్..
ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ చేసే సమయంలో ఉపవాసం విడిచిన తర్వాత ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో చాలామందికి స్పష్టత ఉండదు. ప్రముఖ డైటీషియన్ రేణు పురి అందించిన సూచనలతో పాటు ఉపవాసం విడిచే విధానం, తీసుకోకూడడని ఆహారాలు, ఆరోగ్య చిట్కాల సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం..
బరువు తగ్గేందుకు, ఫిట్నెస్ సాధించేందుకు నేటి కాలంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన జీవనశైలి పద్ధతి 'ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్'! ఆహారం తినే సమయం, ఉపవాసం ఉండే సమయం మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూ క్యాలరీల కోత విధించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. సాధారణంగా 16:8 లేదా 14:10 పద్ధతుల్లో అంటే 16 గంటలు లేదా 14 గంటల పాటు ఏమీ తినకుండా ఉపవాసం ఉంటారు. అయితే, చాలామంది ఉపవాసం ఉండే సమయంపై దృష్టి పెడతారే తప్ప, ఉపవాసం విడిచిన తర్వాత ఎలాంటి ఆహారం తినాలో పట్టించుకోరు!
ఉపవాసం ముగిసిన వెంటనే ఏది పడితే అది తినడం లేదా ఎక్కువ క్యాలరీలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల పడిన కష్టమంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరవుతుంది. ఈ అంశంపై 'Niwi.ai' సహ వ్యవస్థాపకురాలు, ప్రముఖ హెడ్ డైటీషియన్ రేణు పురి అందించిన సలహాలు, సందేహాల విశ్లేషణ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఉపవాసం ముగిసిన వెంటనే ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఫుడ్స్ తినాలా?
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఐటీ ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు, మహిళలు ఈ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ను విరివిగా పాటిస్తున్నారు. అయితే, మన సాంప్రదాయ వంటకాలైన పరోటాలు, నిల్వ పచ్చళ్లు, టీవీ చూస్తూ తినే ఫ్రైలు వంటివి ఉపవాసం విరిచిన వెంటనే తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే మన భారతీయ ఆహార పద్ధతులకు అనుగుణంగా డైట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
14 నుంచి 16 గంటల ఫాస్టింగ్ ముగియగానే కంగారుపడిపోయి తక్షణ శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని వెంటనే లాగించేయాల్సిన అవసరం లేదని డైటీషియన్ రేణు పురి స్పష్టం చేశారు. ఫాస్టింగ్ ముగిసిన తర్వాత మొదటి ఆహారంగా నీళ్లు, ప్లెయిన్ టీ లేదా బ్లాక్ కాఫీ వంటివి తీసుకోవచ్చు. ఇవి జీర్ణ వ్యవస్థను నెమ్మదిగా సిద్ధం చేస్తాయి.
డిటాక్స్ డ్రింక్స్ లేదా ప్రత్యేక ఆహారాలు అవసరమా?
ఉపవాసం విరిచేందుకు విపరీతమైన ప్రకటనల్లో కనిపించే ప్రత్యేక డిటాక్స్ డ్రింక్స్ లేదా కాస్ట్లీ సప్లిమెంట్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతమాత్రమూ లేదు. ఏదైనా ప్రత్యేక అనారోగ్య సమస్య ఉన్నవారికి తప్ప, సాధారణ పౌరులకు ఇంట్లో చేసుకునే సహజమైన, పౌష్టికాహారమే సరిపోతుంది.
ఉపవాసం విడిచాక మొదటి పూట ఏం తినాలి?
ఫాస్టింగ్ పూర్తి కాగానే చాలామంది కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు. అయితే అలా కాకుండా ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచు పదార్థం సమతుల్యంగా ఉండే భోజనాన్ని తీసుకోవడం వల్ల గరిష్ట ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
భారతీయ వంటకాల ప్రాతిపదికన కొన్ని ఉదాహరణలు..
మొదటి ఆప్షన్: రెండు కోడిగుడ్డు తెల్లసొనలతో కూరగాయలు కలిపి చేసిన ఆమ్లెట్, దానికి తోడు హోల్ వీట్ సోర్డో బ్రెడ్ స్లైస్, ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీ.
రెండో ఆప్షన్ (శాకాహారులకు): శనగపిండితో చేసే బేసన్ చిల్లా, అందులో ఇంట్లో తయారు చేసిన పనీర్ భూర్జీ నింపి, దానిని కొద్దిగా హంగ్ కర్డ్ (గడ్డ పెరుగు), తాజా కొత్తిమీర పచ్చడితో తీసుకోవడం.
రోజంతా తినే సాధారణ ఆహారం ఎలాంటిదై ఉండాలి?
ఫాస్టింగ్ విరిచిన తర్వాత తినే మొదటి భోజనం ఎంత కీలకమో, ఆ తర్వాత రోజంతా తీసుకునే ఆహారం కూడా అంతే ముఖ్యం. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఆకలి అదుపులో ఉండటంతో పాటు కడుపు నిండిన అనుభూతి ఎక్కువసేపు ఉంటుంది.
ప్రోటీన్: కండరాల నిర్వహణకు, కణాల పునరుద్ధరణకు అవసరమైన అమైనో యాసిడ్లను అందిస్తుంది.
ఫైబర్ (పీచు పదార్థం): జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, ఆకలి వేయకుండా చూస్తుంది.
మంచి కొవ్వులు: కొవ్వులో కరిగే విటమిన్ల శోషణకు, హార్మోన్ల సమతుల్యతకు సహాయపడతాయి.
"ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ట్రెండ్ అని బ్లైండ్గా ఫాలో కాకూడదు. ప్రతీ ఒక్కరి శరీర తత్వం, జీవనశైలి వేర్వేరుగా ఉంటాయి. దానికి అనుగుణంగానే డైట్ నిపుణుల సలహాతో ప్లాన్ చేసుకోవాలి," అని డైటీషియన్ రేణు పురి సూచించారు.
ఎవరు వైద్యుల సలహా లేకుండా ఫాస్టింగ్ చేయకూడదు?
ఈ కింది సమస్యలు లేదా పరిస్థితులు ఉన్నవారు కచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ప్రారంభించాలి:
- మధుమేహం (డయాబెటిస్) ఉన్నవారు.
- నిరంతరం మందులు వాడుతున్న బాధితులు.
- గర్భిణులు, పాలు ఇచ్చే తల్లులు.
- ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ (ఆహార సంబంధిత మానసిక సమస్యలు) ఉన్నవారు.
- ప్రత్యేక ఆహార నియమాలు పాటించాల్సిన తీవ్రమైన అనారోగ్య బాధితులు.
ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ఇచ్చే సుదీర్ఘ ప్రయోజనాలు..
దీనిని ఒక తాత్కాలిక ప్రయోగంగా కాకుండా దీర్ఘకాలిక అలవాటుగా మార్చుకున్నప్పుడు శరీరంలో మెరుగైన మార్పులు కనిపిస్తాయి:
- రాత్రివేళల్లో అనవసరంగా స్నాక్స్ తినే అలవాటు తగ్గుతుంది.
- కేలరీల వినియోగంపై నియంత్రణ వస్తుంది.
- బరువు తగ్గే లక్ష్యాలకు ఊతం లభిస్తుంది.
- రక్తంలో నిష్పత్తి నిలకడగా ఉండి, ఇన్సులిన్ నిరోధకత తగ్గుతుంది.
ఈ ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ చూసి తొందరపడకుండా, సొం ఆరోగ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించడమే శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More