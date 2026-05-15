Mangoes : రసాయనాలతో మగ్గబెట్టిన మామిడి పండ్లను గుర్తించడం ఎలా?
Naturally Ripened Mangoes : మామిడి పండ్ల సీజన్ వచ్చేసింది. అయితే మార్కెట్లో లభించేవన్నీ సహజంగా పండినవి కావు. క్యాల్షియం కార్బైడ్ వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలతో మగ్గబెట్టిన మామిడి పండ్లను గుర్తించి, మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఈ సులభమైన చిట్కాలు పాటించండి.
How to identify Carbide Mangoes : భారతదేశంలో మామిడి పండ్ల సీజన్ అంటే ఒక పండుగ లాంటిది! అల్ఫోన్సో నుంచి తియ్యని లంగ్డా, దశేరి వరకు.. మామిడి ప్రేమికులు ఈ పండును రకరకాలుగా ఆస్వాదిస్తారు. అయితే, దురదృష్టవశాత్తూ మార్కెట్లో లభించే మామిడి పండ్లన్నీ సహజంగా పండినవి కావు! అధిక లాభాల కోసం చాలా మంది రసాయనాలను ఉపయోగించి పండ్లను బలవంతంగా మగ్గబెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, మనం కొనే పండు ఆరోగ్యకరమైనదా? కాదా? అని తెలుసుకోవడం అత్యంత కీలకం.
మీరు కొనే మామిడి పండ్లు సహజంగా పండినవో లేక రసాయనాలతో తయారైనవో తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ కొన్ని సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి:
1. రంగును నిశితంగా గమనించండి..
సహజంగా పండిన మామిడి పండ్లు అన్నీ ఒకే రంగులో ఉండవు. వాటిపై ఆకుపచ్చ, పసుపు, నారింజ రంగుల మిశ్రమం అసమానంగా కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ పండు మొత్తం మీద ఎక్కడా పచ్చదనం లేకుండా, ఒకే రకమైన ప్రకాశవంతమైన పసుపు లేదా బంగారు రంగులో కనిపిస్తే, అది కృత్రిమంగా పండించినదని అనుమానించాల్సిందే.
2. తొడిమ భాగంలో వాసన చూడండి..
సహజంగా పండిన మామిడి పండు నుంచి అద్భుతమైన తియ్యని సువాసన వస్తుంది. ముఖ్యంగా తొడిమ దగ్గర ఈ వాసన ఎక్కువగా ఉంటుంది. రసాయనాలతో పండించిన పండ్లకు అసలు వాసన ఉండదు లేదా వాటి నుంచి ఒక రకమైన ఘాటైన కెమికల్ వాసన వెలువడుతుంది.
3. పండు టెక్చర్ పరీక్షించండి..
సహజంగా పండిన పండును మెల్లగా నొక్కినప్పుడు అది అంతటా సమానంగా మెత్తగా ఉంటుంది. కానీ, ఆర్టిఫీషియల్ పండ్లు పైన మెత్తగా ఉన్నా, లోపల మాత్రం గట్టిగా ఉంటాయి. కొన్ని పండ్లు మరీ వింతగా, ముద్దలా అనిపించవచ్చు.
4. నల్లటి మచ్చలు, ముడతలు..
సహజ పండ్లపై చిన్న చిన్న నల్లటి మచ్చలు ఉండటం సహజమే. అయితే, పండు అంతటా విపరీతమైన నల్లటి గుర్తులు, ముడతలు పడి ఉండటం లేదా దెబ్బతిన్న గుర్తులు కనిపిస్తే.. అవి రసాయనాల వాడకం లేదా తప్పుడు నిల్వ పద్ధతులకు సంకేతం.
5. పండును కోసి చూడండి..
మామిడి పండును కోసినప్పుడు లోపల గుజ్జు అంతా ఒకే రకమైన రంగులో, జ్యూసీగా ఉండాలి. కృత్రిమంగా పండించిన పండ్లలో గుజ్జు అక్కడక్కడా తెల్లగా లేదా లేత పసుపు రంగులో ఉంటుంది. అలాగే వీటిలో పీచు గట్టిగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
6. నీటి పరీక్ష..
ఒక బకెట్ నీటిలో మామిడి పండ్లను వేయండి. సహజంగా పండిన పండ్లు బరువుగా ఉండి నీటి అడుగుకు చేరుతాయి. రసాయనాల ప్రభావంతో మగ్గిన పండ్లు తేలికగా మారి నీటిపై తేలుతాయి. పండును గుర్తించడానికి ఇది అత్యంత ఖచ్చితమైన పద్ధతి.
7. అతిగా మెరిసే పండ్ల జోలికి వెళ్లొద్దు..
చూడగానే నిగనిగలాడుతూ, విపరీతమైన మెరుపుతో ఉన్న పండ్లకు దూరంగా ఉండండి. కొన్నిసార్లు పండ్లు అందంగా కనిపించడం కోసం వాటిపై మైనం (వ్యాక్స్) లేదా రసాయనాలను పూస్తారు. సహజమైన చర్మం ఉన్న పండ్లనే ఎంచుకోండి.
క్యాల్షియం కార్బైడ్ ప్రమాదాలు..
వ్యాపారులు మామిడి పండ్లను త్వరగా మగ్గబెట్టడానికి 'క్యాల్షియం కార్బైడ్'ను ఉపయోగిస్తారు. ఇది శరీరంలోకి చేరితే తలనొప్పి, కళ్లు తిరగడం, కడుపులో మంట, వాంతులు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఆరోగ్యానికి హానికరమైనందున చాలా చోట్ల దీనిపై నిషేధం కూడా ఉంది.
నమ్మకమైన విక్రేతల వద్దే కొనండి..
రసాయనాల ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే రైతు బజార్లు, నమ్మకమైన పండ్ల విక్రేతలు లేదా ఆర్గానిక్ స్టోర్స్ నుంచి పండ్లు కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం. స్థానికంగా లభించే సీజనల్ పండ్లు ఎప్పుడూ ఆరోగ్యానికి మంచిది.
సహజంగా పండిన మామిడి పండు కేవలం రుచిలోనే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కేవలం రంగును చూసి మోసపోకుండా.. వాసన, స్పర్శ, పైన చెప్పిన పరీక్షల ద్వారా సరైన పండ్లను ఎంచుకోండి. ఈ వేసవిలో ఆరోగ్యకరమైన మామిడి పండ్లను మనసారా ఆస్వాదించండి.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More