    Seeds for Health : గుమ్మడి vs పొద్దుతిరుగుడు గింజలు- మీ ఆరోగ్యానికి ఏది మిన్న? ఈ పోషకాల రహస్యాలు మీకోసమే..

    Pumpkin Seeds vs Sunflower Seeds : సూపర్​ ఫుడ్స్​గా పేరొందిన గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజల్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరం? ఎందులో ఎక్కువ పోషకాలు ఉంటాయి? మీ డైట్​లో ఏది ఉండాలి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 25, 2026 6:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Pumpkin seeds health benefits : ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరుగుతున్న నేటి కాలంలో ‘సూపర్ ఫుడ్స్’కి డిమాండ్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా గుమ్మడి గింజలు (Pumpkin Seeds), పొద్దుతిరుగుడు గింజలు (Sunflower Seeds) మన ఆహారంలో భాగమైపోయాయి. అయితే, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ బలవర్ధకమైనది? ఏది తింటే ఏ లాభం కలుగుతుంది? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి..

    గుమ్మడి గింజలు వర్సెస్​ పొద్దుతిరుగుడు గింజలు.. (AI Generated Image)
    గుమ్మడి గింజలు: గుండెకు మేలు, నిద్రకు తోడు!

    గుమ్మడి గింజలు కేవలం రుచికరమైన స్నాక్ మాత్రమే కాదు, ఇవి పోషకాల గని. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.

    మెగ్నీషియం నిధి: కండరాల పనితీరు, రక్తపోటు నియంత్రణకు అవసరమైన మెగ్నీషియం ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటుంది.

    పురుషుల ఆరోగ్యానికి: ప్రోస్టేట్ సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

    ప్రశాంతమైన నిద్ర: ఇందులోని 'ట్రిప్టోఫాన్' అనే అమైనో యాసిడ్ శరీరంలో సెరోటోనిన్, మెలటోనిన్ ఉత్పత్తికి సహకరించి, మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది.

    జింక్ ప్రాముఖ్యత: రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో జింక్ పాత్ర కీలకం, ఇది గుమ్మడి గింజల్లో మెండుగా ఉంటుంది.

    పొద్దుతిరుగుడు గింజలు: చర్మ సౌందర్యానికి, జీర్ణక్రియకు అమృతం!

    పొద్దుతిరుగుడు గింజలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులకు చిరునామా. గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

    విటమిన్ ఈ ధారళం: చర్మాన్ని మెరిసేలా చేయడంతో పాటు కణాల క్షీణతను అడ్డుకునే విటమిన్ ఈ ఇందులో సమృద్ధిగా ఉంటుంది.

    పీచు పదార్థం (ఫైబర్): గుమ్మడి గింజలతో పోలిస్తే వీటిలో ఫైబర్ శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను తొలగించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

    థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: ఇందులో ఉండే 'సెలీనియం' అనే ఖనిజం థైరాయిడ్ గ్రంధి పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది (ఈ పోషకం గుమ్మడి గింజల్లో తక్కువగా ఉంటుంది).

    రక్తహీనతకు చెక్: ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడతాయి.

    పోషకాల యుద్ధం: ఏది దేనిలో టాప్?

    ఏ గింజలు దేనికి ప్రసిద్ధమో ఈ కింది పట్టిక ద్వారా సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు:

    పోషకంవిజేతప్రయోజనం
    పీచుపొద్దుతిరుగుడు గింజలుమెరుగైన జీర్ణక్రియ, మలబద్ధక నివారణ
    మెగ్నీషియంగుమ్మడి గింజలుకండరాలు, నరాల బలం, బీపీ నియంత్రణ
    ప్రోటీన్గుమ్మడి గింజలుకండరాల మరమ్మత్తు, శక్తి
    విటమిన్ ఈపొద్దుతిరుగుడు గింజలుచర్మ ఆరోగ్యం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు

    తుది తీర్పు: మీ డైట్‌లో ఏది ఉండాలి?

    మీరు దేనిని ఎంచుకోవాలి అనేది మీ ఆరోగ్య అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    మీకు ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం కావాలంటే గుమ్మడి గింజలే మేటి.

    మీరు జీర్ణక్రియను పెంచుకోవాలని, విటమిన్ ఈ పొందాలని భావిస్తే పొద్దుతిరుగుడు గింజలను ఎంచుకోండి.

    నిపుణుల సూచన ప్రకారం, ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్లు (ఈ- బీ), ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు సమంగా అంది, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. సలాడ్లు, ఓట్స్ లేదా స్నాక్స్ రూపంలో వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం మంచిది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

