Seeds for Health : గుమ్మడి vs పొద్దుతిరుగుడు గింజలు- మీ ఆరోగ్యానికి ఏది మిన్న? ఈ పోషకాల రహస్యాలు మీకోసమే..
Pumpkin Seeds vs Sunflower Seeds : సూపర్ ఫుడ్స్గా పేరొందిన గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజల్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరం? ఎందులో ఎక్కువ పోషకాలు ఉంటాయి? మీ డైట్లో ఏది ఉండాలి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
Pumpkin seeds health benefits : ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరుగుతున్న నేటి కాలంలో ‘సూపర్ ఫుడ్స్’కి డిమాండ్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా గుమ్మడి గింజలు (Pumpkin Seeds), పొద్దుతిరుగుడు గింజలు (Sunflower Seeds) మన ఆహారంలో భాగమైపోయాయి. అయితే, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ బలవర్ధకమైనది? ఏది తింటే ఏ లాభం కలుగుతుంది? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి..
గుమ్మడి గింజలు: గుండెకు మేలు, నిద్రకు తోడు!
గుమ్మడి గింజలు కేవలం రుచికరమైన స్నాక్ మాత్రమే కాదు, ఇవి పోషకాల గని. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
మెగ్నీషియం నిధి: కండరాల పనితీరు, రక్తపోటు నియంత్రణకు అవసరమైన మెగ్నీషియం ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటుంది.
పురుషుల ఆరోగ్యానికి: ప్రోస్టేట్ సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
ప్రశాంతమైన నిద్ర: ఇందులోని 'ట్రిప్టోఫాన్' అనే అమైనో యాసిడ్ శరీరంలో సెరోటోనిన్, మెలటోనిన్ ఉత్పత్తికి సహకరించి, మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది.
జింక్ ప్రాముఖ్యత: రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో జింక్ పాత్ర కీలకం, ఇది గుమ్మడి గింజల్లో మెండుగా ఉంటుంది.
పొద్దుతిరుగుడు గింజలు: చర్మ సౌందర్యానికి, జీర్ణక్రియకు అమృతం!
పొద్దుతిరుగుడు గింజలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులకు చిరునామా. గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
విటమిన్ ఈ ధారళం: చర్మాన్ని మెరిసేలా చేయడంతో పాటు కణాల క్షీణతను అడ్డుకునే విటమిన్ ఈ ఇందులో సమృద్ధిగా ఉంటుంది.
పీచు పదార్థం (ఫైబర్): గుమ్మడి గింజలతో పోలిస్తే వీటిలో ఫైబర్ శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను తొలగించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం: ఇందులో ఉండే 'సెలీనియం' అనే ఖనిజం థైరాయిడ్ గ్రంధి పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది (ఈ పోషకం గుమ్మడి గింజల్లో తక్కువగా ఉంటుంది).
రక్తహీనతకు చెక్: ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడతాయి.
పోషకాల యుద్ధం: ఏది దేనిలో టాప్?
ఏ గింజలు దేనికి ప్రసిద్ధమో ఈ కింది పట్టిక ద్వారా సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు:
|పోషకం
|విజేత
|ప్రయోజనం
|పీచు
|పొద్దుతిరుగుడు గింజలు
|మెరుగైన జీర్ణక్రియ, మలబద్ధక నివారణ
|మెగ్నీషియం
|గుమ్మడి గింజలు
|కండరాలు, నరాల బలం, బీపీ నియంత్రణ
|ప్రోటీన్
|గుమ్మడి గింజలు
|కండరాల మరమ్మత్తు, శక్తి
|విటమిన్ ఈ
|పొద్దుతిరుగుడు గింజలు
|చర్మ ఆరోగ్యం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు
తుది తీర్పు: మీ డైట్లో ఏది ఉండాలి?
మీరు దేనిని ఎంచుకోవాలి అనేది మీ ఆరోగ్య అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
మీకు ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం కావాలంటే గుమ్మడి గింజలే మేటి.
మీరు జీర్ణక్రియను పెంచుకోవాలని, విటమిన్ ఈ పొందాలని భావిస్తే పొద్దుతిరుగుడు గింజలను ఎంచుకోండి.
నిపుణుల సూచన ప్రకారం, ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్లు (ఈ- బీ), ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు సమంగా అంది, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. సలాడ్లు, ఓట్స్ లేదా స్నాక్స్ రూపంలో వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం మంచిది.
