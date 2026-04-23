ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 10 లక్షల ఆరోగ్య భరోసా: పంజాబ్లో 'ముఖ్యమంత్రి సేహత్ యోజన' ప్రభంజనం!
పంజాబ్లో భగవంత్ సింగ్ మాన్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'ముఖ్యమంత్రి సేహత్ యోజన' సామాన్యుల పాలిట వరంగా మారింది. కేవలం మూడు నెలల్లోనే 40 లక్షల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల ఉచిత ఆరోగ్య బీమా కార్డులను అందజేసి, ఆరోగ్య రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలికింది.
ఆరోగ్యం అనేది కేవలం ఉన్నత వర్గాలకే పరిమితం కాకూడదని, ప్రతి సామాన్యుడికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందాలనే లక్ష్యంతో పంజాబ్ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'ముఖ్యమంత్రి సేహత్ యోజన' (Mukhya Mantri Sehat Yojna) ఊహించని రీతిలో ప్రజల్లోకి దూసుకెళ్తోంది. కేవలం మూడు నెలల స్వల్ప కాలంలోనే 40 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు ఈ పథకం కింద నమోదై కార్డులు పొందడం విశేషం. ఏప్రిల్ 21వ తేదీన ఒక్కరోజే రికార్డు స్థాయిలో 28,766 మంది నమోదు చేసుకున్నారంటే ఈ పథకంపై ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఖరీదైన వైద్యం.. ఇప్పుడు ఉచితం
గతంలో భారీ ఖర్చుతో కూడుకున్న వైద్యం కోసం ప్రజలు అప్పులపాలవ్వడమో, లేదా చికిత్సను మధ్యలోనే నిలిపివేయడమో జరిగేది. కానీ ఈ పథకం ద్వారా ఏటా రూ. 10 లక్షల వరకు నగదు రహిత (Cashless) వైద్య సదుపాయం లభిస్తోంది. ఫలితంగా రాష్ట్రంలోని పట్టణ ప్రాంతాలతో పాటు మారుమూల గ్రామాల్లోనూ ప్రజలు ధైర్యంగా ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారు.
జిల్లాల వారీగా చూస్తే.. లూధియానా 4.20 లక్షల కార్డులతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, పటియాలా (3.82 లక్షలు), జలంధర్ (2.85 లక్షలు) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. కేవలం మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా అమృత్సర్, హోషియార్పూర్, మాన్సా వంటి టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో కూడా ఈ పథకం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.
గుండెపోటు నుంచి మోకాళ్ల ఆపరేషన్ల వరకు..
ఈ పథకం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత రోగుల ప్రవర్తనలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. జబ్బు ముదిరే వరకు వేచి చూడకుండా, మొదటి దశలోనే ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారని ఖన్నా సబ్-డివిజనల్ ఆసుపత్రి ఎస్ఎంఓ డాక్టర్ మణిందర్ సింగ్ భాసిన్ వెల్లడించారు.
"గతంలో గాల్ బ్లాడర్ సర్జరీకి రూ. 40 వేల నుంచి రూ. 80 వేల వరకు ఖర్చయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు మా ఆసుపత్రిలో వందలాది మందికి పూర్తి ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు చేస్తున్నాం. అలాగే రూ. 1 లక్ష పైబడే మోకాళ్లు, తుంటి మార్పిడి ఆపరేషన్లు ఇప్పుడు నిత్యకృత్యంగా మారాయి" అని డాక్టర్ భాసిన్ పేర్కొన్నారు.
అత్యవసర చికిత్సలోనూ ఈ పథకం ప్రాణదాతగా నిలుస్తోంది. ఎస్టీఈఎంఐ (STEMI) గుండెపోటు వంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని నివారించే ఖరీదైన 'టెనెక్టెప్లేస్' (Tenecteplase) మందులను ఈ పథకం కింద ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఇప్పటివరకు సుమారు 100 మంది ప్రాణాలను కాపాడగలిగారు.
క్యాన్సర్ రోగులకు కొండంత అండ
పంజాబ్లో క్యాన్సర్ మహమ్మారి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో, ఈ పథకం ఎందరో రోగులకు ఆర్థిక ఊరటనిస్తోంది. కీమోథెరపీ, సర్జరీ వంటి వాటికి రూ. 8 నుంచి 10 లక్షల వరకు ఖర్చవుతున్నా, బాధితులు నయా పైసా ఖర్చు లేకుండా చికిత్స పొందుతున్నారు.
"వైద్యం అనేది రోగి చెల్లించే సామర్థ్యంపై ఆధారపడకూడదు. సేహత్ కార్డు ద్వారా ప్రతి ఇంటికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందించడమే మా లక్ష్యం" అని పంజాబ్ ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ బల్బీర్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి సేహత్ యోజన పరిమితి ఎంత?
ఈ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ. 10 లక్షల వరకు నగదు రహిత (Cashless) చికిత్స అందుతుంది.
2. ఈ పథకం కింద ఏయే చికిత్సలు పొందవచ్చు?
సాధారణ శస్త్రచికిత్సల నుంచి మోకాళ్ల మార్పిడి, గుండె సంబంధిత చికిత్సలు మరియు క్యాన్సర్ వంటి ఖరీదైన చికిత్సలు కూడా పొందవచ్చు.
3. ఇప్పటివరకు ఎంతమందికి కార్డులు అందజేశారు?
కేవలం మూడు నెలల్లోనే పంజాబ్ వ్యాప్తంగా 40 లక్షల కుటుంబాలకు హెల్త్ కార్డులను ప్రభుత్వం జారీ చేసింది.
4. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ పథకం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
గుండెపోటు వంటి అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాలను కాపాడే ఖరీదైన ఇంజెక్షన్లు, మందులను ఆసుపత్రుల్లో ఈ పథకం కింద ఉచితంగా అందిస్తారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More