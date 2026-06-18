బరువు తగ్గడమే లక్ష్యమా? బలహీనంగా మారుతున్నారా? నిపుణుల హెచ్చరిక ఇదే
చాలామంది ఫిట్నెస్ అంటే కేవలం బరువు తగ్గడం (Weight Loss) మాత్రమే అనుకుంటారు. కానీ, బరువు తగ్గే క్రమంలో మీరు నీరసంగా, బలహీనంగా మారుతున్నట్లయితే, మీరు ప్రమాదకరమైన బాటలో ఉన్నారని అర్థం. ఇది కేవలం కొవ్వును మాత్రమే కాకుండా, శరీరానికి అవసరమైన కండరాలను కూడా కోల్పోతున్నారనడానికి సంకేతం.
బరువు తగ్గడంపైనే అతిగా దృష్టి పెట్టడం వల్ల శరీరంలో కండరాల క్షీణత (Muscle Loss) మొదలవుతుంది. గురుగ్రామ్లోని సీకే బిర్లా హాస్పిటల్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ తుషార్ తాయల్ మాట్లాడుతూ, "శరీర సౌందర్యం కోసం మాత్రమే కాదు, జీవక్రియల పనితీరుకు కండరాలు చాలా కీలకం. బరువు తగ్గడం కంటే, శరీర నిర్మాణాన్ని (Body Composition) మెరుగుపరచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి" అని సూచించారు.
కండరాల పాత్ర ఏమిటి?
కండరాలు కేవలం కదలికలకే కాదు, శరీరంలోని కీలక విధుల నిర్వహణకు ఎంతో అవసరం. డాక్టర్ తాయల్ వివరించిన ప్రకారం:
- మెటబాలిజం (జీవక్రియ) నియంత్రణ.
- రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడం.
- వృద్ధాప్యంలో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండటం.
కండరాలు కోల్పోతున్నామని ఎలా గుర్తించాలి?
బరువు తగ్గినప్పుడు బట్టలు లూజ్ అవ్వడం వంటివి బయటకు కనిపిస్తాయి. కానీ కండరాలు తగ్గుతున్నప్పుడు శరీరంలో అంతర్గతంగా మార్పులు జరుగుతాయి.
- నిత్యం చేసే పనులు కూడా అలసటగా అనిపించడం.
- శారీరక సామర్థ్యం పడిపోవడం.
- ఏదైనా అనారోగ్యం లేదా గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడం.
"కండర ద్రవ్యరాశి తగ్గినప్పుడు, రక్తంలోని గ్లూకోజ్ను శరీరం సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోలేదు. దీనివల్ల ఇన్సులిన్ నిరోధకత పెరిగి, టైప్-2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది" అని డాక్టర్ తాయల్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి సాధారణ బరువు ఉన్నప్పటికీ, కండరాల శాతం తక్కువగా ఉంటే, వారు మెటబాలిక్ రిస్క్లో ఉన్నట్లేనని ఆయన గుర్తు చేస్తున్నారు.
మెటబాలిజంపై ప్రభావం
కండరాలు తగ్గినప్పుడు శరీరం కేలరీలను ఖర్చు చేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది. దీనివల్ల మెటబాలిజం మందగించి, భవిష్యత్తులో తిరిగి కొవ్వు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కండరాల క్షీణతను ఆపడం ఎలా?
బరువు తగ్గే ప్రక్రియలో కండరాలను కాపాడుకోవడం సాధ్యమే. ఇందుకోసం డాక్టర్ తాయల్ కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు.
క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం: కేవలం నడకకే పరిమితం కాకుండా, రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ (Resistance Training) చేయాలి. పుష్-అప్స్, లంజ్లు, బాడీవెయిట్ స్క్వాట్స్ వంటివి కండరాల పటిష్టతకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా తీసుకోవడం: కండరాల నిర్మాణానికి ప్రోటీన్ చాలా అవసరం. మీ ఆహారంలో పప్పు ధాన్యాలు, గుడ్లు, మాంసం లేదా ఇతర ప్రోటీన్ వనరులను చేర్చుకోవాలి.
జీవనశైలి: సరైన నిద్ర, చురుకైన జీవనశైలి పాటించడం ద్వారా కండరాలు క్షీణించకుండా కాపాడుకోవచ్చు.
క్రాష్ డైట్స్ వద్దు: తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ బరువు తగ్గించే క్రాష్ డైట్లు, అశాస్త్రీయ పద్ధతులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
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