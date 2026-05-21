Diabetes : ఈ మూడు సింపుల్ డైట్ మార్పులతో డయాబెటిస్ రిస్క్ని తగ్గించుకోవచ్చు!
How to reduce diabetes : భారతదేశంలో మధుమేహం వ్యాధి చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. అయితే, రోజువారీ ఆహార అలవాట్లలో కేవలం మూడు సాధారణ మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా టైప్-2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని 31% వరకు తగ్గించవచ్చని ఒక పరిశోధనలో తేలింది. ఆ వివరాలు..
Diet Changes To Reduce Diabetes risk : షుగర్ వ్యాధి లేదా మధుమేహం అనేది మనం రోజువారీ తినే ఆహారం, జీవనశైలిపైనే పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో సరైన సమయానికి తినకపోవడం, పోషకాలు లేని జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ముప్పు మరింత పెరుగుతోంది. అయితే, ఒక ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్ (అన్నల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్)లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం (PREDIMED- Plus) ప్రకారం.. ఆహారంలో మూడు ముఖ్యమైన మార్పులు చేసుకుంటే మధుమేహం రాకుండా సులభంగా అడ్డుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు.
ఈ పరిశోధన కోసం 55 నుంచి 75 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉండి, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ (జీవక్రియ లోపాలు) తో బాధపడుతున్న 4,700 మంది పెద్దలను సుమారు ఆరేళ్ల పాటు పరిశీలించారు. వీరిని రెండు గ్రూపులుగా విభజించగా.. ప్రత్యేక డైట్ నియమాలను పాటించిన మొదటి గ్రూపులో డయాబెటిస్ వచ్చే ముప్పు ఏకంగా 31% తగ్గినట్లు గుర్తించారు. ఈ మార్పు వారి బరువు తగ్గడానికి, నడుము చుట్టుకొలత తగ్గడానికి, మెటబాలిక్ హెల్త్ మెరుగుపడటానికి కూడా దోహదపడింది.
ఈ స్టడీ సూచించిన కీలక విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
డయాబెటిస్ రిస్క్ తగ్గించే ఆ 3 ముఖ్యమైన డైట్ మార్పులు..
- మెడిటరేనియన్ డైట్ పాటించడం:
ఈ తరహా ఆహార పద్ధతిలో తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు లభించే ఆలివ్ ఆయిల్, బాదం, జీడిపప్పు వంటి నట్స్, గింజలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటారు.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: ఈ ఆహారంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో అంతర్గత వాపులు (ఇన్ఫ్లమేషన్) తగ్గుతాయి. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపు తప్పకుండా సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది.
2. క్యాలరీల పరిమాణాన్ని స్వల్పంగా తగ్గించడం:
శరీర బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి రోజూ తీసుకునే క్యాలరీల పరిమాణాన్ని కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలి. ఈ పరిశోధనలో పాల్గొన్న అభ్యర్థులు తమ రోజువారీ ఆహారం నుంచి 600 క్యాలరీలను తగ్గించుకున్నారు.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: క్రమంగా క్యాలరీలు తగ్గించడం వల్ల శరీరంలో అదనపు కొవ్వు కరిగి బరువు తగ్గుతారు. ఇది గ్లూకోజ్ నియంత్రణను సులభతరం చేస్తుంది. మధుమేహానికి ప్రధాన కారణమైన ఊబకాయం సమస్యను ఇది సమర్థవంతంగా నివారిస్తుంది.
3. క్రమబద్ధమైన జీవనశైలి (డైట్ + శారీరక శ్రమ):
కేవలం ఆహార నియమాలు మాత్రమే కాకుండా, దానికి శారీరక శ్రమను కూడా జోడించినప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. రోజువారీ మెడిటరేనియన్ డైట్తో పాటు మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ (ఉదాహరణకు క్రమం తప్పకుండా నడవడం లేదా బరువులు ఎత్తే స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ వంటివి) చేయాలి. దీనివల్ల శరీరం ఇన్సులిన్ను మెరుగ్గా ఉపయోగించుకోగలుగుతుంది.
ఈ మార్పులు ఎందుకు అంత బాగా పనిచేస్తాయి?
ప్లాస్ వన్ జర్నల్లో ప్రచురితమైన మెటా-రివ్యూ ప్రకారం.. పీచు పదార్థం (ఫైబర్), తృణధాన్యాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం గ్లూకోజ్ నియంత్రణకు అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది. ఈ 3 మార్పుల వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు:
ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గిస్తుంది.
జీర్ణక్రియ రేటును, ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
నిలకడగా, ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో బరువు తగ్గేలా చేస్తుంది.
ఎవరు ఈ నియమాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి?
కేవలం ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారే కాకుండా, కింది లక్షణాలు ఉన్నవారు ఈ డైట్ మార్పులను వెంటనే ప్రారంభించడం చాలా అవసరం:
- ప్రీ-డయాబెటిస్ (రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు బోర్డర్ లో ఉన్నవారు)
- ఊబకాయం లేదా అధిక బరువు ఉన్నవారు
- మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్నవారు
- కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులకు మధుమేహం ఉన్న హిస్టరీ ఉన్నవారు.
మధుమేహాన్ని సహజ సిద్ధంగా నివారించడానికి చిన్న చిన్న, స్థిరమైన ఆహార మార్పులు, నిరంతర శ్రమ మాత్రమే శ్రీరామరక్ష అని ఈ అధ్యయనం స్పష్టం చేస్తోంది.
వీటిని కచ్చితంగా పాటించి మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More