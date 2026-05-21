Green Tea vs Black Coffee : బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఏది బెస్ట్? గ్రీన్ టీనా.. బ్లాక్ కాఫీనా?
Weight loss tips in Telugu : బరువు తగ్గడం, మెటబాలిజం పెంచుకోవడానికి గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ కాఫీ రెండూ మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలే! అయితే, ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? ఏది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? ఎందుకు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
Green Tea vs Black Coffee For Weight Loss : చాలామందికి ఉదయం నిద్ర లేవగానే వేడి వేడిగా ఏదో ఒక డ్రింక్ తాగడం అలవాటు. ఫిట్నెస్పై శ్రద్ధ చూపే వారు, బరువు తగ్గాలని భావించే వారు ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ లేదా బ్లాక్ కాఫీని ఎంచుకుంటారు. ఈ రెండూ బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడేవే అయినప్పటికీ.. శరీరంలో ఇవి పనిచేసే విధానం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మీ వెయిట్ లాస్ గోల్స్ ప్రకారం రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుసుకోండి..
మెటబాలిజం పెంచడంలో ‘గ్రీన్ టీ’ ప్రయోజనాలు..
కాటెచిన్స్తో కొవ్వు కరుగుతుంది : గ్రీన్ టీలో ‘ఈజీసీజీ’ అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు (కాటెచిన్స్) ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును సమర్థవంతంగా కరిగించడంలో సహాయపడతాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
స్థిరమైన శక్తి : గ్రీన్ టీలో కెఫిన్ పరిమాణం తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల శరీరం ఒక్కసారిగా కాకుండా, రోజంతా స్థిరమైన శక్తితో, చురుగ్గా ఉండేలా చేస్తుంది.
బ్లడ్ షుగర్ నియంత్రణ : గ్రీన్ టీ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ స్థిరంగా ఉంటే.. అనవసరమైన పదార్థాలు తినాలనే కోరికలు తగ్గి, ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది.
ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది : ఇందులో ఉండే ‘ఎల్-థియానిన్’ అనే అమైనో ఆమ్లం మనస్సుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఇది బరువు పెరగడానికి కారణమయ్యే 'కార్టిసాల్' (ఒత్తిడి హార్మోన్) స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది.
బరువు తగ్గించడంలో ‘బ్లాక్ కాఫీ’ ప్రయోజనాలు..
మెటబాలిజం రేటు పెరుగుతుంది : బ్లాక్ కాఫీలో కెఫిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో 'థర్మోజెనిసిస్' (శరీరం వేడిని ఉత్పత్తి చేసి క్యాలరీలను కరిగించే ప్రక్రియ) ను ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా మెటబాలిజం రేటు తాత్కాలికంగా పెరుగుతుంది.
శారీరక సామర్థ్యం : కెఫిన్ శరీరంలో అడ్రినలిన్ హార్మోన్ను విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి, వర్కవుట్ చేయడానికి ముందు బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఎక్కువ క్యాలరీలు కరుగుతాయి.
తాత్కాలికంగా ఆకలి తగ్గింపు : కాఫీ తాగిన కాసేపటి వరకు ఆకలి వేయకుండా అణచివేసే గుణం దీనికి ఉంది.
జీరో క్యాలరీలు : చక్కెర, పాలు, సిరప్లు కలపకుండా కేవలం ప్లేన్ బ్లాక్ కాఫీ తాగితే అందులో క్యాలరీలు అస్సలు ఉండవు.
అయితే కాఫీని అమితంగా తాగితే నిద్రలేమి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడి బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
గ్రీన్ టీ వర్సెస్ బ్లాక్ కాఫీ.. ఏది బెస్ట్?
గ్రీన్ టీ ఎవరికి మంచిది? : మీరు సున్నితమైన, దీర్ఘకాలిక మెటబాలిక్ సపోర్ట్ కోరుకుంటే గ్రీన్ టీ ఉత్తమమైనది. కెఫిన్ పడని వారికి, నిద్రలేమి సమస్యలు ఉన్నవారికి శరీరాన్ని ఒత్తిడికి గురిచేయకుండా బరువు తగ్గడానికి ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది.
బ్లాక్ కాఫీ ఎవరికి మంచిది? : క్రమంతప్పకుండా జిమ్ లేదా వ్యాయామాలు చేసేవారికి, కెఫిన్ను బాగా తట్టుకోగలవారికి బ్లాక్ కాఫీ వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వర్కవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ను పెంచి త్వరగా బరువు తగ్గేలా చేస్తుంది.
మరిన్ని మంచి ఫలితాల కోసం చిట్కాలు..
గ్రీన్ టీ ఎలా తాగాలి? : గ్రీన్ టీ బ్యాగులను మరీ మరిగే నీటిలో వేయకూడదు. వేడి నీటిలో రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంచాలి. ఎక్కువ సేపు ఉంచితే అందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు నశించి, టీ చేదుగా మారుతుంది!
బ్లాక్ కాఫీ ఎలా తాగాలి? : చక్కెర, ఫ్లేవర్డ్ సిరప్లు పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి. టేస్ట్ కోసం కొద్దిగా దాల్చినచెక్క పొడి లేదా కోకో పౌడర్ వాడుకోవచ్చు.
తాగడానికి సరైన సమయం : గ్రీన్ టీని ఉదయం పూట లేదా మధ్యాహ్నం తీసుకోవచ్చు. బ్లాక్ కాఫీని రాత్రి నిద్రకు భంగం కలగకుండా ఉండటం కోసం ఉదయం పూట లేదా వర్కవుట్కు ముందు తాగడం మంచిది.
చివరిగా నిపుణులు చెప్పేదేంటంటే.. కేవలం ఈ డ్రింక్స్ తాగడం వల్లే బరువు తగ్గిపోరు. వీటితో పాటు పోషకాహారం, తగినంత శారీరక శ్రమ, మంచి నిద్ర ఉన్నప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More