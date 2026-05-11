    Green tea : అద్భుతం! వరుసగా 14 రోజులు గ్రీన్ టీ తాగితే శరీరంలో కలిగే మార్పులు ఇవి..

    Green tea health benefits : రోజూ ఒకటి లేదా రెండు కప్పుల గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల కేవలం రిఫ్రెష్‌మెంట్ మాత్రమే కాదు, కాలేయం, మెదడు పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 14 రోజుల పాటు గ్రీన్ టీ తాగితే శరీరంలో కలిగే మార్పుల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: May 11, 2026 7:29 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Why to drink Green tea : నేటి కాలంలో ఫిట్‌నెస్‌పై అవగాహన ఉన్నవారైనా, ఆరోగ్య సూత్రాలను కొత్తగా పాటించడం మొదలుపెట్టిన వారైనా.. అందరి డైట్ లిస్టులో కచ్చితంగా ఉండే పేరు ‘గ్రీన్ టీ’! ఉదయాన్నే ఒక కప్పు వేడి గ్రీన్ టీతో రోజును ప్రారంభించడం అనేది ఒక ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుగా మారిపోయింది. అయితే, ఈ పానీయం వల్ల మన శరీరానికి కేవలం ఉత్సాహం మాత్రమే కాదు, అంతకు మించిన అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    గ్రీన్ టీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
    గ్రీన్ టీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..

    హార్వర్డ్, స్టాన్‌ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలలో శిక్షణ పొందిన ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సౌరభ్ సేథీ.. గ్రీన్ టీ గురించి ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. కేవలం 14 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ ఒక కప్పు లేదా రెండు కప్పుల గ్రీన్ టీ తాగితే శరీరంలో కలిగే మార్పులను ఆయన వివరించారు.

    గ్రీన్​ టీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు- కాలేయానికి కవచం..

    గ్రీన్ టీ వల్ల మొదటి ప్రయోజనం కాలేయానికి లభిస్తుంది. “గ్రీన్ టీలో ఈజీసీజీ వంటి శక్తిమంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కాలేయంలో ఇన్​ఫ్లమేషన్​ని తగ్గించడమే కాకుండా మెటబాలిక్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి,” అని డాక్టర్ సేథీ పేర్కొన్నారు. శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చే పలు అనారోగ్య సమస్యలను ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అడ్డుకుంటాయి.

    గ్రీన్​ టీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు- మెటబాలిజం పెరుగుతుంది..

    బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వారికి గ్రీన్ టీ ఒక వరం లాంటిది. ఇది శరీరంలో మెటబాలిజం రేటును పెంచడమే కాకుండా, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనివల్ల కొవ్వు కరగడానికి మార్గం సుగమం అవుతుందని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు.

    గ్రీన్​ టీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు- మెదడుకు నిలకడైన శక్తి..

    చాలామంది కాఫీ తాగినప్పుడు వెంటనే ఉత్సాహం వచ్చినా, ఆ తర్వాత నీరసంగా అనిపిస్తుంది. కానీ గ్రీన్ టీ విషయంలో అలా జరగదు. “గ్రీన్ టీలో తక్కువ పరిమాణంలో కెఫీన్ ఉండటంతో పాటు ఎల్-థియానిన్ అనే అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల మెదడుకు ప్రశాంతత లభించడమే కాకుండా, ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది,” అని డాక్టర్ సేథీ వివరించారు. దీనివల్ల ఎలాంటి ఆందోళన కలగకుండానే మెదడు చురుగ్గా మారుతుంది.

    జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి…

    గ్రీన్ టీ ఆరోగ్యకరమైన అలవాటే అయినప్పటికీ, అతిగా తీసుకోవడం ప్రమాదకరమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రోజుకు 1 నుంచి 3 కప్పులు తాగడం సరైన పద్ధతి. అయితే, ‘గ్రీన్ టీ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్స్’ వాడకం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇవి అరుదైన సందర్భాల్లో హెపటోసెల్యులర్​ ఇంజ్యూరీ కారణం కావచ్చని డాక్టర్ సేథీ హెచ్చరించారు. సహజ సిద్ధమైన గ్రీన్ టీ ఆకులను నీటిలో మరిగించి తాగడమే అత్యుత్తమ మార్గమని ఆయన సూచించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం రోజుకు ఎన్ని కప్పుల గ్రీన్ టీ తాగవచ్చు?

    రోజుకు 1 నుంచి 3 కప్పుల గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల మెటబాలిజం మెరుగుపడి కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అయితే, కాలేయానికి హాని కలిగించే ప్రమాదం ఉన్నందున అధిక గాఢత గల గ్రీన్ టీ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్స్‌ను వాడకూడదు.

    2. కాఫీ కంటే గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల మెదడుకు కలిగే అదనపు ప్రయోజనం ఏమిటి?

    గ్రీన్ టీలోని ఎల్-థియానిన్, తక్కువ కెఫీన్ కలయిక మెదడుకు ప్రశాంతతను, మెరుగైన ఏకాగ్రతను ఇస్తుంది.

    ఇది కాఫీలాగా వణుకు లేదా ఆందోళన కలిగించకుండా రోజంతా మిమ్మల్ని స్థిరమైన ఉత్సాహంతో ఉంచుతుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

