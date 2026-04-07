ఊబకాయం అంటే కేవలం లావు కాదా? 2025 కొత్త నిబంధనల ప్రకారం భారతీయులకు అసలు ముప్పు ఎక్కడ?
ఊబకాయం అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన సమస్య కాదు, అది ఒక ప్రాణాంతక మెటబాలిక్ వ్యాధి. 2025 సవరించిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం భారతీయులు ఏ BMI వద్ద జాగ్రత్త పడాలో, విస్సరల్ ఫ్యాట్ వల్ల కలిగే ముప్పులేంటో మెడికవర్ హాస్పిటల్ సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ వెంకట రంగా రెడ్డి వివరించారు.
“నేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు” — ఇది నేడు మన సమాజంలో చాలా మందిలో ఉన్న ఒక ప్రమాదకరమైన అపోహ. ఈ చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యమే భవిష్యత్తులో తీరని ఆరోగ్య సంక్షోభానికి దారితీస్తుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం గమనిస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ ‘కొంచెం’ అనిపించే అదనపు బరువు శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా దెబ్బతీస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం అద్దంలో కనిపించే రూపానికి సంబంధించింది కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ డిజార్డర్.
ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా ఊబకాయం మహమ్మారిలా విస్తరిస్తోంది. ఇది కేవలం పెద్దలకే పరిమితం కాకుండా, పాఠశాలకు వెళ్లే చిన్న వయస్సు పిల్లలను కూడా చుట్టుముట్టడం మన ఆరోగ్య భవిష్యత్తుపై ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
BMI సంఖ్య మాత్రమేనా? భారతీయులకు 2025 కొత్త ప్రమాణాలు
సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడో లేదో తెలుసుకోవడానికి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI) ఉపయోగిస్తాం. అయితే, భారతీయుల శరీర తత్వం (Asian Indian Phenotype) పాశ్చాత్య దేశాల ప్రజల కంటే భిన్నమైనది. మనకు తక్కువ BMI ఉన్నప్పటికీ శరీరంలో కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే 2025 సవరించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం భారతీయులకు BMI 23 దాటితేనే ప్రమాద ఘంటికలు మోగినట్లుగా పరిగణించాలి.
వైద్య రంగంలో ఇప్పుడు "Overweight" అనే పదాన్ని పక్కన పెట్టి, ఊబకాయాన్ని రెండు దశలుగా వర్గీకరించారు:
- స్టేజ్ 1 ఊబకాయం (Stage 1 Obesity): BMI 23 కంటే ఎక్కువగా ఉండి, శరీరంలో అధిక కొవ్వు పేరుకుపోయిన స్థితి. ఈ దశలో అవయవాలపై నేరుగా ప్రభావం కనిపించకపోయినా, ఇది ఒక హెచ్చరిక సమయం.
- స్టేజ్ 2 ఊబకాయం (Stage 2 Obesity): BMI 23 దాటడంతో పాటు పొట్ట చుట్టుకొలత పెరగడం, కీళ్ల నొప్పులు, మధుమేహం లేదా రక్తపోటు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఇప్పటికే మొదలైన స్థితి.
విస్సరల్ ఫ్యాట్: చాప కింద నీరులాంటి ముప్పు
చాలామంది చర్మం కింద కనిపించే కొవ్వు గురించి మాత్రమే ఆందోళన చెందుతుంటారు. కానీ వైద్యపరంగా అంతకంటే ప్రమాదకరమైనది విస్సరల్ ఫ్యాట్ (Visceral Fat). ఇది పొట్ట లోపల కాలేయం, ప్యాంక్రియాస్, కిడ్నీలు, గుండె వంటి కీలక అవయవాల చుట్టూ పేరుకుపోయే అత్యంత విషపూరితమైన కొవ్వు.
మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నారో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ కొలతలు గమనించండి:
- పురుషుల్లో నడుము చుట్టుకొలత 90 సెం.మీ దాటినా,
- మహిళల్లో 80 సెం.మీ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నా..
మీ శరీరంలో విస్సరల్ ఫ్యాట్ ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉందని అర్థం. ఈ కొవ్వు కేవలం నిల్వ ఉండటమే కాకుండా, నిరంతరం విషపూరితమైన హార్మోన్లను విడుదల చేస్తూ శరీరమంతా 'ఇన్ఫ్లమేషన్' (వాపు) కలిగిస్తుంది. ఇది నేరుగా ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.
శరీరంలోని కొవ్వు వల్ల కలిగే ప్రాణాంతక వ్యాధులు
ఈ అంతర్గత కొవ్వు వల్ల కలిగే నష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు:
- మధుమేహం (Type 2 Diabetes): విస్సరల్ ఫ్యాట్ నేరుగా కాలేయానికి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ను పంపి, ఇన్సులిన్ పనితీరును అడ్డుకుంటుంది.
- గుండె జబ్బులు: రక్తపోటు పెరగడం, చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) అధికమవ్వడం వల్ల రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ముప్పు రెట్టింపు అవుతుంది.
- ఫ్యాటీ లివర్ (MASLD): కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల అది కాలక్రమేణా లివర్ సిర్రోసిస్కు దారి తీస్తుంది.
- మెదడు సమస్యలు: విస్సరల్ ఫ్యాట్ వల్ల మెదడులో మార్పులు జరిగి డిమెన్షియా, ఆల్జైమర్స్ వంటి వ్యాధులు వచ్చే ముప్పు మూడు రెట్లు పెరుగుతుంది.
ఎందుకు ఈ సమస్య వస్తోంది?
ఇది కేవలం "ఎక్కువ తినడం" వల్ల మాత్రమే వచ్చేది కాదు. ఆధునిక జీవనశైలిలో గంటల తరబడి కదలకుండా కూర్చుని పనిచేయడం (Sedentary Life), శారీరక శ్రమ లేకపోవడం ప్రధాన కారణాలు. దీనికి తోడు నిద్రలేమి, తీవ్రమైన ఒత్తిడి వల్ల ఆకలిని పెంచే 'గ్రెలిన్' హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. దీనివల్ల తెలియకుండానే ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకుంటాం.
పరిష్కారం మీ చేతుల్లోనే..
ఊబకాయం నియంత్రణలో 80-90 శాతం జీవనశైలి మార్పులే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. చక్కెర, మైదా, జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలి. రోజుకు కనీసం 30 నుండి 60 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడక (Brisk Walking) లేదా యోగా చేయడం తప్పనిసరి.
"ఊబకాయం అనేది రాత్రికి రాత్రే వచ్చే సమస్య కాదు, అలాగని రాత్రికి రాత్రే పోయేది కాదు. మీ బరువు, మీ నడుము చుట్టుకొలత మీ ఆరోగ్య భవిష్యత్తుకు సూచికలు," అని సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ వెంకట రంగా రెడ్డి వల్లూరు స్పష్టం చేశారు. అజాగ్రత్త వదిలి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి వైపు అడుగులు వేయడమే దీనికి అసలైన పరిష్కారం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. భారతీయులకు BMI ఎంత ఉంటే సాధారణంగా పరిగణిస్తారు?
భారతీయుల శరీర తత్వం ప్రకారం BMI 18.5 నుండి 22.9 మధ్య ఉంటే సాధారణంగా పరిగణిస్తారు. 23 దాటితే ఊబకాయం దిశగా వెళ్తున్నట్లు గుర్తించాలి.
2. విస్సరల్ ఫ్యాట్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎందుకు ప్రమాదకరం?
ఇది శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాల చుట్టూ పేరుకుపోయే కొవ్వు. ఇది విషపూరిత హార్మోన్లను విడుదల చేస్తూ గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులకు దారితీస్తుంది.
3. కేవలం ఆహారం తగ్గించడం వల్ల బరువు తగ్గుతారా?
ఆహార నియంత్రణతో పాటు శారీరక శ్రమ కూడా ముఖ్యం. ఆహారం 80 శాతం ప్రభావం చూపిస్తే, శారీరక శ్రమ మిగిలిన 20 శాతం ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం, తగినంత నిద్ర కూడా బరువు తగ్గడానికి అవసరం.
4. నడుము చుట్టుకొలత ఎంత ఉండాలి?
ఆరోగ్యకరమైన ప్రమాణాల ప్రకారం పురుషులలో నడుము చుట్టుకొలత 90 సెం.మీ కంటే తక్కువ, మహిళలలో 80 సెం.మీ కంటే తక్కువ ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More