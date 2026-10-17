Rajinikanth Fitness : 75ఏళ్ల వయసులో సూపర్ ఫిట్! రజనీకాంత్ ఫిట్నెస్, డైట్ సీక్రెట్స్ ఇవే..
75 ఏళ్ల వయసులోనూ సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ అంత ఎనర్జిటిక్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? 'జైలర్ 2' సహనటి మిర్నా మీనన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో రజనీకాంత్ డైట్, వర్కౌట్ సీక్రెట్స్ను పంచుకున్నారు. ఆయన పాటించే ఆ హెల్తీ హాబిట్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ చలనచిత్ర ప్రపంచంలో ఏడు పదుల వయసు దాటినా కూడా చెక్కుచెదరని ఉత్సాహంతో, ఎనర్జీతో అలరిస్తున్న లెజెండరీ నటుడు సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్! 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన తెరపై కనిపించే తీరు, చేసే యాక్షన్ యంగ్ హీరోలకు సైతం పోటీనిస్తాయి. ఇటీవల విడుదలైన చిత్రాల్లో ఆయన శారీరక దారుఢ్యం, ఫిట్నెస్ మరోసారి టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. 'జైలర్ 2' చిత్రంలో ఆయనతో కలిసి నటించిన నటి మిర్నా మీనన్ ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తలైవా రోజువారీ దినచర్య, వ్యాయామాలు, ఆహార అలవాట్ల గురించి ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
షూటింగ్ ఎక్కడైనా సరే వర్కౌట్ ఆగదు!
రజనీకాంత్ క్రమశిక్షణే ఆయన ఆరోగ్యానికి అసలైన రహస్యమని మిర్నా మీనన్ పేర్కొన్నారు.
"ఆయన ఉదయాన్నే లేచి వర్కౌట్ పూర్తి చేసిన తర్వాతే సెట్కి వస్తారు," అని మిర్నా తెలిపారు.
షూటింగ్ ప్రదేశాల్లో జిమ్ సదుపాయాలు లేకపోయినా ఆయన వెనక్కి తగ్గరు. తగిన వ్యాయామ పరికరాలను తన గదిలోనే ఏర్పాటు చేసుకుని మరీ క్రమం తప్పకుండా వర్కౌట్స్ పూర్తి చేస్తారు. వయసు పైబడిన వారు రోజూ ఉదయాన్నే శరీరానికి పని చెప్పడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవ్వడమే కాకుండా, మెట్లు ఎక్కడం, నడవటం వంటి రోజువారీ పనులు తేలికవుతాయి.
స్విమ్మింగ్, ట్రెడ్మిల్ రన్నింగ్..
రజనీకాంత్ తన రోజువారీ వర్కౌట్ రొటీన్లో ప్రధానంగా ఈత (స్విమ్మింగ్), ట్రెడ్మిల్ రన్నింగ్కు ప్రాధాన్యమిస్తారు.
ఈత కొట్టడం వల్ల శరీరంలోని అన్ని కండరాలకు ఒకేసారి వ్యాయామం లభిస్తుంది. నీటిలో శరీరం బరువు తగ్గిపోవడం వల్ల కీళ్లపై ఎలాంటి ఒత్తిడి పడదు. మోకాళ్ల నొప్పులు ఉండే వయోధికులకు లేదా ఆర్థరైటిస్ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈత అద్భుతమైన వ్యాయామంగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా ట్రెడ్మిల్ రన్నింగ్ వల్ల ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం పెరిగి శరీరంలో రక్తం సమర్థవంతంగా ప్రసరిస్తుంది.
'వైట్ ఫుడ్స్'కు నో.. డైట్ సీక్రెట్ ఇదే!
వ్యాయామంతో పాటు జైలర్ 2 హీరో ఆహార విషయంలో రజనీకాంత్ కఠినమైన నియమాలు పాటిస్తారు.
"ఆయన కారంగా, నూనెతో ఉండే ఆహారాన్ని అస్సలు ఇష్టపడరు. పాలు, పెరుగు, తెల్ల అన్నం (వైట్ రైస్), పంచదార వంటి 'వైట్ ఫుడ్స్'ను తన ఆహారంలో చాలావరకు తీసుకోరు," అని మిర్నా పంచుకున్నారు.
సద్ధి చేసిన ఆహారం, ప్రాసెస్ చేసిన తెల్లటి పదార్థాలు, అధిక ఉప్పు, పంచదార, కొవ్వు పదార్థాలను దూరం పెట్టడం వల్ల వయసుతో పాటు వచ్చే మధుమేహం, బీపీ వంటి జీవనశైలి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని అరికట్టవచ్చు.
వయసు పెరిగేకొద్దీ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ ఎందుకు అవసరం?
సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ శరీరంలో మజిల్ మాస్ తగ్గుతుంటుంది. అందుకే ఈత, నడక వంటి కార్డియో వ్యాయామాలతో పాటు తేలికపాటి బరువులు ఎత్తడం లేదా బాడీ-వెయిట్ వ్యాయామాలు (స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్) చేయడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది ఎముకలను దృఢంగా ఉంచడమే కాకుండా, నడిచేటప్పుడు శరీరం సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది.
క్రమశిక్షణే అసలైన మంత్రం..
రజనీకాంత్ జీవనశైలి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అతిపెద్ద పాఠం ఏమిటంటే.. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా తమ ఆరోగ్య అలవాట్లను వదులుకోకపోవడం! అతిగా శ్రమపడటం కంటే ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా వర్కౌట్ చేయడం, తగినంత నిద్రపోవడం, సరిపడా నీరు తాగడం, మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
అయితే ఏదైనా కొత్త వ్యాయామం లేదా డైట్ ప్లాన్ ప్రారంభించేముందు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More