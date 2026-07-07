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    How to be happy : జీవితంలో మీ ఎదుగుదలను చూపించే నిశ్శబ్ద సంకేతాలివే..

    Signs of a happy life : జీవితంలో విజయం అంటే కేవలం ప్రమోషన్లు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, పెద్ద ఇళ్లు మాత్రమే కాదు. నిత్య జీవితంలో మనం పెద్దగా పట్టించుకోని కొన్ని చిన్న మార్పులే మనం సరైన మార్గంలోనే వెళ్తున్నామని చెప్పడానికి నిదర్శనం. అవి..

    Published on: Jul 7, 2026, 12:18:43 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    లక్ష్యాలను సాధించలేదనే బాధ, పక్కవారితో పోల్చుకుంటూ వెనుకపడిపోయామనే ఆందోళన ఈ రోజుల్లో చాలామందిని వేధిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి మెట్రో నగరాల్లో ఉండే ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, తోటివారితో పోలికలు మానసిక ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతున్నాయి. కానీ, నిజమైన ప్రగతి ఎల్లప్పుడూ అందరికీ కనిపించేలా పెద్ద మైలురాళ్లు లేదా భారీ విజయాల రూపంలోనే ఉండాలని లేదు! మనకు తెలియకుండానే, నిశ్శబ్దంగా సాగిపోయే రోజువారీ క్షణాల్లోనే మన జీవితం ఎంత నిలకడగా సాగుతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? లేరా? ఇలా తెలుసుకోండి.. (Pinterest)
    మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా? లేరా? ఇలా తెలుసుకోండి.. (Pinterest)

    మీరు సరైన దిశలోనే ప్రయాణిస్తున్నారా లేదా అనే సందేహం మీలో ఉంటే, మీరు అనుకున్నదానికంటే చాలా మెరుగైన స్థితిలోనే ఉన్నారని చెప్పడానికి కొన్ని కీలకమైన సంకేతాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    బాధ్యతలు, సందేహాలే మీ బలం..

    మీ ఈమెయిల్ ఇన్‌బాక్స్ నిండిపోవడం, క్యాలెండర్‌లో పనుల జాబితా ఉండటం, సకాలంలో కట్టాల్సిన బిల్లులు సిద్ధంగా ఉండటం ఒక్కోసారి భారంగా అనిపించవచ్చు. అయితే, సమాజం మిమ్మల్ని నమ్ముతోందని, మీపై ఆధారపడుతోందని చెప్పడానికి ఇదే సంకేతం. బాధ్యతలు ఉండటం అంటే మీరు ఇతరుల జీవితాల్లో ప్రాధాన్యత కలిగిన వ్యక్తిగా మారారని అర్థం.

    అలాగే, "నేను చేస్తున్న పని సరైనదేనా? ఇంకా బాగా చేయగలనా?" అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవడం మంచి పరిణామం. ఆత్మపరిశీలన అనేది ఒక వ్యక్తి నిరంతరం ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాడు అని అనడానికి రుజువు. నేర్చుకోవడం ఆపేసిన వారు ఎప్పుడూ తమను తాము ప్రశ్నించుకోరనే నిజాన్ని గ్రహించాలి.

    మానసిక స్పష్టత, నచ్చిన పనుల కోసం సమయం..

    మీ జీవితంలో ఎక్కడో ఏదో లోపం ఉందని లేదా ఒక విషయం సరిగ్గా సాగడం లేదని మీ మనసుకు అనిపిస్తే, అది మీలో ఉన్న అవగాహనకు నిదర్శనం. ఏది తప్పుగా ఉందో గుర్తించడమే, జీవితాన్ని సానుకూల మార్గంలోకి మళ్లించడానికి పడే మొదటి అడుగు.

    ప్రస్తుత బిజీ లైఫ్‌లో మీకు నచ్చిన పుస్తకం చదవడానికో, చిన్న అలవాట్లను కొనసాగించడానికో లేదా వారాంతాల్లో కాస్త ప్రశాంతంగా గడపడానికో సమయం కేటాయిస్తున్నారంటే, మీరు కేవలం బతకడం లేదు.. జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ జీవిస్తున్నారని అర్థం.

    గతాన్ని చూసి గర్వపడటం.. భవిష్యత్తుపై ఆశ!

    ఒకప్పుడు "ఈ కష్టం నుంచి ఎలా గట్టెక్కుతాం?" అని భయపడిన రోజులను ఇప్పుడు గుర్తుచేసుకుని ప్రశాంతంగా నవ్వగలుగుతున్నారంటే మీలో అద్భుతమైన మానసిక స్థైర్యం ఉందని అర్థం. మీ గతంలోని చిన్న వెర్షన్‌తో పోల్చితే, ఈరోజు మీరు ఎంతో పరిణతి సాధించారు. ఆ నాడు మీరు కలలుగన్న కొన్ని క్షణాలను ఈరోజు నిజంగా అనుభవిస్తున్నారు.

    "జీవితంలో ఎదుగుదల అనేది రాత్రికి రాత్రి వచ్చే మార్పు కాదు. గత అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటూ, మనకు ఏది సెట్ అవుతుందో తెలుసుకోవడమే నిజమైన వ్యక్తిగత వికాసం," అని మానసిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలనే కుతూహలం ఇంకా మీలో సజీవంగా ఉంటే, మీరు జీవితాన్ని మరింత అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని అర్థం. వచ్చే వారం ప్లాన్ చేసుకోవడం లేదా తదుపరి ట్రిప్ గురించి ఆలోచించడం వంటి చిన్న చిన్న భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు కూడా మీలో ఉన్న ఆశావహ దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.

    జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా సాగదు. ఒడిదొడుకులు ఎదురైనప్పుడు స్థిరంగా నిలబడటం, నమ్మకమైన వ్యక్తులతో బంధాన్ని కలిగి ఉండటం, కొత్త రోజుపై నమ్మకంతో ముందుకు సాగడమే మీరు జీవితంలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారని చెప్పడానికి అసలైన నిదర్శనాలు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/How To Be Happy : జీవితంలో మీ ఎదుగుదలను చూపించే నిశ్శబ్ద సంకేతాలివే..
    Home/Lifestyle/How To Be Happy : జీవితంలో మీ ఎదుగుదలను చూపించే నిశ్శబ్ద సంకేతాలివే..
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