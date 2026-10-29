Child bone health : స్కూలు పిల్లల్లో 40శాతం పెరిగిన ఎముకల సమస్యలు! ‘స్కెలిటల్ క్రైసిస్’తో జాగ్రత్త..
చారిత్రక మార్పులు, ఇండోర్ జీవనశైలి, స్క్రీన్ టైమ్ పెరగడం వల్ల భారతీయ పిల్లల్లో 'స్కెలిటల్ క్రైసిస్' (ఎముకల బలహీనత) ముప్పు పెరుగుతోందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. స్కూలు పిల్లల్లో ఎముకల సాంద్రత తగ్గడానికి కారణాలు, ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలు, తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..
నేటి డిజిటల్ యుగంలో పిల్లల ప్రపంచం.. నాలుగు గోడలకే పరిమితమైపోతోంది! మైదానాల్లో ఆటపాటల కంటే స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీలు, గేమింగ్ కన్సోళ్ల ముందే గంటల తరబడి గడిపేస్తున్నారు. దీనికి తోడు పౌష్టికాహార లోపం జతకూడటంతో పిల్లల ఎముకల ఆరోగ్యం తీవ్ర ముప్పులో పడుతోందని వైద్య నిపుణులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న వయస్సులోనే ఎముకలు బలహీనపడే ఈ పరిస్థితిని వైద్యులు ‘స్కెలిటల్ క్రైసిస్’గా పేర్కొంటున్నారు.
మనుషులు తమ జీవితకాలంలో సాధించే గరిష్ట ఎముకల దృఢత్వంలో మెజారిటీ భాగం బాల్యంలో, టీనేజ్ వయస్సులోనే సిద్ధమవుతుంది. అయితే ప్రస్తుత తరం పిల్లల్లో శారీరక శ్రమ తగ్గడం, ఎండ తగలకపోవడం వల్ల ఎముకలు వయస్సుకు తగినంత దృఢంగా మారడం లేదని గురుగ్రామ్లోని మారెంగో ఆసియా హాస్పిటల్స్ క్లినికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ స్ఫూర్తి మాన్ స్పష్టం చేశారు.
పాఠశాల పిల్లల్లో 40 శాతం పెరిగిన ఎముకల సమస్యలు!
గత తరాల పిల్లలు రోజంతా మైదానాల్లో పరిగెడుతూ, సూర్యరశ్మిని పొందుతూ సహజంగానే బలమైన ఎముకలను సొంతం చేసుకునేవారు. కానీ నేటి విద్యార్థులు ఇళ్లలోనూ, తరగతి గదుల్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు. ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్స్ (ఐఏపీ) నివేదికల ప్రకారం పాఠశాల పిల్లల్లో ఎముకలు, కండరాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏకంగా 40 శాతం పెరిగాయి.
"వీపు నొప్పులు, నడుము నొప్పులు కేవలం ముసలితనంలోనేరావు. పాఠశాల పిల్లల్లోనే ఎముకలు, కండరాల సమస్యలు 40 శాతం పెరగడం చూస్తుంటే, మనం పాఠశాల స్థాయిలో నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణను ఎంత తీవ్రంగా ఆచరించాలో అర్థమవుతోంది. సమస్య వచ్చిన తర్వాత చికిత్స చేయడం కంటే, ప్రాథమిక స్థాయిలోనే ఫిట్నెస్, వ్యాయామాలు, సరైన ఫిజియోథెరపీ ద్వారా వీటికి అడ్డుకట్ట వేయాలి," అని ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్స్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సంజీవ్ కే ఝా వెల్లడించారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో చిన్నతనంలోనే పిల్లలు కాళ్ల నొప్పులు, నడుము నొప్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్న ఉదంతాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఎండ, ఆహారం: సమతుల్యత చాలా అవసరం..
శరీరం కాల్షియంను సరిగ్గా గ్రహించాలంటే విటమిన్ డీ అత్యంత ఆవశ్యకం. విటమిన్ డీ తయారీకి సూర్యరశ్మి ప్రధాన మూలం. చర్మ రంగు, వాతావరణం, సమయాన్ని బట్టి పిల్లలు ప్రతిరోజూ కొంత సమయం సూర్యకాంతిలో గడపడం మంచిది.
ఎముకలను బలోపేతం చేసే ప్రధాన ఆహార పదార్థాలు:
కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారం: పాలు, పెరుగు, పనీర్ వంటి డైరీ ఉత్పత్తులతో పాటు తెలుగు వారి సాంప్రదాయ ఆహారమైన రాగులు (రగి చోడి) ని క్రమం తప్పకుండా అందించాలి.
ప్రోటీన్ మూలాలు: ఎముకల నిర్మాణానికి మద్దతుగా గుడ్లు, పప్పుధాన్యాలు, పెసలు, బాదం-జీడిపప్పు వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవ్వాలి.
సప్లిమెంట్లు: ఆహారం, సూర్యరశ్మి ద్వారా సరిపడా విటమిన్ డీ లభించనప్పుడు డాక్టర్ సలహా మేరకు మాత్రమే విటమిన్ డీ సప్లిమెంట్లు వాడాలి.
వ్యాయామం: ఎముకల దృఢత్వానికి ఆయువుపట్టు
ఎముకలు బలంగా తయారవ్వాలంటే శారీరక కదలికలు తప్పనిసరి. బరువును మోసే వ్యాయామాలు గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి అవి ఎముకల సాంద్రతను పెంచుతాయి.
6 నుంచి 17 ఏళ్ల పిల్లలు: రోజూ కనీసం 60 నిమిషాల పాటు శారీరక శ్రమ లేదా ఆరుబయట ఆటలు ఆడాలి.
వారంలో కనీసం 3 రోజులు ఎముకలను బలోపేతం చేసే తొక్కుడు ఆటలు, స్కిప్పింగ్, రన్నింగ్, జంపింగ్, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్ వంటి ఆటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
ఎల్లప్పుడూ ఒకే రకమైన కఠినమైన శిక్షణ కాకుండా రకరకాల క్రీడలను ప్రోత్సహించాలి. ఆటల సమయంలో గాయాలు కాకుండా తగిన షూస్ వేసుకోవడం, తగినంత విశ్రాంతినివ్వడం కూడా ముఖ్యమే.
తల్లిదండ్రులు గమనించాల్సిన 'రెడ్ ఫ్లాగ్స్'..
ఎముకల బలహీనత అనేది ప్రారంభంలో ఎటువంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకుండానే పెరుగుతుంది. అయితే కింది లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే తల్లిదండ్రులు ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి:
- చిన్నపాటి తూలుళ్లు లేదా చిన్నగా పడినా పదే పదే ఎముకలు విరగడం.
- నిరంతరం వేధించే ఎముకలు లేదా కీళ్ల నొప్పులు.
- వయస్సుకు తగ్గ శారీరక ఎదుగుదల లేకపోవడం, నడకలో వైకల్యం లేదా కండరాల బలహీనత.
- చిన్న పిల్లల్లో కాళ్లు వంకరపోవడం, మణికట్టు వాపులు వంటి రికెట్స్ లక్షణాలు కనిపించడం.
తల్లిదండ్రులు పిల్లల శారీరక ఎదుగుదల, తిండి అలవాట్లను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి. అనుమానం వస్తే డాక్టర్ల సలహాతో రక్తంలో విటమిన్ డీ, కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఆల్కలైన్ ఫోస్ఫటేస్ పరీక్షలు చేయించాలి. సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతమైన పిల్లలకు బోన్ డెన్సిటీ స్కాన్లు అవసరం ఉండదు, కానీ పదే పదే ఫ్రాక్చర్లు అయ్యే వారికి ఇవి ఉపకరిస్తాయి. సమయానికి గుర్తించడం ద్వారా భవిష్యత్ శారీరక వైకల్యాలను అడ్డుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More