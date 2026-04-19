Summer Health Tips : వేసవిలో రోజంతా యాక్టివ్గా ఉండేందుకు ఏం చేయాలి?
Summer Health Tips : విపరీతమైన వేడి ఉంటుంది. బయట కాసేపు ఉన్నా కూడా శరీరం అలసిపోతుంది. చాలామంది తల తిరగడం, తలనొప్పి, నీరసం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. కాసేపు పని చేసినా అలసిపోతారు. వేసవిలో ఏం చేస్తే.. యాక్టివ్గా ఉంటారు?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. బయట కొద్దిసేపు ఉన్నా కూడా శరీరం అలసిపోయేంత వేడిగా ఉంటుంది. చాలా మందికి తల తిరగడం, తలనొప్పి, నీరసం, లేదా స్పృహ కోల్పోవడం వంటివి జరుగుతాయి. వీటికి ప్రధాన కారణాలు శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గడం(డీహైడ్రేషన్), తీవ్రమైన వేడి.
తగినంత నీరు తాగడం, తేలికైన, చల్లని ఆహారం తీసుకోవడం, ఎండ నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడం వంటివి రోజంతా మిమ్మల్ని శక్తివంతంగా, చురుకుగా ఉంచుతాయి.
వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు శరీరంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. మీరు ఎండలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా చెమట పడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ శరీరం నుండి నీటిని, అవసరమైన ఎలక్ట్రోలైట్లను తొలగిస్తుంది. దీనివల్ల నిర్జలీకరణం (డీహైడ్రేషన్) జరుగుతుంది. శరీరంలో నీరు తక్కువైతే.. రక్త ప్రసరణను కూడా నెమ్మదింపజేస్తుంది. దీనివల్ల శరీరానికి తగినంత ఆక్సిజన్, పోషణ అందవు. ఫలితంగా అలసట, నీరసం, తల తిరగడం వంటివి కలుగుతాయి. మండే ఎండలో శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్ల, గుండె మరింత కష్టపడి పనిచేయాల్సి వస్తుంది. శక్తి వేగంగా ఖర్చవుతుంది. అందుకే వేసవిలో కొద్దిసేపు ఎండలో ఉన్నా కూడా శరీరం త్వరగా అలసిపోయినట్లు, నీరసంగా అనిపిస్తుంది.
రోజంతా యాక్టివ్గా ఉండేందుకు ఏం చేయాలి?
వేసవిలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవడం. రోజంతా కొద్దికొద్దిగా నీరు తాగండి. మీకు దాహం వేసే వరకు వేచి ఉండకండి. మీరు కొబ్బరి నీరు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ వంటి పానీయాలను కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలను, లవణాలను అందిస్తాయి. అలాగే పుచ్చకాయ, కర్బూజా, దోసకాయ, నారింజ వంటి పండ్లను తినండి, ఎందుకంటే వాటిలో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది.
వేసవిలో తేలికగా, సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తినండి. వేయించిన, మసాలా, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు శరీర వేడిని పెంచుతాయి. మీ ఆహారంలో పెరుగు, సలాడ్, పెసలు, ఆకుకూరలు చేర్చుకోండి. ఉదయం నానబెట్టిన బాదం, అరటిపండ్లు తినడం వల్ల తక్షణ శక్తి లభించి, నీరసం తగ్గుతుంది.
ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో సూర్యరశ్మి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు తప్పనిసరిగా బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే, మీ తలను టోపీ, స్కార్ఫ్ లేదా గొడుగుతో కప్పుకోండి. మీ శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడే లేత రంగు, వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులను ధరించండి.
ఎండలో నుండి వచ్చిన వెంటనే చల్లటి నీటిని తాగవద్దు. కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని, ఆ తర్వాత గది ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న నీటిని తాగండి. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే స్నానం చేయడం లేదా బట్టలు మార్చుకోవడం వంటివి చేయవద్దు. 5 నుండి 10 నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇలా చేయండి. అలాగే పని నుండి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ఏసీలోకి వెళ్లే బదులు, ముందుగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చోండి, దీనివల్ల మీ శరీర ఉష్ణోగ్రత సాధారణ స్థితికి వస్తుంది.
ఎండలో నుండి లోపలికి వచ్చిన వెంటనే ఐస్ క్రీమ్, చల్లని పండ్ల రసాలు లేదా ఫ్రిజ్లో ఉంచిన నీటిని తాగడం మానుకోండి. దీనివల్ల గొంతు నొప్పి లేదా దగ్గు రావచ్చు.
వేడిలో శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది. తగినంత నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. రోజంతా చురుకుగా ఉండటానికి, ప్రతి రాత్రి కనీసం 7 నుండి 8 గంటల నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి.
ఉదయం లేదా సాయంత్రం తేలికపాటి వ్యాయామం, యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం వల్ల శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.
పైన చెప్పినవన్ని పాటిస్తే రోజంతా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.