Hair loss in young men : చిన్న వయస్సులోనే రాలిపోతున్న జుట్టు.. కారణం ఏంటి? ఆపేదెలా?
20లలోనే బట్టతల రావడం నేటి యువతను వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య. జన్యుపరమైన కారణాలు, తీవ్రమైన ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపంతో పాటు క్రియేటిన్ వాడకంపై ఉన్న అనుమానాలకు చర్మ సంరక్షణ నిపుణుల స్పష్టమైన విశ్లేషణ ఇదిగో.
ఒకప్పుడు జుట్టు రాలడం, బట్టతల రావడం అనేది 40 లేదా 50 ఏళ్లు దాటిన వారిలో మాత్రమే కనిపించేది. కానీ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లోని డెర్మటాలజీ క్లినిక్లకు వస్తున్న వారిలో 18 నుంచి 25 ఏళ్ల యువకులే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు! నొసటి భాగంలో జుట్టు వెనక్కి తగ్గడం, తల మధ్యలో పలచబడటం, రోజూ విపరీతంగా వెంట్రుకలు రాలిపోవడం నేటి కుర్రాళ్లను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. దీనికి జన్యువులే కారణమా? మానసిక ఒత్తిడా? తినే ఆహారమా? లేక జిమ్లలో వాడే క్రియాటిన్ సప్లిమెంట్లా? ఈ సమస్య వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను ప్రముఖ హెల్త్కేర్ సంస్థ 'ట్రయా' కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ రాశి సోని విశ్లేషించారు.
జెనెటిక్స్.. తల్లి వైపు నుంచే వస్తుందనుకోవడం పొరపాటే!
యువకుల్లో నుదిటి పైన జుట్టు వెనక్కి పోవడం, తలపైన పలచబడటానికి ప్రధాన కారణం ‘ఆండ్రోజెనెటిక్ అలోపేసియా’. దీనిని సాధారణంగా జన్యుపరమైన బట్టతల అంటారు.
"మన శరీరంలో ఉత్పత్తయ్యే ఆండ్రోజెన్ హార్మోన్లు, ప్రత్యేకించి డైహైడ్రోటెస్టోస్టెరాన్ (డీహెచ్టీ) పట్ల వెంట్రుకల కుదుళ్లు ఎంత సున్నితంగా స్పందిస్తాయో జన్యువులే నిర్ణయిస్తాయి. జన్యుపరమైన సమస్య ఉన్నవారిలో ఈ కుదుళ్లు క్రమంగా కుంచించుకుపోయి, కాలక్రమేణా సన్నటి, చిన్న వెంట్రుకలను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తాయి," అని డాక్టర్ రాశి సోని స్పష్టం చేశారు.
జుట్టు రాలడం కేవలం తల్లి వైపు కుటుంబ సభ్యుల నుంచే సంక్రమిస్తుందనేది చాలామందిలో ఉన్న పెద్ద అపోహ. నిజానికి తండ్రి వైపు బంధువుల జన్యువుల వల్ల కూడా ఈ సమస్య రావచ్చు. హఠాత్తుగా జుట్టు రాలిపోవడానికి, జన్యుపరంగా నొసటి భాగం, తల మధ్యలో క్రమంగా పలచబడటానికి చాలా తేడా ఉంటుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు.
మానసిక ఒత్తిడి.. కొన్ని నెలల తర్వాత కనిపించే దుష్ఫలితం!
ఐటీ ఉద్యోగులు, రాత్రింబవళ్లు చదివే విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన ఒత్తిడి, సరిపడా నిద్ర లేకపోవడం, పోటీ పరీక్షల ఆందోళన వంటివి జుట్టు కుదుళ్లపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. హఠాత్తుగా బరువు తగ్గడం లేదా ఏదైనా పెద్ద అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు శరీరంలో తీవ్ర మార్పులు వస్తాయి.
ఇలాంటి సమయాల్లో ‘టెలోజెన్ ఎఫ్లూవియమ్’ అనే సమస్య తలెత్తుతుంది. దీనివల్ల సాధారణం కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో వెంట్రుకలు ఒకేసారి ఊడిపోయే దశకు చేరుకుంటాయి. అయితే ఒత్తిడికి గురైన వెంటనే కాకుండా, రెండు మూడు నెలల తర్వాత జుట్టు రాలడం మొదలవుతుంది. దీనితో చాలామంది ఈ రెండింటికీ ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్తించలేకపోతుంటారు.
జిమ్ సప్లిమెంట్ క్రియాటిన్ వల్ల బట్టతల వస్తుందా?
ఈ రోజుల్లో ఫిట్నెస్ పై శ్రద్ధ చూపే కుర్రాళ్లు జిమ్లలో క్రియాటిన్ సప్లిమెంట్లు విస్తృతంగా వాడుతున్నారు. క్రియాటిన్ వాడితే బట్టతల వస్తుందనే ఆందోళన వారిలో కనిపిస్తోంది.
"క్రియాటిన్ నేరుగా జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతుందని శాస్త్రీయంగా ఎక్కడా నిరూపితం కాలేదు," అని డాక్టర్ రాశి తెలిపారు. కొన్ని పరిశోధనల్లో క్రియాటిన్ వల్ల డీహెచ్టీ స్థాయిలు స్వల్పంగా పెరుగుతాయని తేలినప్పటికీ, హార్మోన్ స్థాయి పెరిగినంత మాత్రాన ప్రతి ఒక్కరికీ జుట్టు ఊడిపోతుందని చెప్పలేం. జన్యుపరంగా బట్టతల వచ్చే అవకాశం ఉన్నవారు క్రియాటిన్ వాడేటప్పుడు జుట్టు సాంద్రతను గమనిస్తూ ఉండటం మంచిది తప్ప, సప్లిమెంట్ను గుడ్డిగా నిందించాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
పోషకాహార లోపం.. శరీరం ప్రాధాన్యతలు వేరు!
మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్లు, ఐరన్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు లోపిస్తే తలజుట్టుపై ఆ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రాణరక్షణ వ్యవస్థ దృష్ట్యా శరీరం జుట్టును అత్యవసర అవయవంగా పరిగణించదు. శరీరంలో పోషకాల కొరత ఏర్పడినప్పుడు, అవసరమైన పోషకాలను గుండె, కాలేయం, మెదడు వంటి ప్రధాన అవయవాలకు శరీరం మళ్లిస్తుంది. ఫలితంగా జుట్టు కుదుళ్లకు అందాల్సిన పోషకాలు అందక రాలిపోతాయి. అయితే జుట్టు రాలే ప్రతి ఒక్కరికీ పోషకాహార లోపమే కారణం కాదని, డాక్టర్ల సలహా లేకుండా సొంతంగా విటమిన్ టాబ్లెట్లు వాడటం సురక్షితం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More