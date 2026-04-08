రోజూ బ్రష్ చేసినా పళ్లు పసుపు రంగులోకి మారుతున్నాయా? అసలు కారణాలివే!
నోటి ఆరోగ్యం పట్ల ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్నా, రోజూ రెండుసార్లు బ్రష్ చేసినా చాలామందిలో పళ్లు పసుపు రంగులోకి మారుతుంటాయి. కేవలం శుభ్రత లోపం మాత్రమే దీనికి కారణం కాదని, మన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఆరోగ్య పరిస్థితులు కూడా దంతాల రంగును మారుస్తాయని బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ దంతవైద్యురాలు వివరిస్తున్నారు.
ముత్యాల్లాంటి తెల్లని పళ్లు ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు? నవ్వినప్పుడు పళ్లు తళతళా మెరిసిపోతే ఆ ఆత్మవిశ్వాసమే వేరు. అందుకే చాలామంది దంతాల విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. క్రమం తప్పకుండా బ్రష్ చేస్తారు. అయినప్పటికీ, కొందరిలో పళ్లు క్రమంగా పసుపు రంగులోకి మారుతుంటాయి. "నేను రోజూ బ్రష్ చేస్తున్నాను కదా.. అయినా నా పళ్లు ఎందుకు పచ్చగా మారుతున్నాయి?" అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది.
దీనిపై బెంగళూరులోని 'హ్యాపీయెస్ట్ పర్ల్స్' సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ శ్రద్ధా బహిర్వానీ స్పందిస్తూ.. దంతాల రంగు మారడానికి కేవలం బ్రష్ చేయకపోవడం ఒక్కటే కారణం కాదని, దీని వెనుక అనేక అంతర్గత, బాహ్య కారణాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.
ఎనామెల్ పొర పలచబడటం
సాధారణంగా మన పంటి పైభాగంలో 'ఎనామెల్' అనే గట్టి పొర ఉంటుంది. ఇది సహజంగానే తెల్లగా ఉంటుంది. అయితే, వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ ఎనామెల్ పొర అరిగిపోతుంటుంది. దీనివల్ల పంటి లోపల ఉండే 'డెంటిన్' అనే పసుపు రంగు పొర బయటకు కనిపిస్తుంది. ఫలితంగా పళ్లు పసుపు రంగులో ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి. కొందరికి జన్యుపరంగానే ఎనామెల్ పొర పలచగా ఉండటం వల్ల కూడా చిన్న వయసులోనే పళ్లు పచ్చగా కనిపిస్తాయి.
ఆహారపు అలవాట్లు.. రంగు మారే పళ్లు
మనం తీసుకునే ఆహారం దంతాల రంగుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా:
- టీ, కాఫీ, వైన్: వీటిని అతిగా తీసుకోవడం వల్ల పళ్లపై మొండి మరకలు పడతాయి.
- శీతల పానీయాలు: సోడా వంటి కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ ఎనామెల్ను దెబ్బతీసి పళ్లు రంగు మారేలా చేస్తాయి.
- రంగు కలిపిన పదార్థాలు: కృత్రిమ రంగులు ఉన్న ఆహార పదార్థాలు కూడా దంతాల మెరుపును తగ్గిస్తాయి.
"మనం తీసుకునే ఆహారంలోని రంగులు పంటి లోపలి పొరల్లోకి చొచ్చుకుపోయినప్పుడు, వాటిని కేవలం బ్రష్ చేయడం ద్వారా తొలగించడం అసాధ్యం" అని డాక్టర్ శ్రద్ధా పేర్కొన్నారు.
ధూమపానం - నికోటిన్ ప్రభావం
పళ్లు పచ్చబడటానికి ప్రధాన కారణాల్లో ధూమపానం ఒకటి. సిగరెట్లు, బీడీలు తాగడం వల్ల వాటిలోని నికోటిన్, టార్ పళ్లపై పేరుకుపోతాయి. ఇవి పళ్లపై గోధుమ లేదా పసుపు రంగులో గట్టి మరకలను (Tartar) ఏర్పరుస్తాయి. వీటిని వదిలించుకోవాలంటే కేవలం ప్రొఫెషనల్ క్లీనింగ్ (Scaling) మాత్రమే మార్గం.
ఫ్లోరోసిస్ సమస్య: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికం
భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో భూగర్భ జలాల్లో ఫ్లోరైడ్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువగా ఉన్న నీటిని తాగడం వల్ల పళ్లపై శాశ్వతంగా పసుపు లేదా తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి. దీన్నే 'ఫ్లోరోసిస్' అంటారు. ఇది పంటి లోపలి నుంచే వచ్చే మార్పు కాబట్టి, పైన ఎంత బ్రష్ చేసినా ఫలితం ఉండదు. దీనికి కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్రీ ద్వారా మాత్రమే పరిష్కారం లభిస్తుంది.
మందులు, ఇతర గాయాలు
కొన్ని రకాల యాంటీబయాటిక్స్ (ఉదాహరణకు టెట్రాసైక్లిన్), ఐరన్ సప్లిమెంట్లు వాడటం వల్ల కూడా పళ్లు రంగు మారుతుంటాయి. అలాగే, పంటికి ఏదైనా గట్టి దెబ్బ తగిలినప్పుడు లోపల రక్తనాళాలు దెబ్బతిని, కాలక్రమేణా ఆ పన్ను నల్లగా లేదా పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం కావచ్చు.
పరిష్కారం ఏమిటి?
దంతాల రంగు మారడానికి గల అసలు కారణాన్ని బట్టి చికిత్స ఆధారపడి ఉంటుంది.
- క్లీనింగ్ & బ్లీచింగ్: ఉపరితలంపై ఉండే మరకలను తొలగించడానికి ప్రొఫెషనల్ క్లీనింగ్ ఉపయోగపడుతుంది.
- వీనియర్స్ & క్రౌన్స్: మొండి మరకలు లేదా ఫ్లోరోసిస్ వంటి సమస్యలకు వీనియర్స్ (Veneers) లేదా క్యాపింగ్ (Crowns) చక్కని పరిష్కారం.
- ముందస్తు జాగ్రత్తలు: ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత నోటిని శుభ్రంగా పుక్కిలించడం, నీరు ఎక్కువగా తాగడం, ఏడాదికి కనీసం ఒకసారి డెంటిస్ట్ను సంప్రదించడం ద్వారా దంతాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పళ్లు పచ్చగా ఉంటే బ్రష్ చేయడం మానేయాలా?
లేదండీ. బ్రష్ చేయడం వల్ల ఆహార పదార్థాలు పేరుకుపోకుండా ఉంటాయి. బ్రష్ చేయకపోతే సమస్య మరింత తీవ్రమై పళ్లు పుచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది. రోజుకు రెండుసార్లు బ్రష్ చేయడం తప్పనిసరి.
2. ఇంట్లో దొరికే ఉప్పు, నిమ్మరసంతో పళ్లు రుద్దవచ్చా?
అస్సలు వద్దు. ఉప్పు, నిమ్మరసం లేదా బొగ్గు వంటి కఠినమైన పదార్థాలతో పళ్లు రుద్దడం వల్ల పైన ఉండే రక్షణ పొర (Enamel) శాశ్వతంగా దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల పళ్లు జివ్వుమని లాగడం (Sensitivity) మొదలవుతుంది.
3. పళ్లు తెల్లగా మారడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
అది మీరు ఎంచుకునే చికిత్సపై ఆధారపడి ఉంటుంది. లేజర్ బ్లీచింగ్ వంటి పద్ధతుల్లో ఒకే సిట్టింగ్లో ఫలితం కనిపిస్తుంది. సహజ పద్ధతుల్లో మెరుగుదల రావడానికి క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి అవసరం.
