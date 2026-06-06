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    2026 Tata Tiago : టాటా టియాగో ఫేస్​లిఫ్ట్​ కొనాలా? వద్దా? ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూ..

    Tata Tiago facelift : టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ ఎంట్రీ లెవెల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ టియాగోను 2026 వెర్షన్‌లో సరికొత్త ఫీచర్లు, మోడరన్ డిజైన్‌తో అప్‌డేట్ చేసింది. రూ. 4.69 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ కారును కొనాలా? వద్దా? హెచ్​టీ ఆటో ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూని చూసేయండి..

    Published on: Jun 06, 2026 4:02 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    Tata Tiago facelift review : ఇండియాలోని బెస్ట్ సెల్లింగ్​ హ్యాచ్​బాక్స్​లో టాటా టియాగో ఒకటి. ఇక ఇప్పుడు ఈ మోడల్​ని సంస్థ అప్డేట్​ చేస్తూ.. 2026 టాటా టియాగోని ఇటీవలే లాంచ్​ చేసింది. మరి ఈ కారులో జరిగిన మార్పులు ఏంటి? టాటా టియాగో ఫేస్​లిఫ్ట్​ కొనాలా? వద్దా? హెచ్​టీ ఆటో ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 టాటా టియాగో..
    2026 టాటా టియాగో..

    2026 టాటా టియాగో- డిజైన్, ఎక్స్‌టీరియర్..

    స్టైలిష్‌గా, అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉండే చిన్న కారును కోరుకునే వారికి 2026 టాటా టియాగో లుక్స్ బాగా నచ్చుతాయి. ఇందులో ఇచ్చిన షార్ప్ లైన్స్, బ్లాక్-అవుట్ ఎలిమెంట్స్, స్పోర్టీ డిజైన్ రోడ్డుపై వెళుతుంటే అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో పరిచయం చేసిన 'వారణాసి వైబ్రెన్స్', 'పాంగోంగ్ బ్లూ' అనే కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు కారుకు మరింత రిఫ్రెష్ లుక్‌ను ఇచ్చాయి.

    ముందు వైపు స్లిమ్‌గా ఉండే సరికొత్త ఎల్‌ఈడీ డబుల్ బ్యారెల్ హెడ్‌ల్యాంప్స్ ఇచ్చారు. దీనికి పైభాగంలో ఐబ్రో తరహాలో ఉండే డీఆర్‌ఎల్ లైటింగ్‌ను అమర్చారు. కారును దూరం నుంచి చూస్తే ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఆల్ట్రోజ్ మోడల్‌ను గుర్తుకు తెస్తుంది. హెడ్‌లైట్ల మధ్య ఉండే ప్యానెల్‌ను స్లిమ్ చేసి, పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. కింది వైపు ఉండే గ్రిల్‌కు జియోమెట్రికల్ డిజైన్‌తో పాటు బ్లాక్ కలర్ వేయడం వల్ల కారు చాలా స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది.

    గతంలో ఉన్న గుండ్రటి ఫాగ్ ల్యాంప్స్ స్థానంలో ఇప్పుడు సరికొత్త రెక్టాంగులర్ (చతురస్రాకారం) ఫాగ్ ల్యాంప్స్ వచ్చాయి. బంపర్ అంచున ఉండే ఎల్-షేప్ ఎలిమెంట్‌లో వీటిని అమర్చారు. అయితే, ఇందులో ఇచ్చిన ఎయిర్ డ్యామ్స్ కేవలం డిజైన్ కోసం మాత్రమే ఇచ్చారు, అవి నిజంగా పనిచేసేవి కావు. అవి గనుక నిజంగా పనిచేసేవి అయితే బాగుండేది, ఎందుకంటే దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు క్లోజ్డ్ ఎయిర్ డ్యామ్స్ కారు స్పోర్టీ వైబ్‌ను కాస్త దెబ్బతీసినట్లు అనిపిస్తుంది.

    కారు సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో పెద్దగా మార్పులు చేయనప్పటికీ, వీల్ ఆర్చ్‌లపై బ్లాక్ క్లాడింగ్, కొత్త డైమండ్-కట్ అలాయ్ వీల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వెనుక భాగంలో కూడా ముందు వైపు లాగే భారీ మార్పులు చేశారు. స్లిమ్‌గా మారిన టెయిల్ ల్యాంప్స్ లోపల మూడు వర్టికల్ లైన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారు. వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ లాంటి డిజైన్ ఉన్నప్పటికీ, అందులో లైట్లు వెలగవు. వీటితో పాటు రియర్ వైపర్, వాషర్, డీఫాగర్ ఉన్నాయి. కొత్తగా డిజైన్ చేసిన రియర్ బంపర్‌పై రెండు పార్కింగ్ సెన్సార్లు ఇచ్చారు, అలాగే రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా ప్లేస్‌మెంట్‌ను కూడా మార్చారు.

    2026 టాటా టియాగో- ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..

    2026 టాటా టియాగో ఇంటీరియర్‌లో కంపెనీ అత్యంత కీలకమైన మార్పులు చేసింది. డ్యాష్‌బోర్డ్ లేఅవుట్‌ను పాత స్వీపింగ్ డిజైన్ నుంచి లేయర్డ్ డిజైన్‌కు మార్చారు. డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై ఉపయోగించిన ఫ్యాబ్రిక్ ఇన్సర్ట్స్ కారుకు గతంలో కంటే ప్రీమియం లుక్‌ను తీసుకువచ్చాయి.

    సీట్లకు డ్యూయల్-టోన్ గ్రే, బ్లాక్ ఫ్యాబ్రిక్ అప్హోల్‌స్టరీ ఇచ్చారు. డోర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్‌లకు పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. ఏసీ వెంట్లను రీడిజైన్ చేసి, డ్రైవర్, ప్యాసింజర్‌కు నేరుగా గాలి తగిలేలా డ్యాష్‌బోర్డ్ అంచుల్లో కోణాన్ని మార్చారు. టచ్ కంట్రోల్స్ ఎక్కువగా వస్తున్న ఈ రోజుల్లో కూడా ఇందులో ఏసీ కంట్రోల్స్ కోసం ఫిజికల్ బటన్స్ ఇవ్వడం మంచి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. మధ్యలో ఫ్లోటింగ్ స్టైల్‌లో ఉండే 10.25-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను అమర్చారు.

    క్యాబిన్‌లో అన్నింటికంటే లేటెస్ట్ ఫీచర్.. 5-ఇంచుల ఫ్లోటింగ్ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్. ఇందులో రీడింగ్స్ చాలా షార్ప్‌గా ఉన్నాయి, వాహన సమాచారం అంతా ఒకే ఒక్క చూపులో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్‌తో పాటు రెండు యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్టులు ఇచ్చారు, ఇందులో ఒకటి 65డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కావడం విశేషం. టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్‌కు మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చి, దానిపై ఆడియో, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ బటన్స్ ఇచ్చారు.

    సీట్లలో కుషనింగ్ బాగుంది. థై సపోర్ట్ (తొడల కింది భాగం) మెరుగుపరచడం వల్ల లాంగ్ జర్నీలు సుఖంగా సాగుతాయి. అయితే, ఫిక్స్‌డ్ హెడ్‌రెస్ట్‌లు ఇవ్వడం కాస్త నిరాశపరుస్తుంది. ఈ విభాగంలోనే మొదటిసారిగా ఇందులో 360-డిగ్రీ కెమెరాను పరిచయం చేశారు. కాకపోతే, ఇది కేవలం తక్కువ వేగంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తుంది, కెమెరా క్వాలిటీ కూడా అంతగా బాగోలేదు. కారు బడ్జెట్ ధరను బట్టి చూస్తే ఇది ఊహించదగినదే. ఫ్రంట్ సెంటర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్ పరిమాణం చిన్నదైనప్పటికీ, హైవే ప్రయాణాల్లో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వాలెట్, సన్‌గ్లాస్ కేస్, ఫోన్ వంటి నిత్యావసరాలు పెట్టుకోవడానికి తగిన స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంది.

    వెనుక సీట్లలో ఇద్దరు పెద్దలు, ఒక చిన్న పాప/బాబు కంఫర్ట్​గా కూర్చోవచ్చు. ఇది బెంచ్ టైప్ సీటు కాబట్టి 60:40 స్ప్లిట్ ఆప్షన్ లేదు. వెనుక ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం రియర్ ఏసీ వెంట్స్, 65డబ్ల్యూ టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చారు. ఫ్లోర్ ఫ్లాట్‌గా ఉన్నప్పటికీ, మధ్యలో చిన్న బంప్ ఉండటం వల్ల మధ్యలో కూర్చునే వారు కాళ్లు పైకి పెట్టి కూర్చోవాల్సి వస్తుంది.

    2026 టాటా టియాగో- ఇంజన్, పర్ఫార్మెన్స్..

    టాటా టియాగో ఫేస్​లిఫ్ట్ పాత ఇంజన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగించారు.

    పెట్రోల్ వెర్షన్: 1.2 లీటర్, 3-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ సుమారు 85 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను, 113 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లతో కూడిన 5-స్పీడ్ ఏఎమ్‌టీ గేర్‌బాక్స్‌తో లభిస్తుంది.

    సీఎన్‌జీ వెర్షన్ : ఇదే 1.2 లీటర్ ఇంజన్ సీఎన్‌జీ మోడ్‌లో 74.5 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను, 96.5 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. దీనిని కూడా 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు ఉన్న 5-స్పీడ్ ఏఎమ్‌టీ ఆప్షన్లలో సొంతం చేసుకోవచ్చు.

    2026 టాటా టియాగో- డ్రైవింగ్ అనుభవం ఎలా ఉంది?

    హెచ్​టీ ఆటో టీమ్ ఈ కొత్త టాటా టియాగోను సిటీ ట్రాఫిక్, హైవే, ఘాట్ రోడ్లపై డ్రైవ్ చేసింది. ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్.. రైడర్ డ్రైవింగ్ స్టైల్‌కు చాలా త్వరగా అలవాటుపడుతుంది, ప్రయాణాన్ని అత్యంత సౌకర్యవంతంగా మారుస్తుంది. కారు నుంచి రోడ్డు వ్యూ చాలా బాగుంది, దీనివల్ల ట్రాఫిక్, కాలినడకన వెళ్లే వారిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. అయితే, 3-సిలిండర్ ఇంజన్ పవర్ డెలివరీ కొంచెం నెమ్మదిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా హైవేలపై వేగంగా ఓవర్‌టేక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లేజీ పవర్ డెలివరీ కాస్త విసుగు తెప్పిస్తుంది. గేర్ లివర్‌పై ఇంజన్ వైబ్రేషన్లు స్వల్పంగా తెలుస్తున్నాయి, కాబట్టి ఇంజన్ రిఫైన్‌మెంట్‌ను ఇంకాస్త మెరుగుపరిస్తే బాగుండేది.

    రైడ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే.. టియాగో ఎప్పటిలాగే సూపర్ అనిపిస్తుంది. గుంతలు, పాడైపోయిన రోడ్లు, స్పీడ్ బ్రేకర్లను ఈ కారు చాలా సునాయాసంగా దాటేస్తుంది. భారతీయ రోడ్లకు తగ్గట్టుగా కార్లను తయారు చేయడంలో టాటాకు ఉన్న గుర్తింపును ఈ కారు మరోసారి నిరూపించింది. ఈ సెగ్మెంట్‌లో దీని సస్పెన్షన్ సెటప్ అత్యుత్తమమైనదిగా చెప్పవచ్చు. ఘాట్ రోడ్డు మలుపుల్లో (కార్నర్లలో) కూడా టైర్ల నుంచి ఎలాంటి శబ్దం రాకుండా, కారు అస్సలు తడబడకుండా చాలా క్లీన్‌గా టర్న్ తీసుకుంది. ఘాట్ రోడ్లపై పైకి ఎక్కేటప్పుడు, కిందికి దిగేటప్పుడు మాన్యువల్ వెర్షన్ అద్భుతంగా పనిచేసింది, ఎందుకంటే మనకు నచ్చిన గేర్‌లో కారును ఎక్కువసేపు ఉంచే కంట్రోల్ మన చేతుల్లో ఉంటుంది.

    ట్రాఫిక్ లేని సమయంలో బెంగళూరు సిటీ వీధుల్లో టియాగోను నడపడం హెచ్​టీ ఆటో టీమ్​కి చాలా రిలాక్సింగ్‌గా అనిపించింది. దీని చిన్న టర్నింగ్ రేడియస్ వల్ల ఇరుకైన వీధులు, బిజీ రోడ్లపై లేన్ మారడం, యూ-టర్న్ తీసుకోవడం చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. ఇక హైవేపై 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో క్రూయిజ్ కంట్రోల్ సెట్ చేసి డ్రైవ్ చేయడం ఒక మంచి ఫీల్ ఇచ్చింది. బెంగళూరు రోడ్లు విసిరిన అన్ని సవాళ్లను 2026 టియాగో సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంది.

    2026 టాటా టియాగో ఐసీఎన్జీ ఏఎంటీ- డ్రైవింగ్ అనుభవం..

    సౌకర్యం విషయానికి వస్తే ఐసీఎన్జీ ఏఎంటీ వెర్షన్ చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్. సీఎన్జీ కారులో క్లచ్ నొక్కే పని లేకుండా ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ అనుభూతిని అందించడం వల్ల ప్రయాణం కంఫర్ట్‌గా మారడమే కాకుండా ఇంధన ఖర్చులు కూడా బాగా తగ్గుతాయి. దీనికి తోడు ఏఎమ్‌టీ గేర్‌బాక్స్‌లో మాన్యువల్‌గా గేర్లు మార్చుకోవడానికి ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు ఇవ్వడం అదనపు బూస్ట్ అని చెప్పాలి.

    సిటీ ట్రాఫిక్‌లో తక్కువ థ్రోటిల్‌తో నడుపుతున్నప్పుడు ఈ టాటా టియాగో ఐసీఎన్జీ ఏఎమ్​టీ చాలా స్మూత్‌గా సాగింది. ట్రాఫిక్ మధ్యలో నుంచి కారును దూకించడం చాలా ఈజీగా అనిపించింది. కానీ రోడ్డు ఖాళీగా ఉండి వేగం పెంచాలనుకున్నప్పుడు లేదా మలుపులు వచ్చినప్పుడు పవర్ తక్కువగా ఉందనే విషయం స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. ఘాట్ రోడ్లపై పైకి ఎక్కేటప్పుడు ఈ సీఎన్జీ ఏఎమ్‌టీ వెర్షన్ పవర్ కోసం కాస్త స్ట్రగుల్ అయింది. ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు ఉపయోగించి మాన్యువల్ మోడ్‌లోకి మారినప్పటికీ కారు వేగంగా ముందుకు కదలలేకపోయింది.

    కానీ ఘాట్ రోడ్డు కిందికి దిగేటప్పుడు మాత్రం ఈ ఏఎమ్‌టీ ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు నన్ను ఆశ్చర్యపరిచాయి. మొదటి రెండు గేర్లను ఈ గేర్‌బాక్స్ ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేయడం వల్ల కిందికి దిగేటప్పుడు డ్రైవింగ్ చాలా సరదాగా అనిపించింది. హైవేలపై మాన్యువల్ కారుతో పోలిస్తే ఇందులో గేర్లు మార్చే ఇబ్బంది లేకపోవడం వల్ల ప్రయాణం చాలా సుఖంగా సాగింది. అయితే, ఈ ఐసీఎన్జీ ఏఎంటీ వేరియంట్‌లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్ లేదు, హైవేపై వేగాన్ని మెయింటెన్ చేయడానికి నిరంతరం ఎక్సలేటర్ పై కాలు ఉంచాల్సి రావడం వల్ల నేను క్రూయిజ్ కంట్రోల్‌ను చాలా మిస్ అయ్యాను. అంతేకాకుండా, ఈ సీఎన్జీ ఏఎమ్‌టీ మోడల్‌లో వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, వెనుక సీట్లకు 65డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్ సాకెట్, ఫాగ్ ల్యాంప్స్, అలాయ్ వీల్స్ వంటి ముఖ్యమైన ఫీచర్లను కంపెనీ అందించలేదు.

    2026 టాటా టియాగో- కొనాలా వద్దా?

    రూ. 4.69 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వస్తున్న టాటా టియాగో ఫేస్​లిఫ్ట్.. మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్‌లో ఇప్పటికీ ఒక అద్భుతమైన 'వాల్యూ ఫర్ మనీ' కారుగా నిలుస్తుంది. ఆకర్షణీయమైన స్టైలింగ్, ఫీచర్లతో కూడిన క్యాబిన్, అద్భుతమైన రైడ్ కంఫర్ట్, రోజువారీ వాడుకకు అవసరమైన ప్రాక్టికాలిటీ అన్నీ కలిపిన ప్యాకేజీగా మొదటిసారి కారు కొనేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. ఇంజన్ పవర్ ఇంకాస్త ఎక్కువుంటే బాగుండేదేమో కానీ, సిటీ, సాధారణ అవసరాలకు ఇది ఎక్కడా తక్కువ కాదు. మార్కెట్ అంతా ఎస్‌యూవీల వైపు పరుగెడుతున్న ఈ రోజుల్లో.. ఒక పక్కా ప్లానింగ్‌తో వచ్చిన హ్యాచ్‌బ్యాక్ కారు ఇప్పటికీ రోడ్డుపై అత్యంత తెలివైన నిర్ణయం అని టియాగో నిరూపించింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/2026 Tata Tiago : టాటా టియాగో ఫేస్​లిఫ్ట్​ కొనాలా? వద్దా? ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూ..
    Home/News/2026 Tata Tiago : టాటా టియాగో ఫేస్​లిఫ్ట్​ కొనాలా? వద్దా? ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూ..
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