    త్వరలో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉండాలంటే ఈ 5 పనులు అస్సలు మర్చిపోవద్దు

    రిటైర్మెంట్ అనేది జీవితంలో రెండో ఇన్నింగ్స్. ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రశాంతంగా గడపాలంటే ముందస్తు ప్రణాళిక తప్పనిసరి. మీ పొదుపును కాపాడుకుంటూ, ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సహాయపడే 5 కీలక ఆర్థిక సూత్రాలు మీ కోసం.

    Published on: Mar 24, 2026 7:58 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఉద్యోగ ప్రస్థానం ముగించి, రిటైర్మెంట్ తీసుకునే సమయం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక కీలక మైలురాయి. ఇన్నేళ్ల కష్టానికి స్వస్తి చెప్పి.. విశ్రాంతి తీసుకోవాలని, ఇష్టమైన సంగీతం వింటూనో, మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో ఆడుకుంటూనో లేదా పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శిస్తూనో గడపాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే, ఈ 'సెకండ్ ఇన్నింగ్స్' నిజంగా సంతోషంగా సాగాలంటే దానికి పక్కా ఆర్థిక ప్రణాళిక ఉండాలి. సరైన ప్లానింగ్ లేకపోతే, దశాబ్దాల కష్టం కళ్లముందే కరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    త్వరలో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉండాలంటే ఈ 5 పనులు అస్సలు మర్చిపోవద్దు
    త్వరలో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉండాలంటే ఈ 5 పనులు అస్సలు మర్చిపోవద్దు

    అసలు రిటైర్మెంట్ అంటే ఏమిటి?

    సాధారణంగా భారతదేశంలో 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ చేస్తారు. అంటే, ఇకపై మీకు రెగ్యులర్ జీతం రాదు. మీరు ఇప్పటివరకు దాచుకున్న సొమ్ము, పెన్షన్ లేదా పెట్టుబడుల నుంచే నెలవారీ ఖర్చులు వెళ్లదీయాలి. ఈ స్వేచ్ఛ ఆందోళనగా మారకుండా ఉండాలంటే ఈ క్రింది 5 ఆర్థిక జాగ్రత్తలు పాటించండి:

    1. మొత్తం పొదుపును అంచనా వేయండి

    రిటైర్మెంట్‌కు ఐదేళ్ల ముందే మీ దగ్గర ఉన్న మొత్తం సొమ్ము ఎంత ఉందో లెక్కలు వేసుకోండి. పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అన్నీ కలిపి ఎంత అవుతుందో చూడండి. గడిచిన పదేళ్లలో మీ ఖర్చులు ఎలా ఉన్నాయి? రాబోయే 20 ఏళ్లలో పెరిగే ధరలను (ద్రవ్యోల్బణం) దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎంత మొత్తం అవసరమో ఒక అంచనాకు రండి.

    2. అనవసర ఖర్చులకు కత్తెర వేయండి

    మీ ఖర్చుల సరళిని గమనిస్తే ఎక్కడ అనవసరంగా డబ్బు వృధా చేస్తున్నారో అర్థమవుతుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత క్రెడిట్ కార్డుల వాడకాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించండి. ముఖ్యంగా కొత్తగా అప్పులు చేయడం, భారీ ఈఎంఐలు (EMIs) పెట్టుకోవడం లాంటివి చేయకపోవడమే మంచిది. మీ జీవనశైలిని మీ ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా మార్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి.

    3. పెట్టుబడుల్లో వైవిధ్యం (Diversification)

    మీరు పొదుపు చేసిన సొమ్ము మొత్తాన్ని ఒకే చోట పెట్టకండి. అది ఎప్పుడూ ప్రమాదకరమే. రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే సొమ్మును సీనియర్ సిటిజన్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్టాక్స్ లేదా యాన్యుటీ (Annuity) ప్లాన్ల వంటి వివిధ విభాగాల్లో విభజించి పెట్టుబడి పెట్టండి. దీనివల్ల మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల నుంచి మీ సొమ్ముకు రక్షణ లభిస్తుంది.

    4. ఆరోగ్య బీమా తప్పనిసరి

    వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆరోగ్య సమస్యలు రావడం సహజం. ప్రస్తుతం వైద్య ఖర్చులు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఒక్కసారి ఆసుపత్రిలో చేరితే మీ జీవితకాలపు పొదుపు మొత్తం ఖర్చైపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే, తగినంత 'హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్' పాలసీతో పాటు, అత్యవసర వైద్య చికిత్సల కోసం కొంత నగదును విడిగా ఉంచుకోండి.

    5. విత్‌డ్రాయల్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకోండి

    మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బును ఒకేసారి వాడేయకుండా, నెలనెలా ఎంత డ్రా చేయాలి? అనేది ముందే నిర్ణయించుకోండి. దీనిని 'స్ట్రక్చర్డ్ విత్‌డ్రాయల్ స్ట్రాటజీ' అంటారు. ఇది మీ నిధి త్వరగా నిండుకోకుండా చూస్తుంది.

    ప్రతి ఒక్కరి ఆర్థిక అవసరాలు, లక్ష్యాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే, ఒక సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌ను కలిసి, మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఒక పర్సనల్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ రూపొందించుకోవడం అత్యుత్తమం. అప్పుడే మీరు ఆర్థిక చింత లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవించగలరు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఎప్పుడు మొదలుపెట్టాలి?

    ఎంత త్వరగా మొదలుపెడితే అంత మంచిది. అయితే రిటైర్మెంట్‌కు కనీసం 10-15 ఏళ్ల ముందు నుంచి సీరియస్‌గా ప్లాన్ చేయడం వల్ల రిస్క్ తగ్గుతుంది.

    2. సీనియర్ సిటిజన్లకు సురక్షితమైన పెట్టుబడులు ఏవి?

    సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS), పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్, మరియు బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు అత్యంత సురక్షితమైనవిగా పరిగణించబడతాయి.

    3. రిటైర్మెంట్ తర్వాత క్రెడిట్ కార్డులు వాడొచ్చా?

    వాడొచ్చు, కానీ గడువులోగా బిల్లులు చెల్లించగలిగితేనే. అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉండే అప్పులు రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ను ఇబ్బందుల్లోకి నెడతాయి.

    News/News/త్వరలో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉండాలంటే ఈ 5 పనులు అస్సలు మర్చిపోవద్దు
    News/News/త్వరలో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉండాలంటే ఈ 5 పనులు అస్సలు మర్చిపోవద్దు
