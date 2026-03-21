Best SUVs : మన రోడ్లన్నీ గుంతల మయం! మరి ఏ ఎస్యూవీ కొంటే కంఫర్ట్?
Best comfort SUVs : భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణం అంటే.. చాలా వరకు గుంతలు, అస్తవ్యస్తమైన రోడ్లతో కూడిన సవాలు! అటువంటి కఠిన పరిస్థితుల్లో కూడా కారు లోపల ఉన్న ప్రయాణికులకు కుదుపులు తెలియకుండా, అత్యంత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించే టాప్-5 ఎస్యూవీల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మీరు ప్రతిరోజూ ప్రయాణించే దారిలో గుంతలు, అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న రోడ్లు మిమ్మల్ని విసిగిస్తున్నాయా? కారు లోపల కూర్చున్నప్పుడు రోడ్డుపై ఉన్న గతుకులతో ఇబ్బంది పడకుండా, హాయిగా ప్రయాణించడమే మీ ప్రాధాన్యత అయితే ఇది మీకోసమే! కేవలం గంభీరమైన లుక్ మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణానికి కావాల్సిన సరైన సస్పెన్షన్ కలిగిన అత్యుత్తమ ఎస్యూవీల జాబితాను ఇక్కడ చూసేయండి. ఇది మీకు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.
టాటా సఫారీ..
ధర: రూ. 13.29 లక్షల నుంచి రూ. 25.96 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్)
ఈ విభాగంలో అత్యంత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించే కార్లలో టాటా సఫారీ ముందుంటుంది. దీని సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ను చాలా సాఫ్ట్గా ట్యూన్ చేశారు. ఇది నగరాల్లోని గుంతలు, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. తక్కువ వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు రోడ్డుపై ఉండే పదునైన అంచులను కూడా క్యాబిన్ లోపలికి తెలియనివ్వకుండా ఈ కారు నియంత్రిస్తుంది. ఇక హైవేలపై వెళుతున్నప్పుడు స్వల్పంగా కదులుతున్నట్లు అనిపించినా, నగర పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఇది ఇచ్చే లగ్జరీ అనుభూతే వేరు. ముఖ్యంగా రెండో వరుసలో కూర్చునే ప్రయాణికులకు అలసట లేని ప్రయాణాన్ని సఫారీ అందిస్తుంది.
టాటా హారియర్..
ధర: రూ. 12.89 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
హారియర్ ఎస్యూవీ.. సఫారీ ప్లాట్ఫారమ్పైనే తయారైనప్పటికీ, రోడ్డుపై దీని పట్టు కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. సఫారీ కంటే ఇది కొంచెం దృఢమైన సస్పెన్షన్ కలిగి ఉండటం వల్ల, స్పీడ్ బ్రేకర్లు లేదా ఎత్తుపల్లాల వద్ద కారు బాడీ కంట్రోల్ చాలా బాగుంటుంది. సఫారీ అంత సాఫ్ట్గా అనిపించకపోయినా, గుంతల వల్ల కలిగే షాక్ను మాత్రం ఇది సమర్థవంతంగా గ్రహిస్తుంది. సిటీ డ్రైవింగ్తో పాటు హైవేలపై కూడా స్థిరంగా వెళ్లాలనుకునే వారికి హారియర్ ఒక సమతుల్యమైన ఎంపిక అని చెప్పుకోవచ్చు.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ..
ధర: సుమారు రూ. 13.66 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
భారతీయ రోడ్ల పరిస్థితులకు మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. దీని సస్పెన్షన్ చాలా మృదువుగా ఉండటం వల్ల గుంతల ప్రభావం అస్సలు తెలియదు. ఇందులో ఉండే 'సెమీ-యాక్టివ్ డ్యాంపింగ్' టెక్నాలజీ కారణంగా సిటీలోనే కాకుండా హైవేలపై కూడా అత్యంత సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది. ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే నగరాల్లో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎస్యూవీ ఇచ్చే కుషనింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ప్రయాణం అస్సలు భారంగా అనిపించదు.
జీప్ కంపాస్..
ధర: సుమారు రూ. 17.99 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
జీప్ కంపాస్ శైలి కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది యూరోపియన్ స్టైల్ సస్పెన్షన్ను కలిగి ఉండి, రోడ్డుపై చాలా బలంగా పాతుకుపోయినట్లు ప్రయాణిస్తుంది. మలుపులు తిరిగేటప్పుడు లేదా వేగంగా వెళ్లేటప్పుడు ఈ కారు ఇచ్చే భరోసా మరే కారు ఇవ్వదు. దీని సస్పెన్షన్ భారతీయ రోడ్లపై ఉండే ఎలాంటి సవాళ్లనైనా తట్టుకోగలదు. డ్రైవింగ్ను ఎంజాయ్ చేస్తూనే, గతుకుల రోడ్లను సునాయాసంగా దాటాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
లెక్సస్ ఎన్ఎక్స్ 350హెచ్ ఓవర్ ట్రెయిల్..
ధర: రూ. 70.37 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
మీ బడ్జెట్ ఎక్కువగా ఉండి, అసలైన లగ్జరీ అనుభూతి కావాలనుకుంటే లెక్సస్ ఎన్ఎక్స్ 350హెచ్ ఓవర్ ట్రెయిల్ తిరుగులేని కారు. ఇది రోడ్డుపై వెళుతుంటే గాలిలో తేలుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. రోడ్డు ఎంత అధ్వాన్నంగా ఉన్నా, ఆ కుదుపులు ఏవీ క్యాబిన్ లోపలికి చేరకుండా ఇది ఫిల్టర్ చేస్తుంది. దీని హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ కారణంగా ట్రాఫిక్లో ప్రయాణించేటప్పుడు కారు చాలా నిశ్శబ్దంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సామాన్య ఎస్యూవీలు అందించలేని అత్యున్నత స్థాయి కంఫర్ట్ ఇందులో కనిపిస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. రోడ్డుపై అకస్మాత్తుగా పెద్ద గుంత కనిపిస్తే వెంటనే బ్రేక్ వేయవచ్చా?
పెద్ద గుంతను చూసినప్పుడు వెంటనే బ్రేక్ వేయడం సహజమైన ప్రతిచర్య, కానీ అది కారుకు నష్టం కలిగించవచ్చు. గుంతలోకి కారు దిగే ముందే వేగాన్ని తగ్గించడం మంచిది. అయితే, కారు టైరు గుంతలో పడే సమయంలో బ్రేక్ను గట్టిగా నొక్కి పట్టి ఉంచకూడదు. అలా చేయడం వల్ల కారు బరువు అంతా ముందు సస్పెన్షన్ మీద పడి, అది దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. గుంతలోకి దిగే క్షణంలో బ్రేక్ వదిలేస్తే, సస్పెన్షన్ ఫ్రీగా ఉండి షాక్ను మెరుగ్గా తట్టుకోగలదు.
2. గుంతల రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు టైర్లలో గాలి ఎంత ఉండాలి?
చాలామంది గుంతల వల్ల టైర్లు పగిలిపోతాయేమో అని గాలి తక్కువగా ఉంచుతుంటారు. కానీ అది తప్పు. టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే, గుంతలో పడినప్పుడు టైర్ పక్క భాగం చక్రం రిమ్ కింద నలిగిపోయి టైర్ కట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అలా అని గాలి మరీ ఎక్కువగా ఉండకూడదు, దీనివల్ల ప్రయాణం చాలా కఠినంగా అనిపిస్తుంది. కారు తయారీదారు సూచించిన సరైన గాలి పీడనాన్ని ఉంచడం వల్ల అటు సస్పెన్షన్, ఇటు టైర్లు సురక్షితంగా ఉంటాయి.