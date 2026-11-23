శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Jensen Huang : జెన్సన్ హువాంగ్ రాజీనామా వెనుక చైనా గూఢచారి ఉచ్చు.. సంచలన నిజాలు!
ప్రపంచ ఏఐ చిప్ దిగ్గజం ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ ఆకస్మిక రాజీనామా వెనుక భారీ గూఢచర్య కుట్ర బయటపడింది. చైనా నిఘా సంస్థతో రహస్య సంబంధాలున్న ఆలిస్ హువాంగ్ ప్రేమ ఉచ్చులో చిక్కి, నిషేధిత చిప్స్ అక్రమ రవాణాకు ఎలా దారితీశారో సంచలన నివేదికలు వెల్లడించాయి.
ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగాన్ని, ఆర్టిఫిషీయల్ ఇంటెలిజన్స్ (ఏఐ) మార్కెట్ను కుదిపేస్తున్న సంచలన వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన ఏఐ చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా సీఈఓ పదవి నుంచి జెన్సన్ హువాంగ్ తప్పుకోవడం వెనుక ఒక భారీ చైనా గూఢచర్య కుట్ర ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు బాంబు పేల్చాయి. చైనా నిఘా సంస్థ కోసం గూఢచర్యం చేస్తున్నట్లు అమెరికా అధికారులు అనుమానిస్తున్న ఆలిస్ హువాంగ్ (ఈమెకు జెన్సన్తో వివాహేతర సంబంధం ఉందని తేలింది) అనే మహిళ, జెన్సన్ హువాంగ్తో రహస్య ప్రేమాయణం సాగిస్తూనే.. ఏడాదికి పైగా బీజింగ్ అత్యున్నత నిఘా విభాగం అధికారితో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపినట్లు తేలింది.
అమెరికా నిషేధించిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఎన్విడియా చిప్స్ను రహస్యంగా చైనాకు తరలించడంలో ఆలిస్ కీలక పాత్ర పోషించారన్న ఆరోపణలతో జెన్సన్ తన 33 ఏళ్ల ఎన్విడియా ప్రస్థానానికి ముగింపు పలికిన విషయం తెలిసిందే.
చైనా నిఘా అధికారితో ఆలిస్ రహస్య సంప్రదింపులు..
2025 వసంతకాలం నుంచి ఈ ఏడాది వింటర్ వరకు చైనా స్టేట్ సెక్యూరిటీ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఒక కీలక అధికారితో ఆలిస్ హువాంగ్ నిరంతరం టచ్లో ఉన్నారని 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' సంచలన కథనం ప్రచురించింది. అమెరికా నిఘా వర్గాల నివేదికలను ఉటంకిస్తూ ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.
సరిగ్గా అదే సమయంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ చిప్ సంస్థకు నాయకత్వం వహిస్తున్న జెన్సన్ హువాంగ్తో ఆలిస్ రహస్య సంబంధం కొనసాగించారు.
ఆలిస్ వ్యాపార భాగస్వామి, ఆమె భర్తగా పరిచయం చేసుకున్న కాంగ్ వీకి కూడా అదే చైనా నిఘా సంస్థతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారాలు సేకరించింది. స్టాక్ మార్కెట్ అవకతవకల ఆరోపణలపై ఈ ఏడాది ఆరంభంలో షాంఘైలో కాంగ్ వీని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని ‘వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్’ పేర్కొంది. ఆలిస్ నేతృత్వంలోని 'మెగాస్పీడ్' సంస్థ భారీ మొత్తంలో అధునాతన ఎన్విడియా చిప్స్ కొనుగోలు చేసిన సమయానికే, చైనా నిఘా అధికారితో ఆమె సంప్రదింపులు జరగడం అనుమానాలకు బలం చేకూర్చింది.
తెరవెనుక సూత్రధారి లీ మింగ్..!
ఈ గూఢచర్యం, చిప్స్ అక్రమ రవాణా వ్యవహారంలో 52 ఏళ్ల చైనా జాతీయుడు లీ మింగ్ తెరవెనుక ప్రధాన సూత్రధారిగా వ్యవహరించినట్లు వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ బయటపెట్టింది. ప్రస్తుతం సింగపూర్లో బెయిల్పై ఉన్న లీ మింగ్, నిషేధిత ఎన్విడియా చిప్స్ను చైనాకు చేరవేసే కంపెనీల నెట్వర్క్ను నడిపించారు. ఆలిస్ హువాంగ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన మెగాస్పీడ్ కార్యకలాపాల్లో లీ మింగ్ లోతుగా తలదూర్చారు; ఆ సంస్థ కీలక వ్యాపార నిర్ణయాల్లో భాగస్వామిగా ఉన్నారు. తన స్థానిక సంస్థ 'లగ్జూరియేట్ యువర్ లైఫ్' కోసం కంప్యూటర్ సర్వర్లు కొంటున్నానని అబద్ధం చెప్పి, ఎన్విడియా చిప్స్ ఉన్న సర్వర్లను లీ మింగ్ కొనుగోలు చేశారని సింగపూర్ ప్రాసిక్యూటర్లు అభియోగాలు మోపారు.
వాటిని సింగపూర్ నుంచి మలేషియాకు, అక్కడి నుంచి గుర్తుతెలియని మూడో ప్రాంతానికి తరలించారు. ఈ అక్రమ రవాణా వ్యవహారంలో 2025 ఫిబ్రవరిలో సింగపూర్ అధికారులు లీ మింగ్ సహా మరికొందరిపై మోసం కేసులు నమోదు చేశారు.
అలీబాబా పేరు చెప్పి ఎన్విడియాను బోల్తా కొట్టించారు!
చైనాకు అమెరికా సెమీకండక్టర్ల ఎగుమతులపై బైడెన్ ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించిన తర్వాత, చైనా టెక్ కంపెనీలకు ఏఐ చిప్స్ కొరత ఏర్పడింది. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని లీ మింగ్, ఆలిస్ హువాంగ్, కాంగ్ వీ కలిసి 2021లో 'సెంచరీ లాంగ్టెంగ్' అనే క్లౌడ్-కంప్యూటింగ్ జాయింట్ వెంచర్ ఏర్పాటు చేశారు; 2023 జనవరి నాటికి లీ మింగ్ దానికి చీఫ్ స్ట్రాటజీ ఆఫీసర్గా వ్యవహరించారు. ఆ తర్వాత ఆగ్నేయాసియాలో ఒక చైనా వీడియో గేమ్ కంపెనీకి చెందిన సింగపూర్ విభాగాన్ని కొనుగోలు చేసి, దానికి 'మెగాస్పీడ్' అని పేరు మార్చారు.
చైనా టెక్ దిగ్గజం ‘అలీబాబా’ తమ ప్రధాన కస్టమర్ అని ఎన్విడియాను నమ్మించి, 2023 నవంబర్లో ఎన్విడియా క్లౌడ్ పార్ట్నర్ ప్రోగ్రామ్లో మెగాస్పీడ్ సభ్యత్వం పొందింది. దీనివల్ల అత్యాధునిక చిప్స్ కొనుగోలులో మెగాస్పీడ్కు తొలి ప్రాధాన్యం దక్కింది. మలేషియాకు తెచ్చిన సర్వర్ల ద్వారా అలీబాబాకు కంప్యూటింగ్ సేవలు అందించడమే కాకుండా, అమెరికా ఎగుమతి నిబంధనలను ఉల్లంఘించి షాంఘైలోని 'సెంచరీ లిటాంగ్' అనే టెక్ సంస్థకు వాటిని పంపినట్లు తేలింది.
2024 వరకు సెంచరీ లిటాంగ్లో ఆలిస్, కాంగ్ వీల సంస్థకు భారీ వాటాలు ఉన్నట్లు రికార్డులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఆలిస్, జెన్సన్ హువాంగ్తో రహస్య బంధం ద్వారా చిప్స్ సాధిస్తుండగా, ఆమె భర్త కాంగ్ వీ 2021 నుంచి 2024 మధ్య చైనా ప్రభుత్వ మద్దతుతో 9 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా పెట్టుబడులతో దేశవ్యాప్తంగా డేటా సెంటర్ల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
నో-సెల్ జాబితాలో మెగాస్పీడ్..
ఎగుమతి నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై అమెరికా వాణిజ్య, న్యాయ శాఖలు 2024లో మెగాస్పీడ్పై దర్యాప్తు ప్రారంభించాయి. 2025 మే నెలలో మెగాస్పీడ్కు జరిపిన అమ్మకాల రికార్డులను ఎన్విడియా నుంచి కోరడంతో, 2025 జూన్లో మెగాస్పీడ్ను ఎన్విడియా తన అంతర్గత ‘నో-సెల్’ జాబితాలో చేర్చింది. 2025 ఫిబ్రవరిలో సింగపూర్ దర్యాప్తు సంస్థలు ఆలిస్ హువాంగ్కు కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేసి, ఆ దేశంలోకి మళ్లీ అడుగుపెట్టకుండా నిషేధం విధించాయి. ఆలిస్ 2025 ఆగస్టులోనే తమ సంస్థను వీడారని మెగాస్పీడ్ తెలిపింది. "మేము పూర్తిగా చట్టబద్ధమైన వ్యాపారమే నిర్వహిస్తున్నాము," అని మెగాస్పీడ్ ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
ఈ వివాదాల సుడిగుండంలో చిక్కుకున్న జెన్సన్ హువాంగ్ నవంబర్ 12న ఎన్విడియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ, బోర్డు సభ్యుడి పదవులకు తక్షణమే రాజీనామా చేశారు. సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీఎఫ్ఓ కోలెట్ క్రెస్ను బోర్డు తాత్కాలిక సీఈఓగా నియమించింది. జెన్సన్ వ్యవహారంపై అంతర్గత విచారణ చేపట్టిన బోర్డు, దేశ భద్రతకు గానీ కంపెనీ రహస్యాలకు గానీ ఎలాంటి భంగం కలగలేదని పేర్కొంది.
అయితే అమెరికా చట్టసభ సభ్యుల ఒత్తిడి, సమన్ల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 1న అమెరికా ప్రతినిధుల సభ ఇంటెలిజెన్స్, విదేశీ వ్యవహారాలు, చైనా సెలెక్ట్ కమిటీల సంయుక్త సమావేశం ముందు, అలాగే సెనేట్ విచారణకు జెన్సన్ హాజరుకానున్నారు. ఈ విచారణలో ఇంకెన్ని సంచలన నిజాలు బయటపడతాయోనని ప్రపంచ టెక్ వర్గాలు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.