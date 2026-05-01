Polo Electric : ఎలక్ట్రిక్ వర్షెన్లో వోక్స్వ్యాగన్ ‘పోలో’- రేంజ్ కూడా ఎక్కువే..
Volkswagen polo electric car :" ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'పోలో' ఇప్పుడు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. జర్మనీకి చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ వోక్స్వ్యాగన్.. తన ఐకానిక్ మోడల్ పోలోకు ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ ఐడీ. పోలోను ఇటీవలే ప్రదర్శించింది. ఆ వివరాలు..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 2 కోట్ల యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడైన వోక్స్వ్యాగన్ పోలో బ్రాండ్కు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీతో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది! జర్మనీలో ఈ కారు ప్రీ-సేల్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. దీని బేస్ వేరియంట్ ధర 24,995 యూరోలు (సుమారు రూ. 27.65 లక్షలు) కాగా, హై-ఎండ్ వేరియంట్ 'ఐడీ. పోలో లైఫ్' ధర 33,795 యూరోలు (సుమారు రూ. 37.38 లక్షలు)గా నిర్ణయించారు.
ఈ నేపథ్యంలో భారతీయులకు ఎంతో ఇష్టమైన ఈ పోలోకు సంబంధించిన ఎలక్ట్రిక్ వర్షెన్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
వోక్స్వ్యాగన్ ఐడీ. పోలో- పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ, అద్భుతమైన రేంజ్..
ఐడీ. పోలోను ఎంఈబీ+ ప్లాట్ఫారమ్పై నిర్మించారు. ఇది ప్రధానంగా మూడు రకాల పవర్ అవుట్పుట్లలో (114 హెచ్పీ, 132.7 హెచ్పీ, 208 హెచ్పీ) లభించనుంది.
బ్యాటరీ: తక్కువ ధరలో వచ్చే వేరియంట్లలో 37 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఎల్ఎఫ్పీ బ్యాటరీని అందించారు. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 329 కిలోమీటర్ల (డబ్ల్యూఎల్టీపీ) రేంజ్ ఇస్తుంది.
హై-రేంజ్ వెర్షన్: 155 కేడబ్ల్యూ మోటార్ ఉన్న వేరియంట్లో 52 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఎన్ఎమ్సీ (ఎన్ఎంసీ) బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది గరిష్టంగా 454 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సాయంతో కేవలం 23 నుంచి 24 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని వేరియంట్లలో డీసీ క్విక్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటం విశేషం.
వోక్స్వ్యాగన్ ఐడీ. పోలో- కాంపాక్ట్ సైజు, లగ్జరీ ఇంటీరియర్..
చూడటానికి కాంపాక్ట్ కారులా అనిపించినా, ఈ వోక్స్వ్యాగన్ ఐడీ. పోలో ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ లోపల స్పేస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
బూట్ స్పేస్: సాధారణ పోలో కంటే ఇందులో 25 శాతం ఎక్కువ బూట్ స్పేస్ (441 లీటర్లు) ఉంది. సీట్లు ఫోల్డ్ చేస్తే అది 1,240 లీటర్ల వరకు పెరుగుతుంది.
టెక్నాలజీ: డ్రైవర్ ముందు 26 సెం.మీ డిజిటల్ కాక్పిట్, డ్యాష్బోర్డ్ మధ్యలో 33 సెం.మీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్ ఉన్నాయి.
రెట్రో లుక్: వింటేజ్ కార్ల ప్రియుల కోసం పాత 'గోల్ఫ్ 1' ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ తరహాలో కనిపించే రెట్రో డిస్ప్లే మోడ్ కూడా ఈ ఈవీలో ఉంది.
వోక్స్వ్యాగన్ ఐడీ. పోలో- సేఫ్టీ, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు..
ఐడీ. పోలో మూడు వేరియంట్లలో (ట్రెండ్, లైఫ్, స్టైల్) అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఫీచర్లు: అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రియర్ వ్యూ కెమెరా, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
స్మార్ట్ లైటింగ్: 'స్టైల్' వేరియంట్లో IQ.LIGHT ఎల్ఈడీ మ్యాట్రిక్స్ హెడ్లైట్లు, డోర్ తెరిచే ముందు ఎవరైనా పక్కనుంచి వస్తుంటే హెచ్చరించే ప్రత్యేక ఐడీ లైట్ స్ట్రిప్ ఉన్నాయి.
విలాసం: 425-వాట్ హర్మాన్ కార్డన్ సౌండ్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్, 12-వే అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్లు (మసాజ్ ఫంక్షన్తో) అదనపు ఆకర్షణలు.
ఈ ఈవీలో వెహికల్-టు-లోడ్ (వీ2ఎల్) ఛార్జింగ్ ఫీచర్ ఉంది. దీనివల్ల కారు లోపల ఉన్న 230వీ సాకెట్ ద్వారా ల్యాప్టాప్లు లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రయాణంలో మీ కారు ఒక పవర్ బ్యాంక్ లాగా పనిచేస్తుందన్నమాట.
జర్మనీలో ఈ వేసవి నాటికి ఈ కారు పూర్తిస్థాయి అమ్మకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆ తర్వాత యూరప్ మార్కెట్లలోకి, తదనంతరం ఇతర దేశాల్లోకి అడుగుపెట్టనుంది.
ఈ మోడల్ ఇండియా లాంచ్, ధర, ఫీచర్లు వంటి వివరాలపై సంస్థ స్పందించాల్సి ఉంది.
