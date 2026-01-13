Edit Profile
    ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ కొనాలా? అత్యధిక రేంజ్​ ఇచ్చే టాప్​-5 ఆప్షన్స్​ ఇవి..

    పెట్రోల్ ధరల భారం తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతున్నాయి. మరి మీరు కూడా ఈ-స్కూటర్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే 2026లో భారత మార్కెట్​లో అత్యధిక రేంజ్ ఇస్తున్న టాప్​-5 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 13, 2026 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల హవా నడుస్తోంది. నగరాల్లో తిరగడానికి లేదా ఆఫీసు పనులకు వెళ్లడానికి ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ-స్కూటర్ల వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అనగానే అందరికీ వచ్చే మొదటి ప్రశ్న.. 'ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళుతుది?' అని! మీ ఈ సందేహాన్ని తీరుస్తూ, 2026లో అత్యధిక రేంజ్​ని ఇచ్చే టాప్-5 స్కూటర్ల జాబితాను ఇక్కడ చూసేయండి..

    రేంజ్​లో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు బెస్ట్​!
    రేంజ్​లో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు బెస్ట్​!

    రేంజ్​లో బెస్ట్​- టాప్​ 5 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు ఇవి..

    1. ఓలా ఎస్1 ప్రో-

    ప్రస్తుతం భారతీయ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ మార్కెట్​లో 'ఓలా ఎస్1 ప్రో' తన హవా కొనసాగిస్తోంది. ముఖ్యంగా 5.2 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్ కలిగిన 'ఎస్1 ప్రో స్పోర్ట్', 'ఎస్1 ప్రో+' వేరియంట్లు అదిరిపోయే రేంజ్‌ను ఇస్తున్నాయి. వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 1,49,999, రూ. 1,54,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉన్నాయి.

    రేంజ్: 320 కి.మీ (ఐడీసీ)

    వేగం: ప్రో స్పోర్ట్ వేరియంట్ కేవలం 2.0 సెకన్లలోనే 0-40 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 152 కిలోమీటర్లు.

    2. సింపుల్ వన్ జెన్ 2-

    బెంగళూరుకు చెందిన సింపుల్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చిన ఈ లేటెస్ట్ స్కూటర్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. దీని 5.0 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ వేరియంట్ ధర రూ. 1,77,999 (ఎక్స్-షోరూమ్). పాత మోడల్ కంటే ఇది మరింత స్టైలిష్‌గా, దృఢమైన బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది.

    రేంజ్: 265 కి.మీ (ఐడీసీ)

    వేగం: ఇది 0-40 కి.మీ వేగాన్ని 2.55 సెకన్లలో అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 115 కిలోమీటర్లు.

    3. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్-

    నమ్మకమైన బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​లోని ఎస్​టీ వేరియంట్ 5.3 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ. 1,58,834 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇందులో 17.78 సెంటీమీటర్ల టచ్‌స్క్రీన్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    రేంజ్: 212 కి.మీ (ఐడీసీ)

    వేగం: ఇది గరిష్టంగా గంటకు 82 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళుతుంది.

    4. విడా వీ2-

    హీరో మోటోకార్ప్ వారి 'విడా' బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన వీ2 ప్రో మోడల్ రూ. 1,20,300 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు లభిస్తోంది. ఇందులో బ్యాటరీని తీసి విడిగా ఛార్జ్ చేసుకునే (రిమూవెబుల్​ బ్యాటరీ) సదుపాయం ఉండటం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

    రేంజ్: 165 కి.మీ (ఐడీసీ)

    వేగం: కేవలం 2.9 సెకన్లలో 0-40 కి.మీ వేగాన్ని అందుకునే ఈ స్కూటర్ గరిష్ట వేగం గంటకు 90 కిలోమీటర్లు.

    5. రివర్ ఇండీ-

    ‘స్కూటర్లలో ఎస్‌యూవీ’గా పేరు తెచ్చుకున్న రివర్ ఇండీ జెన్ 3, తన 4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీతో మంచి పనితీరు కనబరుస్తోంది. దీని ధర రూ. 1,46,399 (ఎక్స్-షోరూమ్). థర్డ్​ జనరేషన్ మోడల్‌లో రోడ్డుపై పట్టు కోసం మెరుగైన టైర్లను, కొండ ప్రాంతాల్లో వాహనం వెనక్కి జారకుండా ఉండేలా 'హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్' ఫీచర్‌ను జోడించారు.

    రేంజ్: 163 కి.మీ (ఐడీసీ)

    వేగం: గరిష్టంగా గంటకు 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.

    మీ ప్రయాణ అవసరాలను బట్టి ఈ ఐదింటిలో ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే కొనేముందు మీ ప్రాంతంలోని షోరూమ్‌కు వెళ్లి టెస్ట్ రైడ్ చేయడం మర్చిపోకండి.

