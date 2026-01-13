ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలా? అత్యధిక రేంజ్ ఇచ్చే టాప్-5 ఆప్షన్స్ ఇవి..
పెట్రోల్ ధరల భారం తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతున్నాయి. మరి మీరు కూడా ఈ-స్కూటర్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే 2026లో భారత మార్కెట్లో అత్యధిక రేంజ్ ఇస్తున్న టాప్-5 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల హవా నడుస్తోంది. నగరాల్లో తిరగడానికి లేదా ఆఫీసు పనులకు వెళ్లడానికి ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ-స్కూటర్ల వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అనగానే అందరికీ వచ్చే మొదటి ప్రశ్న.. 'ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళుతుది?' అని! మీ ఈ సందేహాన్ని తీరుస్తూ, 2026లో అత్యధిక రేంజ్ని ఇచ్చే టాప్-5 స్కూటర్ల జాబితాను ఇక్కడ చూసేయండి..
రేంజ్లో బెస్ట్- టాప్ 5 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇవి..
1. ఓలా ఎస్1 ప్రో-
ప్రస్తుతం భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్లో 'ఓలా ఎస్1 ప్రో' తన హవా కొనసాగిస్తోంది. ముఖ్యంగా 5.2 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ కలిగిన 'ఎస్1 ప్రో స్పోర్ట్', 'ఎస్1 ప్రో+' వేరియంట్లు అదిరిపోయే రేంజ్ను ఇస్తున్నాయి. వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 1,49,999, రూ. 1,54,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉన్నాయి.
రేంజ్: 320 కి.మీ (ఐడీసీ)
వేగం: ప్రో స్పోర్ట్ వేరియంట్ కేవలం 2.0 సెకన్లలోనే 0-40 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 152 కిలోమీటర్లు.
2. సింపుల్ వన్ జెన్ 2-
బెంగళూరుకు చెందిన సింపుల్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చిన ఈ లేటెస్ట్ స్కూటర్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. దీని 5.0 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ వేరియంట్ ధర రూ. 1,77,999 (ఎక్స్-షోరూమ్). పాత మోడల్ కంటే ఇది మరింత స్టైలిష్గా, దృఢమైన బ్యాటరీతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
రేంజ్: 265 కి.మీ (ఐడీసీ)
వేగం: ఇది 0-40 కి.మీ వేగాన్ని 2.55 సెకన్లలో అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 115 కిలోమీటర్లు.
3. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్-
నమ్మకమైన బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లోని ఎస్టీ వేరియంట్ 5.3 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ. 1,58,834 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇందులో 17.78 సెంటీమీటర్ల టచ్స్క్రీన్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
రేంజ్: 212 కి.మీ (ఐడీసీ)
వేగం: ఇది గరిష్టంగా గంటకు 82 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళుతుంది.
4. విడా వీ2-
హీరో మోటోకార్ప్ వారి 'విడా' బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన వీ2 ప్రో మోడల్ రూ. 1,20,300 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు లభిస్తోంది. ఇందులో బ్యాటరీని తీసి విడిగా ఛార్జ్ చేసుకునే (రిమూవెబుల్ బ్యాటరీ) సదుపాయం ఉండటం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
రేంజ్: 165 కి.మీ (ఐడీసీ)
వేగం: కేవలం 2.9 సెకన్లలో 0-40 కి.మీ వేగాన్ని అందుకునే ఈ స్కూటర్ గరిష్ట వేగం గంటకు 90 కిలోమీటర్లు.
5. రివర్ ఇండీ-
‘స్కూటర్లలో ఎస్యూవీ’గా పేరు తెచ్చుకున్న రివర్ ఇండీ జెన్ 3, తన 4 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో మంచి పనితీరు కనబరుస్తోంది. దీని ధర రూ. 1,46,399 (ఎక్స్-షోరూమ్). థర్డ్ జనరేషన్ మోడల్లో రోడ్డుపై పట్టు కోసం మెరుగైన టైర్లను, కొండ ప్రాంతాల్లో వాహనం వెనక్కి జారకుండా ఉండేలా 'హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్' ఫీచర్ను జోడించారు.
రేంజ్: 163 కి.మీ (ఐడీసీ)
వేగం: గరిష్టంగా గంటకు 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.
మీ ప్రయాణ అవసరాలను బట్టి ఈ ఐదింటిలో ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే కొనేముందు మీ ప్రాంతంలోని షోరూమ్కు వెళ్లి టెస్ట్ రైడ్ చేయడం మర్చిపోకండి.