శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Gold and Silver prices : గోల్డ్ 31శాతం క్రాష్, సిల్వర్ 64% డౌన్- రూ.10 లక్షల పెట్టుబడి ఎంత పడింది?
ఇటీవలి కాలంలో బంగారం, వెండి ధరల పతనం ఇన్వెస్టర్లకు పీడకలగా మారింది. జనవరి గరిష్ట స్థాయిల నుంచి పుత్తడి 31.5 శాతం, వెండి ఏకంగా 64.2 శాతం పడిపోయాయి. ఈ భారీ పతనానికి కారణాలు, ఇప్పుడు కొనుగోలు చేయవచ్చా అన్న నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి..
2025 నుంచి 2026 మధ్య కేవలం ఏడాది వ్యవధిలోనే బంగారం, వెండి మార్కెట్లలో పరిస్థితి పూర్తిగా తలకిందులైంది! ఒకప్పుడు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్లిన పసిడి, వెండి ర్యాలీ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు ఒక అందమైన కల నుంచి పీడకలగా మారింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో చరిత్రాత్మక గరిష్ట స్థాయిలను తాకిన ఈ రెండు విలువైన లోహాలు, ఆ తర్వాత తీవ్రమైన దిద్దుబాటుకు (కరెక్షన్) గురై మదుపర్ల సంపదలో భారీ భాగాన్ని తుడిచిపెట్టేశాయి.
జనవరి గరిష్ట స్థాయిల నుంచి ఇప్పటివరకు బంగారం ధర 31.5 శాతం పడిపోగా, వెండి ఏకంగా 64.2 శాతం కుప్పకూలింది. గరిష్ట ధరల వద్ద ఆభరణాలు, బంగారు నాణేలతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఈటీఎఫ్)లో పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లు ఈ పతనంతో తీవ్ర ఆందోళనలో మునిగిపోయారు. ఉదాహరణకు, మీరు జనవరి గరిష్ట స్థాయిలో బంగారంపై రూ. 10 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, నవంబర్ 20 నాటి ధరల ప్రకారం దాని విలువ సుమారు రూ. 6.85 లక్షలకు పడిపోయింది. అదే వెండిపై రూ. 10 లక్షలు పెట్టి ఉంటే, కేవలం పది నెలల్లోనే ఆ పెట్టుబడి విలువ దాదాపు రూ. 3.58 లక్షలకు కుచించుకుపోయింది.
జనవరిలో ధరలు పెరుగుతున్నాయన్న ఆందోళనతో ముందస్తుగా కొనుగోలు చేసిన కుటుంబాలు, డిజిటల్ గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలో డబ్బులు పెట్టిన యువ ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఊహించని పతనంతో అయోమయంలో పడ్డారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కుదుపులు.. రూపాయి ప్రభావం ఎలా ఉందంటే!
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జనవరిలో ఔన్సు బంగారం ధర దాదాపు 5,600 డాలర్ల వరకు ఎగబాకి, ఆ తర్వాత 4,000 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయి మళ్లీ కొంత కోలుకుంది. ఔన్సు 100 డాలర్ల మార్కును దాటిన వెండి అయితే మరింత దారుణమైన పతనాన్ని చవిచూసింది. భారతదేశం తన అవసరాలకు తగిన బంగారం, వెండిని ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అందువల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల హెచ్చుతగ్గులు నేరుగా మన దేశీయ ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. దీనికి తోడు అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే మన రూపాయి మారకం విలువలో వచ్చే మార్పులు దేశీయ మార్కెట్లో అదనపు ఒడిదుడుకులకు కారణమవుతున్నాయి.
2025లో దాదాపు ఏకపక్షంగా సాగిన బులియన్ ర్యాలీకి భిన్నంగా, 2026లో మార్కెట్లు తీవ్రమైన ఊగిసలాటలకు లోనయ్యాయి. అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై మారుతున్న అంచనాలు, తగ్గని ద్రవ్యోల్బణం, పెరిగిన బాండ్ ఈల్డ్స్, డాలర్ బలపడటం, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి వంటి అంశాలు పసిడి, వెండి మార్కెట్లను పదేపదే కుదిపేశాయి.
అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ ఆధిపత్యమే అసలు కారణమా?
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమోడిటీస్ రీసెర్చ్ విభాగాధిపతి నవనీత్ దమానీ కీలక విశ్లేషణ చేశారు. ప్రపంచ ఆర్థిక, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితుల నడుమ రక్షణాత్మక పెట్టుబడి సాధనంగా బంగారం తన ప్రాధాన్యతను నిలుపుకుంటోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే సమీప భవిష్యత్తులో పసిడి గమనం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానాలు, ద్రవ్యోల్బణం, డాలర్ విలువ, రియల్ బాండ్ ఈల్డ్స్కు సున్నితంగా స్పందిస్తుందని వివరించారు.
సెప్టెంబర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచడంతో పాలసీ రేటు 3.75-4 శాతానికి చేరిందని, ఇది కఠిన ద్రవ్య విధానాలపై ఆందోళనలను మరింత పెంచిందని దమానీ తెలిపారు. వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, పెట్టుబడి డిమాండ్ బంగారానికి అండగా ఉన్నప్పటికీ, అధిక ధరల కారణంగా భారత్లో ఆభరణాల కొనుగోళ్ల డిమాండ్ తగ్గిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
జూలియస్ బేర్ నెక్ట్స్ జనరేషన్ రీసెర్చ్ హెడ్ కార్ట్సన్ మెంకే ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితిని ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోని పరిస్థితికి పూర్తి విరుద్ధమైన ప్రతిబింబంగా వర్ణించారు. అమెరికా ద్రవ్య విధానం కఠినతరం అవుతుందన్న అతి అంచనాలే విలువైన లోహాల ధరలను కిందకు లాగుతున్నాయని ఆయన విశ్లేషించారు.
"మార్కెట్లను ప్రస్తుతం నిధుల ప్రవాహం శాసిస్తోంది, అదే సమయంలో ప్రాథమిక అంశాలు నిస్సందేహంగా బలహీనపడ్డాయి," అని కార్ట్సన్ మెంకే వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా ఆర్థిక ఆధిపత్యం మళ్లీ పుంజుకోవడం, డాలర్ బలోపేతం కావడం పసిడికి ప్రధాన అడ్డంకులుగా మారవచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు. భౌతిక బంగారం, వెండి ఆధారిత పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల నుంచి ఇన్వెస్టర్లు నిరంతరంగా వైదొలగడమే అతిపెద్ద ప్రమాదమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు హోల్డింగ్స్ పెద్దగా తగ్గకపోయినా, నిరాశకు గురైన ఇన్వెస్టర్లు భవిష్యత్తులో విక్రయాలకు దిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు.
|అంశాలు
|బంగారం
|వెండి
|జనవరి పీక్ వద్ద పెట్టుబడి
|రూ. 10లక్షలు
|రూ. 10లక్షలు
|నవంబర్ 20 నాటికి విలువ
|రూ. 6,85,000
|రూ. 3,58,000
|లాస్
|రూ. 3,15,000
|రూ. 6,42,000
|తగ్గిన పర్సెంటేజ్
|31.5%
|64.2%
|మిగిలిన పెట్టుబడి వాల్యు
|68.5%
|35.8%
పతనం ముగిసినట్లేనా? ఇప్పుడే కొనాలా, వేచి చూడాలా?
ఈ భారీ కరెక్షన్ తర్వాత మార్కెట్ వర్గాలు రెండు భిన్న అభిప్రాయాలతో ఉన్నాయి. ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయని కొందరు భావిస్తుంటే, దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం కూడబెట్టుకోవడానికి ఇదే మంచి అవకాశమని మరికొందరు చెబుతున్నారు. అమెరికా రియల్ ఈల్డ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం, డాలర్ బలపడటం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపవచ్చని నవనీత్ దమానీ పేర్కొన్నారు. అమెరికా ఆర్థిక వృద్ధి, ఉద్యోగ గణాంకాలు బలంగా ఉండటం వల్ల ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉంచే వీలుంది. అయినప్పటికీ ద్రవ్యోల్బణం, అమెరికా రుణ భారంపై ఆందోళనలు, కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు బంగారానికి దీర్ఘకాలిక మద్దతుగా నిలుస్తాయని ఆయన చెప్పారు.
మరోవైపు ఆల్ ఇండియా జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ (జీజేసీ) మాజీ అధ్యక్షుడు, యూనిక్ చైన్స్ అండ్ జ్యువెల్స్ డైరెక్టర్ సయ్యమ్ మెహ్రా సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత ధరలు కొనుగోలుదారులకు ఆకర్షణీయమైన ఎంట్రీ పాయింట్ను అందిస్తున్నాయని ఆయన భావిస్తున్నారు. మార్కెట్లో స్వల్ప బలహీనత ఉండే అవకాశం ఉన్నా, ఇంతకంటే భారీ పతనం ఉండబోదని ఆయన అంచనా వేశారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి బంగారం ధర మళ్లీ ఔన్సుకు 4,500 డాలర్లకు చేరుకుంటుందని సయ్యమ్ మెహ్రా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఆల్ ఇండియా జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ రాజేశ్ రోక్డే సామాన్య కొనుగోలుదారులకు విలువైన సలహా ఇచ్చారు.
"బంగారంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి, వినియోగదారులు ఒకేసారి కాకుండా విడతలవారీగా కొనుగోలు చేయాలి.. ఎందుకంటే ధరలు తగ్గితే మరో 5 నుంచి 10 శాతం వరకు కిందకు రావచ్చు. మొత్తం మీద చూస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో భారీ పతనం ఉంటుందన్న అంచనాలు లేవు," అని రాజేశ్ రోక్డే స్పష్టం చేశారు.
కాబట్టి పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే తెలుగు కుటుంబాలు ఒకేసారి మొత్తం డబ్బు వెచ్చించకుండా, ధర తగ్గిన ప్రతిసారీ కొద్దికొద్దిగా కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమ వ్యూహమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.