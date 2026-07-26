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    e filing portal : ఇన్​కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ లాగిన్ కావడంలో ఇబ్బందులా? ప్రశ్నలు- సమాధానాలు..

    ఆదాయపు పన్ను పోర్టల్‌లో లాగిన్ కావడం సులభమే అయినా యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్, అకౌంట్ లాక్ వంటి విషయాల్లో పన్ను చెల్లింపుదారులకు అనేక సందేహాలు వస్తుంటాయి. మీ సందేహాలన్నింటికీ స్పష్టమైన సమాధానాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 26, 2026, 12:19:54 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఆదాయపు పన్ను శాఖకు చెందిన ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లోకి లాగిన్ కావడం సాధారణంగా చాలా సులభమైన ప్రక్రియే. అయినప్పటికీ, ఐటీ రిటర్నులు దాఖలు చేసే సమయంలో లేదా ఖాతాలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు యూజర్లకు పాస్‌వర్డ్ మార్పు, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా లాగిన్, ఖాతా సెక్యూరిటీ వంటి అంశాలపై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా తమ ఇ-ఫైలింగ్ ఖాతాను ఉపయోగించుకోవడానికి అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు, వాటికి సంబంధించిన సమాధానాలను ఇక్కడ చూద్దాము.

    ఐటీఆర్​ ఈ ఫైలింగ్ పోర్టల్ లాగిన్ ఎఫ్​ఏక్యూ..
    ఐటీఆర్​ ఈ ఫైలింగ్ పోర్టల్ లాగిన్ ఎఫ్​ఏక్యూ..

    ప్రశ్న- ఇ-ఫైలింగ్ లాగిన్ కోసం 'యూజర్ ఐడీ' ఏంటి?

    వ్యక్తిగత పన్ను చెల్లింపుదారులకు వారి పాన్ కార్డు నెంబర్ లాగిన్ యూజర్ ఐడీగా పనిచేస్తుంది.

    అయితే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు (సీఏ), ఇఆర్‌ఐలు (ఈఆర్​ఐ), ఎక్స్‌టర్నల్ ఏజెన్సీలు, ఐటీడీఆర్‌ఈఐఎన్, టిన్ 2.0 వినియోగదారులకు నమోదు సమయంలో సిస్టమ్ స్వయంచాలకంగా ప్రత్యేక యూజర్ ఐడీలను కేటాయిస్తుంది.

    ప్రశ్న- లాగిన్ కావడానికి ముందు పాన్ కార్డ్ నమోదు తప్పనిసరియా?

    అవును, తప్పనిసరి! లాగిన్ కోసం ఉపయోగించే పాన్ వివరాలు ఇప్పటికే ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో నమోదై ఉండాలి. ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ కాకపోతే, ముందుగా కొత్త ఖాతాను సృష్టించుకోవాలని సిస్టమ్ సూచిస్తుంది.

    ఒకవేళ మీ పాన్ ఖాతా డియాక్టివేట్ అయి ఉంటే, లాగిన్ చేయడానికి ముందు ఇ-ఫైలింగ్ హెల్ప్‌డెస్క్‌ను సంప్రదించి దానిని తిరిగి యాక్టివేట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    ప్రశ్న- రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ లేకపోయినా లాగిన్ అవ్వొచ్చా?

    అవును, లాగిన్ కావచ్చు. ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో లాగిన్ అవ్వడానికి నమోదిత మొబైల్ నంబర్ అందుబాటులో ఉండటం తప్పనిసరి ఏమీ కాదు. అందుబాటులో ఉన్న ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా కూడా మీరు ఖాతాలోకి ప్రవేశించవచ్చు.

    అయితే మీ పాస్‌వర్డ్‌ను మరిచిపోయినప్పుడు లేదా రీసెట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ఉండటం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

    ప్రశ్న- లాగిన్ కావడానికి పాన్-ఆధార్ అనుసంధానం అవసరమా?

    అవసరం లేదు. పాన్ కార్డ్ ఇంకా ఆధార్‌తో లింక్ కాకపోయినా పన్ను చెల్లింపుదారులు ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లోకి లాగిన్ కావచ్చు.

    అయితే, పోర్టల్‌లోని కొన్ని ప్రత్యేక సేవలకు పరిమితులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అన్ని రకాల సేవలను అంతరాయం లేకుండా పొందడానికి పాన్‌ను ఆధార్‌తో అనుసంధానించుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    ప్రశ్న- ప్రతీసారి యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్ నమోదు చేయాల్సిందేనా?

    ప్రతీసారి అవసరం లేదు. సాధారణ పద్ధతుల్లో లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    కానీ, మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ పద్ధతిని ఎంచుకుని లాగిన్ అవుతుంటే ఇ-ఫైలింగ్ యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్ నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.

    ప్రశ్న- ఇ-ఫైలింగ్ పాస్‌వర్డ్‌కు బదులుగా నెట్ బ్యాంకింగ్‌తో లాగిన్ కావచ్చా?

    అవును, మీ బ్యాంక్ ఈ వెసులుబాటును కలిగి ఉంటే మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా నేరుగా లాగిన్ కావచ్చు.

    దేశంలోని ప్రధాన బ్యాంకులన్నీ ఈ సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఈ ఆప్షన్ ఉన్నవారు ఇ-ఫైలింగ్ పాస్‌వర్డ్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే తమ బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా పోర్టల్‌లోకి ప్రవేశించవచ్చు.

    నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ కోసం బహుళ బ్యాంక్ ఖాతాలను వాడొచ్చా?

    వీలుపడదు. నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యేందుకు కేవలం ఒక వ్యాలిడేటెడ్ బ్యాంక్ ఖాతాను మాత్రమే అనుమతిస్తారు. ఏ బ్యాంక్ ఖాతానైనా వ్యాలిడేట్ చేసి ఎనేబుల్ చేయకపోతే, సిస్టమ్ "యాక్సెస్ డినైడ్" అని చూపిస్తుంది.

    ప్రశ్న- లాగిన్ చేసే ప్రతీసారి ఓటీపీ అవసరమా?

    సాధారణ లాగిన్‌కు ఓటీపీ అవసరం లేదు. అయితే, మీరు మీ ఖాతాకు అదనపు రక్షణ కోసం 'ఇ-ఫైలింగ్ వాల్ట్' ద్వారా ద్వితీయ శ్రేణి భద్రతను ఎంచుకుని ఉంటే మాత్రమే ఓటీపీ లేదా ఇతర ధ్రువీకరణ విధానం అవసరమవుతుంది.

    ప్రశ్న- ఒకవేళ ఓటీపీ రాకపోతే లాగిన్ అవ్వడం ఎలా?

    మీరు ఇ-ఫైలింగ్ వాల్ట్ ద్వారా హై-సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేసుకుని, ఓటీపీ రాకపోతే.. మీరు గతంలో సెట్ చేసుకున్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా లాగిన్ కావచ్చు. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈవీసీ, డిమాట్ అకౌంట్ ఈవీసీ, డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ (డీఎస్​సీ) లేదా ఆధార్ ఓటీపీలలో మీరు ఎంచుకున్న పద్ధతి ఆధారంగా ఖాతాలోకి ప్రవేశించవచ్చు.

    ప్రశ్న- రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ లేకపోయినా, హై సెక్యూరిటీ ఉన్నా లాగిన్ కావచ్చా?

    చాలా సందర్భాల్లో సాధ్యమే. సాధారణ యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌లతో మీరు లాగిన్ కావచ్చు.

    అయితే, మీరు రెండవ దశ భద్రతగా 'ఆధార్ ఓటీపీ'ని ఎంచుకుని ఉంటే మాత్రం, లాగిన్ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి మీ ఆధార్‌తో అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్ అందుబాటులో ఉండటం తప్పనిసరి.

    ప్రశ్న- వరుసగా తప్పు పాస్‌వర్డ్ నమోదు చేస్తే ఏమవుతుంది?

    మీరు ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో వరుసగా 5 సార్లు తప్పు పాస్‌వర్డ్ నమోదు చేస్తే, మీ ఖాతా స్వయంచాలకంగా లాక్ అవుతుంది.

    ఆ తర్వాత పోర్టల్‌లోని “అన్‌లాక్ యువర్ అకౌంట్” ఆప్షన్ ద్వారా అన్‌లాక్ చేసుకోవచ్చు లేదా 30 నిమిషాల వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత ఖాతా ఆటోమేటిక్‌గా అన్‌లాక్ అవుతుంది.

    ప్రశ్న- ఖాతాను ఎవరో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని అనుమానం వస్తే ఏం చేయాలి?

    మీ ఇ-ఫైలింగ్ ఖాతా హ్యాక్ అయిందని లేదా వేరొకరు అక్రమంగా యాక్సెస్ చేశారని భావిస్తే, తక్షణమే స్థానిక సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు లేదా సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయండి.

    ముందస్తు జాగ్రత్తగా మీ పాస్‌వర్డ్‌ను వెంటనే మార్చుకోండి. మీ లాగిన్ వివరాలను గానీ, ఓటీపీలను గానీ ఎవరితోనూ ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/E Filing Portal : ఇన్​కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ లాగిన్ కావడంలో ఇబ్బందులా? ప్రశ్నలు- సమాధానాలు..
    Home/News/E Filing Portal : ఇన్​కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ లాగిన్ కావడంలో ఇబ్బందులా? ప్రశ్నలు- సమాధానాలు..
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