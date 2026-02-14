Edit Profile
    వచ్చే వారమే Apple iPhone 17e లాంచ్? బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే ఫీచర్లు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే

    ఆపిల్ తన కొత్త బడ్జెట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ‘iPhone 17e’ని ఫిబ్రవరి 19న విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. A19 చిప్‌సెట్, 48MP కెమెరా, డైనమిక్ ఐలాండ్ వంటి అప్‌గ్రేడ్స్‌తో రానున్న ఈ ఫోన్ ధర భారత్‌లో సుమారు రూ. 59,900 ఉండవచ్చని అంచనా.

    Published on: Feb 14, 2026 3:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఆపిల్ ప్రియులకు శుభవార్త. టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ నుంచి మోస్ట్ అవేటెడ్ బడ్జెట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ‘iPhone 17e’ వచ్చే వారమే మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ కొత్త మోడల్‌లో మునుపటి కంటే మెరుగైన ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌ను జోడించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో, అధికారికంగా లాంచ్ కావడానికి ముందే ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, ధర, ఇతర వివరాలు లీక్ అయ్యాయి.

    వచ్చే వారమే Apple iPhone 17e లాంచ్? బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే ఫీచర్లు (AI generated render)
    విడుదల ఎప్పుడు?

    గత కొన్ని వారాలుగా వినిపిస్తున్న వార్తల ప్రకారం, ఐఫోన్ 17e ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 19నే ఈ ఫోన్‌ను ఆపిల్ లాంచ్ చేయవచ్చని తెలుస్తోంది. దీని కోసం ఆపిల్ ప్రత్యేకమైన మెగా ఈవెంట్‌ను నిర్వహించకపోవచ్చు. కేవలం ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లేదా ప్రెస్ నోట్ ద్వారానే ఈ ఫోన్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ఛాన్స్ ఉంది.

    భారత్‌లో ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

    ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా మెమరీ చిప్స్ కొరత ఉన్నప్పటికీ, ఆపిల్ తన బడ్జెట్ ఫోన్ ధరను పెంచకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో దీని ధర 599 డాలర్లుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రకారం మన దేశంలో (భారత్) ఐఫోన్ 17e ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 59,900 వరకు ఉండవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    కీలక మార్పులు ఇవే: స్పెసిఫికేషన్లు

    • డిస్‌ప్లే: ఇందులో 6.1 అంగుళాల OLED స్క్రీన్‌ను ఇస్తున్నారు. అయితే అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇప్పటివరకు బడ్జెట్ మోడళ్లలో కనిపిస్తున్న ‘నాచ్’ (Notch)ను తొలగించి, దాని స్థానంలో ‘డైనమిక్ ఐలాండ్’ (Dynamic Island) ఫీచర్‌ను తీసుకురాబోతున్నారు.
    • డిజైన్: చూడటానికి ఇది తన పాత మోడల్‌లాగే మెటాలిక్ బాడీ, గ్లాస్ బ్యాక్‌తో ఉంటుంది. వెనుకవైపు సింగిల్ కెమెరా సెటప్, మధ్యలో ఆపిల్ లోగోతో క్లాసిక్ లుక్‌ను కొనసాగించనుంది.
    • ప్రాసెసర్ & పర్ఫార్మెన్స్: ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌లో వాడిన శక్తివంతమైన A19 చిప్‌సెట్‌నే ఇందులోనూ వాడుతున్నారు. అయితే ఐఫోన్ 17 మోడళ్లతో పోలిస్తే దీని వేగాన్ని స్వల్పంగా తగ్గించే (Downclocked) అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, ఇది పాత A18 చిప్ కంటే 5 నుంచి 10 శాతం మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తుంది.
    • కనెక్టివిటీ: ఆపిల్ స్వయంగా అభివృద్ధి చేసిన C1x మోడమ్‌ను ఇందులో వాడుతున్నారు. ఇది గత మోడళ్ల కంటే రెట్టింపు వేగంతో డేటాను ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అయితే ఖర్చు తగ్గించే ఉద్దేశంతో వైఫై, బ్లూటూత్ కోసం వాడే N1 చిప్‌ను మాత్రం ఇందులో తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది.

    AI ఫీచర్లతో స్మార్ట్ అనుభవం

    ఐఫోన్ 17e కేవలం సాధారణ ఫోన్‌లా కాకుండా, ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లను సమర్థంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న 8GB ర్యామ్, కొత్త న్యూరల్ ఇంజిన్ వల్ల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టాస్క్‌లు వేగంగా పూర్తవుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఆపిల్ తీసుకురానున్న అప్‌గ్రేడెడ్ సిరి (Siri), చాట్‌జీపీటీ వంటి ఫీచర్లను కూడా ఈ ఫోన్ సులభంగా హ్యాండిల్ చేయగలదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    మొత్తానికి తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఐఫోన్ అనుభూతిని పొందాలనుకునే వారికి iPhone 17e ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ కానుంది.

