    ఖమేనీ హెచ్చరికతో గల్ఫ్‌లో ప్రకంపనలు: ఖతార్, యూఏఈ గ్యాస్ కేంద్రాలపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు.. ప్రపంచానికి ఇంధన గండం

    ఇరాన్ జాతీయ భద్రతా చీఫ్ అలీ లారిజానీ హత్యకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ తన దాడులను ఉధృతం చేసింది. ఖతార్, యూఏఈలోని కీలక ఇంధన కేంద్రాలపై క్షిపణి దాడులు చేయడంతో ముడి చమురు ధరలు 110 డాలర్లకు చేరాయి. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు ఇప్పుడు పెను ముప్పు పొంచి ఉంది.

    Published on: Mar 19, 2026 2:14 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దుబాయ్/న్యూ ఢిల్లీ: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు ఇంధన కేంద్రాలను దహించివేస్తున్నాయి. ఇరాన్ జాతీయ భద్రతా విభాగం అధిపతి అలీ లారిజానీ హత్యకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ తన దాడులను గల్ఫ్ దేశాల ఇంధన మౌలిక సదుపాయాల వైపు మళ్లించింది. "చిందిన ప్రతి రక్తపు బొట్టుకూ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు" అని ఇరాన్ అత్యున్నత నేత మోజ్తబా ఖమేనీ హెచ్చరించిన కొద్ది గంటల్లోనే ఖతార్, యూఏఈ (UAE)లోని కీలక గ్యాస్ కేంద్రాలపై క్షిపణుల వర్షం కురిసింది.

    ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు (REUTERS)
    ప్రపంచపు 'గ్యాస్ గుండెకాయ'పై దెబ్బ

    ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎల్‌ఎన్‌జీ (LNG) హబ్‌లలో ఒకటిగా పేరొందిన ఖతార్‌లోని 'రాస్ లఫాన్' కాంప్లెక్స్‌పై ఇరాన్ క్షిపణులు విరుచుకుపడ్డాయి. ఈ దాడి కారణంగా అక్కడ భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయని ఖతార్ ఎనర్జీ వెల్లడించింది. అప్పటికే ఉత్పత్తి నిలిపివేసినప్పటికీ, తాజా దాడి వల్ల జరిగిన నష్టం కారణంగా యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత కూడా గ్యాస్ ఎగుమతులను పునరుద్ధరించడం ఖతార్‌కు సవాలుగా మారనుంది.

    మరోవైపు యూఏఈలోని హబ్షన్ గ్యాస్ ప్లాంట్, బాబ్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ లక్ష్యంగా వచ్చిన క్షిపణులను అడ్డుకున్నట్లు అబుదాబి ప్రకటించింది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ కేంద్రాల్లో కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఈ దాడులను యూఏఈ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, ఇది యుద్ధాన్ని మరింత ప్రమాదకర స్థాయికి తీసుకెళ్లడమేనని హెచ్చరించింది.

    చమురు దాడుల వెనుక అసలు కథ

    ఇరాన్‌కు చెందిన 'సౌత్ పార్స్' గ్యాస్ క్షేత్రంపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడమే ఈ తాజా ఉద్రిక్తతలకు కారణం. ఇరాన్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో 80 శాతం వాటా ఈ గ్యాస్ క్షేత్రానిదే. దీనిపై దాడిని తట్టుకోలేకపోయిన ఇరాన్, ప్రతీకారంగా మొత్తం గల్ఫ్ రీజియన్‌లోని ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థను అస్తవ్యస్తం చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ హెచ్చరించినట్లుగానే, ఈ పరిణామాలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నియంత్రించలేని పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి.

    హోర్ముజ్ జలసంధిలో మండుతున్న నౌకలు

    యుద్ధం కేవలం నేలపైనే కాదు, సముద్ర మార్గాల్లోనూ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో ఒక వాణిజ్య నౌక అగ్నిప్రమాదానికి గురవ్వగా, ఖతార్ తీరంలో మరో నౌక దెబ్బతిన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 20 నౌకలపై దాడులు జరిగాయి. వ్యూహాత్మకమైన హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ పట్టు బిగిస్తుండటంతో ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు ఆటంకం కలుగుతోంది.

    భగ్గుమంటున్న ముడి చమురు

    ఈ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు 110 డాలర్ల మార్కును దాటింది. ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి చమురు ధరలు 50 శాతానికి పైగా పెరగడం గమనార్హం. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ పరిణామాలపై స్పందిస్తూ, ఇరాన్ గనుక ఖతార్ కేంద్రాలపై దాడులు కొనసాగిస్తే ఇరాన్ గ్యాస్ క్షేత్రాలను పూర్తిగా నేలమట్టం చేస్తామని సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులు ఎందుకు చేస్తోంది?

    తన జాతీయ భద్రతా చీఫ్ అలీ లారిజానీ హత్యకు, తన ఇంధన కేంద్రం సౌత్ పార్స్‌పై ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ ఈ చర్యలు చేపట్టింది.

    2. భారత్‌పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

    భారత్ తన గ్యాస్ అవసరాల కోసం ఖతార్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. ఖతార్ ఎల్‌ఎన్‌జీ కేంద్రాలపై దాడులు జరిగితే భారత్‌లో గ్యాస్ ధరలు పెరగడంతో పాటు సరఫరాలో లోటు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.

    3. హార్ముజ్ జలసంధి ఎందుకు కీలకం?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా అయ్యే ముడి చమురులో ఐదో వంతు (20%) ఈ సముద్ర మార్గం గుండానే వెళ్తుంది. ఇది మూతపడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తుతుంది.

    News/News/ఖమేనీ హెచ్చరికతో గల్ఫ్‌లో ప్రకంపనలు: ఖతార్, యూఏఈ గ్యాస్ కేంద్రాలపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు.. ప్రపంచానికి ఇంధన గండం
