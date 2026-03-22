Discounts on MG cars : ఈ ఎంజీ కార్లపై అదిరే డిస్కౌంట్లు- రూ. 3.7లక్షల వరకు తగ్గింపు..
MG cars discounts march 2026 : మార్చి నెల ఆఫర్లలో భాగంగా ఎంజీ మోటార్ తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ 'గ్లోస్టర్'పై గరిష్టంగా రూ. 3.7 లక్షల వరకు తగ్గింపును ప్రకటించింది. హెక్టార్, ఆస్టర్, ఎలక్ట్రిక్ కార్లయిన జెడ్ఎస్ ఈవీ, కామెట్ ఈవీలపై కూడా ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు..
ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు సందర్భంగా జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా మార్చి 2026 నెలలో భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఇయర్-ఎండ్ సేల్స్ను పెంచే లక్ష్యంతో, బ్రాండ్ తన పోర్ట్ఫోలియో అంతటా విస్తృత శ్రేణి ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాల్లో గణనీయమైన వాటా కలిగి ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ఈసారి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ఈ ఆఫర్లలో క్యాష్ డిస్కౌంట్స్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, లాయల్టీ రివార్డులు, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్ వంటివన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. ఎంట్రీ లెవల్ ఈవీల నుంచి ప్రీమియం ఎస్యూవీల వరకు అన్ని సెగ్మెంట్లలోని కొనుగోలుదారులు ఈ ఆఫర్ల ద్వారా లాభపడవచ్చు.
1. ఎంజీ గ్లోస్టర్ ఎస్యూవీ..
ఈ నెలలో ఎంజీ గ్లోస్టర్ ధరలో అతిపెద్ద తగ్గింపు కనిపిస్తోంది.
రిటైల్ బెనిఫిట్: అన్ని వేరియంట్లపై నేరుగా రూ. 3.5 లక్షల రిటైల్ బెనిఫిట్ లభిస్తోంది.
ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్: దీనికి అదనంగా రూ. 20,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా పొందవచ్చు.
మొత్తం ఆదా: మొత్తం మీద రూ. 3.7 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఫుల్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో ఇది అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డీల్ అని చెప్పవచ్చు.
2. ఎంజీ హెక్టార్ ఎస్యూవీ..
ఎంజీ లైనప్లో హెక్టార్ ఇప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన మోడల్గా కొనసాగుతోంది.
ప్రీ-ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ : పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్లపై రూ. 1.05 లక్షల వరకు రిటైల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్, లాయల్టీ, కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలతో కలిపి మొత్తం ఆదా రూ. 1.45 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
లేటెస్ట్ ఫేస్లిఫ్ట్ హెక్టార్: ముఖ్యంగా డీజిల్ మాన్యువల్ వేరియంట్లు ఈ స్కీమ్లో భాగంగా ఉన్నాయి. దీనిపై రూ. 50,000 రిటైల్ ఇన్సెంటివ్తో పాటు అదనపు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల మొత్తం ఆదా రూ. 90,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
3. ఎంజీ ఆస్టర్..
బేస్ వేరియంట్ మినహా ఎంజీ ఆస్టర్లోని మిగిలిన దాదాపు అన్ని వేరియంట్లపై ఒకే రకమైన ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి.
తగ్గింపులు: దీనిపై రూ. 20,000 రిటైల్ ఇన్సెంటివ్తో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్, లాయల్టీ బోనస్లు ఉన్నాయి.
మొత్తం ఆదా: కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలతో కలిపి మొత్తం డిస్కౌంట్ రూ. 65,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
4. ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీ..
ఎలక్ట్రిక్ వాహన విభాగంలో జెడ్ఎస్ ఈవీపై ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది.
తగ్గింపులు: అన్ని వేరియంట్లపై రూ. 20,000 రిటైల్ బెనిఫిట్ అందుబాటులో ఉంది.
మొత్తం ఆదా: అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్, లాయల్టీ, కార్పొరేట్ ఆఫర్లతో కలిపి మొత్తం ఆదా రూ. 60,000 వరకు ఉంటుంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తోంది.
5. ఎంజీ కామెట్ ఈవీ..
ఎంజీ మోటార్స్కి ఉన్న బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఈవీల్లో ఇదీ ఒకటి. ఎంట్రీ లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ సిటీ కార్ అయిన ఈ కామెట్ ఈవీపై కూడా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
రిటైల్ డిస్కౌంట్: వేరియంట్ను బట్టి రూ. 10,000 నుంచి రూ. 30,000 వరకు రిటైల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
మొత్తం ఆదా: లాయల్టీ, కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలను కూడా కలుపుకుంటే మొత్తం ఆదా రూ. 50,000 దాటవచ్చు.
మరి మీరు ఏ మోడల్ని ఎంచుకుంటున్నారు?