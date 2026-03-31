    Bajaj Pulsar 180 : బజాజ్​ పల్సర్​ 180 రీ-ఎంట్రీ.. ఐకానిక్​ బైక్​ హైలైట్స్​ ఇవే..

    బజాజ్ ఆటో తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'పల్సర్ 180'ని సరికొత్త హంగులతో తిరిగి భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే డీలర్‌షిప్‌లకు చేరుకున్న ఈ మోడల్, క్లాసిక్ డిజైన్‌తో పాటు ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, డిజిటల్ కన్సోల్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

    Published on: Mar 31, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో లాంచ్ కావడానికి ముందే, రాబోయే బజాజ్ పల్సర్ 180 ఒక డీలర్‌షిప్ వద్ద కనిపించింది. బజాజ్ బ్రాండ్‌లో అత్యంత ఐకానిక్ మోటార్‌సైకిళ్లలో ఒకటైన ఈ బైక్ రీ-ఎంట్రీ ఇస్తోందని అనడానికి ఇది స్పష్టమైన సంకేతం. ఒకప్పుడు బజాజ్ లైనప్​లో కీలక పాత్ర పోషించిన పల్సర్ 180, ఇప్పుడు అప్‌డేట్ చేసిన స్టైలింగ్, ఆధునిక ఫీచర్లు, అదే పాత పరిచయ స్వభావంతో తిరిగి రానుంది. ఈ తాజా పరిణామం చూస్తుంటే, 180 సీసీ విభాగంలో బజాజ్ తన క్లాసిక్ పల్సర్ పోర్ట్‌ఫోలియోను మళ్లీ బలోపేతం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

    బజాజ్​ పల్సర్​ 180 రీ ఎంట్రీ.. (Representative Image)
    బజాజ్​ పల్సర్​ 180 బైక్​- డిజైన్, స్టైలింగ్..

    షోరూమ్‌లో కనిపించిన ఈ బజాజ్​ పల్సర్​ 180 బైక్ లేటెస్ట్ 'క్లాసిక్ పల్సర్' డిజైన్ లాంగ్వేజ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇటీవల అప్‌డేట్ అయిన పల్సర్ 150 నుంచి పలు డిజైన్ అంశాలను ఇది తీసుకుంది. ఇది రెడ్, గ్రే గ్రాఫిక్స్‌తో కూడిన బ్లాక్ పెయింట్ ఫినిషింగ్‌ను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు అందరికీ సుపరిచితమైన మజిక్యులర్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, స్పోర్టీ సైడ్ ప్యానెల్స్, షార్ప్ టెయిల్ సెక్షన్‌ను మనం చూడవచ్చు. టెయిల్ సెక్షన్‌పై ఉన్న "180" డెకాల్ ఇది ఏ మోడల్ అనే విషయాన్ని ధృవీకరిస్తోంది.

    బజాజ్​ పల్సర్​ 180 బైక్- ప్రధాన అప్‌డేట్లు..

    ఈ బైక్‌లో అతిపెద్ద మార్పు ఏంటంటే.. కొత్త ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్ సెటప్. ఇది మునుపటి కంటే చాలా షార్ప్‌గా, ప్రీమియంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే, కొత్త తరం పల్సర్ మోడళ్లకు అనుగుణంగా ఇందులో ఎల్‌ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లను కూడా ఇచ్చారు. మరో ముఖ్యమైన మార్పు 'ఫుల్లీ డిజిటల్ ఎల్‌సీడీ' ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్. టాప్ వేరియంట్లలో ఇది బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్‌కు మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    Summer car care guide : వేసవిలో మీ కారు భద్రంగా ఉండాలా? ఈ సమ్మర్ సేఫ్టీ చెక్స్ తప్పనిసరి..

    బజాజ్​ పల్సర్​ 180 బైక్- నిర్మాణశైలి..

    డీలర్‌షిప్ మోడల్‌ను గమనిస్తే.. ఇందులో వెనుక డిస్క్ బ్రేక్స్, 17-ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్, నలుపు రంగులో ఉండే పెద్ద ఎగ్జాస్ట్ (సైలెన్సర్) ఉన్నాయి. ఇది బైక్‌కు మరింత గంభీరమైన, మస్క్యులర్​ రూపాన్ని ఇస్తోంది. ఈ ఎగ్జాస్ట్ స్టైలింగ్ పల్సర్ 220ఎఫ్​లో ఉండే యూనిట్‌ను పోలి ఉండటం వల్ల దీని స్పోర్టీ లుక్ మరింత పెరిగింది.

    బజాజ్​ పల్సర్​ 180 బైక్- ఇంజిన్ సామర్థ్యం..

    మెకానికల్ విషయానికి వస్తే, రాబోయే పల్సర్ 180లో నమ్మకమైన 178.6 సీసీ సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌నే కొనసాగించనున్నారు. అయితే, దీనిని తాజా ఉద్గార నిబంధనలకు, ఈ20 ఇంధనానికి అనుగుణంగా మార్చారు . పాత వెర్షన్ 17 హెచ్​పీ పవర్​ని, 14.2 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందించేది. కొత్త మోడల్‌లో కూడా దాదాపు ఇవే గణాంకాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనికి 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌ను జతచేశారు

    బజాజ్​ పల్సర్​ 180 బైక్- మార్కెట్ అంచనాలు ఇలా..

    బజాజ్ పల్సర్ 180 త్వరలోనే భారత్‌లో విడుదల కానుంది. దీని ధర పల్సర్ 150, పల్సర్ 220ఎఫ్​ ధరల మధ్యలో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ బైక్ రీ-ఎంట్రీ ద్వారా టీవీఎస్ అపాచీ ఆర్​టీఆర్​ 180 వంటి ప్రత్యర్థులకు బజాజ్ గట్టి పోటీనివ్వనుంది. కొత్త 'ఎన్​-సిరీస్' మోడళ్ల కంటే క్లాసిక్ పల్సర్ స్టైలింగ్‌ను ఇష్టపడే కొనుగోలుదారులను ఇది ఆకట్టుకోనుంది. డీలర్‌షిప్‌లకు బైక్‌లు చేరుకోవడం ప్రారంభమైనందున, అధికారిక ధరల వెల్లడికి ఎంతో సమయం పట్టకపోవచ్చు.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

