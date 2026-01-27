Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026 Renault Duster : కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్​ నచ్చిందా? బుకింగ్స్​, డెలివరీ వివరాలు..

    ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఎస్‌యూవీల ట్రెండ్ సెట్ చేసిన 'రెనాల్ట్​ డస్టర్' సరికొత్త అవతారంలో తిరిగొచ్చింది. జనవరి 26న అధికారికంగా విడుదలైన ఈ మోడల్, అదిరిపోయే డిజైన్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్​యూవీ బుకింగ్స్​, డెలివరీ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 27, 2026 12:21 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశంలో అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న, అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కార్లలో ఒకటైన ‘రెనాల్ట్​ డస్టర్’.. కొన్నేళ్ల విరామం తర్వాత మన మార్కెట్​లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చింది. పూర్తిస్థాయిలో రీ-డిజైన్ చేసిన స్టైలింగ్, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన సరికొత్త ఫీచర్లతో ‘2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్’.. ఎస్​యూవీ సెగ్మెంట్​లో పోటీని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​
    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​

    ప్రస్తుతం భారత్‌లో క్విడ్, కైగర్, ట్రైబర్‌లను విక్రయిస్తున్న రెనాల్ట్​.. ఈ కొత్త డస్టర్​తో భారతీయ ప్యాసింజర్ వాహన మార్కెట్​లో తన వాటాను గణనీయంగా పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మీకు ఈ ఎస్​యూవీ నచ్చితే, కొనేందుకు ప్లాన్​ చేస్తుంటే.. 2026 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​కి సంబంధించిన కీలక విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్- ధర, బుకింగ్స్​, డెలివరీ..

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ని సంస్థ సోమవారం లాంచ్​ చేసింది. కానీ ధరలను వెల్లడించలేదు. మార్చ్​లో ధరలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. కాగా ప్రీ-బుకింగ్స్​ని మాత్రం సంస్థ ప్రారంభించింది. ఆసక్తి గల కొనుగోలుదారులు రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి ‘ఆర్ పాస్’ కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఈ ఎస్‌యూవీని ప్రీ-బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల కస్టమర్లకు ప్రయారిటీ డెలివరీ (ముందుగా డెలివరీ పొందే అవకాశం), ఇనీషియల్​ ప్రైజింగ్​ బెనిఫిట్స్​, బ్రాండెడ్ మర్చండైజ్ వంటి లాభాలు కలుగుతాయి.

    ఈ బుకింగ్స్‌ని అధికారిక రెనాల్ట్​ షోరూమ్‌లలో లేదా కంపెనీ ఆన్‌లైన్ ఛానెల్స్​ ద్వారా చేసుకోవచ్చు.

    ఇక ఏప్రిల్ నుంచి 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్ డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయి. అయితే, టర్బోచార్జ్డ్ ఇంజిన్ కలిగిన డస్టర్ వేరియంట్లు ఏప్రిల్ నుంచే అందుబాటులోకి రాగా, హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌తో వచ్చే ఎస్​యూవీ డెలివరీలు మాత్రం ఈ ఏడాది దీపావళి సమయంలో మొదలవుతాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్- ఇంజిన్​..

    విభిన్న రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లు కొత్త డస్టర్ విస్తృత శ్రేణి పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలతో వస్తోంది. ఇందులో 1.0-లీటర్ టర్బో టీసీఈ పెట్రోల్, 1.3-లీటర్ టర్బో టీసీఈ పెట్రోల్, 1.8-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఈ-టెక్ పెట్రోల్ యూనిట్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: ఇది ఇప్పటికే రెనాల్ట్​ కైగర్‌లో ఉన్న ఇంజిన్. ఇది 101 హెచ్​పీ గరిష్ట పవర్​ని, 160 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. డస్టర్‌లో దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేశారు.

    1.3-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: ఈ మోటార్ 6-స్పీడ్ డీసీటీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది. ఇది 161 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 280 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

    1.8-లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: ఇది 1.4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో కూడిన స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో వస్తోంది. దీని పవర్, టార్క్ వివరాలను రెనాల్ట్​ ఇంకా పూర్తిగా వెల్లడించలేదు కానీ, ఈ వేరియంట్‌ను కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్‌లో కూడా నడపవచ్చని ధృవీకరించింది. నగర పరిస్థితులలో డస్టర్‌ను 80% వరకు కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్‌లోనే డ్రైవ్ చేయవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.

    recommendedIcon
    News/News/2026 Renault Duster : కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్​ నచ్చిందా? బుకింగ్స్​, డెలివరీ వివరాలు..
    News/News/2026 Renault Duster : కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్​ నచ్చిందా? బుకింగ్స్​, డెలివరీ వివరాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes