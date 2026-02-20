Edit Profile
    Renault Duster : 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ బుక్​ చేశారా? ఇదిగో లేటెస్ట్​ అప్డేట్​..

    భారత మార్కెట్​లో ఒకప్పుడు సంచలనం సృష్టించిన రెనాల్ట్​ డస్టర్​ని సరికొత్త అవతారంలో సంస్థ లాంచ్​ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రీ-బుకింగ్స్​ కూడా మొదలయ్యాయి. బుక్​ చేసుకున్న వారికి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్​ ఉంది. అదేంటంటే..

    Published on: Feb 20, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రెనాల్ట్​ ఇండియా తన మోస్ట్ పాపులర్ ఎస్​యూవీ ‘డస్టర్’ కొత్త తరం మోడల్‌ను ఇటీవలే ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే. సరికొత్త డిజైన్, అప్‌డేటెడ్ క్యాబిన్, విభిన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో ఈ లెజెండరీ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ భారత రోడ్డుపైకి తిరిగి రాబోతోంది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. కాగా ఈ ఎస్​యూవీకి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్​ ఉంది.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​.. (REUTERS)
    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​.. (REUTERS)

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్-​ బుకింగ్స్, బెనిఫిట్స్​..

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్ ఇప్పుడు డీలర్​షిప్​ షోరూమ్స్​కి చేరుకుంటోంది. షోరూమ్స్​లో ఈ ఎస్​యూవీని ప్రదర్శనకు పెడుతున్నారు.

    ఇక ఆసక్తి గల వినియోగదారులు రూ. 21,000 చెల్లించి ప్రీ-బుక్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా బుక్ చేసుకున్న వారికి 'ప్రయారిటీ డెలివరీ', 'ఇంట్రడక్టరీ ప్రైసింగ్' (ప్రారంభ ధరలు), ప్రత్యేకమైన 'గ్యాంగ్ ఆఫ్ డస్టర్' మెర్చండైజ్ వంటి ఆకర్షణీయమైన ప్రయోజనాలను కంపెనీ వాగ్దానం చేస్తోంది.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ డిజైన్: పాత జ్ఞాపకాలు.. మోడ్రన్ హంగులు!

    కొత్త తరం డస్టర్ గ్లోబల్ థర్డ్-జనరేషన్ మోడల్ ఆధారంగా రూపొందినప్పటికీ, భారత్ కోసం ప్రత్యేకమైన స్టైలింగ్ మార్పులు చేశారు.

    ముందు భాగం: ఐబ్రో స్టైల్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణ, ఇవే టర్న్ ఇండికేటర్లుగా కూడా పనిచేస్తాయి.

    లుక్: రెనాల్ట్​ డస్టర్ బ్యాడ్జింగ్‌తో కూడిన రీ-డిజైన్ చేసిన గ్రిల్, మొదటి తరం డస్టర్‌ను గుర్తుకు తెచ్చేలా సిల్వర్ హైలైట్స్‌తో కూడిన బంపర్ దీనికి మరింత గంభీరమైన రూపాన్ని ఇచ్చాయి. పిక్సెల్ ఆకారంలో ఉండే ఫాగ్ ల్యాంప్స్ దీనికి మోడ్రన్ టచ్‌ను జోడించాయి.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- ప్రీమియం ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ..

    కారు లోపలి భాగం పూర్తిగా అప్‌డేట్ అయ్యిందనే చెప్పుకోవాలి. టెక్నాలజీకి ప్రాధాన్యతనిస్తూ లగ్జరీ ఫీచర్లను జోడించారు:

    ఫీచర్లు: ఈ ఫ్యామిసీ ఎస్​యూవీలో పియానో బ్లాక్ యాక్సెంట్స్‌తో కూడిన త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, డ్యూయల్ స్క్రీన్ డ్యాష్‌బోర్డ్ లేఅవుట్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, యాంబియంట్ లైటింగ్ ఉన్నాయి.

    సౌకర్యాలు: టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు, ఆటో-హోల్డ్ ఫంక్షన్‌తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ఫాక్స్ కార్బన్-ఫైబర్ డీటెయిలింగ్ క్యాబిన్‌కు ప్రీమియం లుక్ ఇస్తాయి.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు..

    భారత మార్కెట్ కోసం డస్టర్​ ఎస్​యూవీలో రెనాల్ట్​ నాలుగు రకాల ఇంజిన్ వేరియంట్లను సిద్ధం చేసింది:

    1.8-లీటర్ హైబ్రిడ్ (ఈ-టెక్​ 160): ఫోర్-సిలిండర్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో వస్తుంది. ఇది 160 బీహెచ్​పీ పవర్, 172 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (టీసీఈ 160): 160 బీహెచ్​పీ పవర్, 280 ఎన్​ఎం టార్క్. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్: ఇది 163 బీహెచ్​పీ పవర్, 280 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

    1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (టీసీఈ 100): కేవలం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో వచ్చే ఈ ఇంజిన్ 100 బీహెచ్​పీ పవర్, 160 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఇస్తుంది.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- ధర, డెలివరీ వివరాలు ఇలా..

    కొత్త డస్టర్ అధికారిక ధరలను 2026 మార్చి మధ్యలో వెల్లడించనున్నారు. టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్ల డెలివరీలు అదే సమయంలో ప్రారంభం కాగా, హైబ్రిడ్ వెర్షన్లు 2026 దీపావళి నాటికి రోడ్లపైకి రానున్నాయి.

    మరి మీరు రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎస్​యూవీని బుక్​ చేసుకున్నారా?

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు:-

    ప్రశ్న 1: కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్‌లో డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉందా?

    సమాధానం: లేదు, కొత్త తరం డస్టర్‌లో రెనాల్ట్​ డీజిల్ ఇంజిన్‌ను అందించడం లేదు. దానికి బదులుగా అత్యంత శక్తివంతమైన 1.8-లీటర్ హైబ్రిడ్ (ఈ-టెక్​ 160), 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లను ప్రవేశపెట్టింది. డీజిల్ ఇంజిన్ ఇచ్చే మైలేజీ, టార్క్‌ను ఈ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ భర్తీ చేస్తుందని కంపెనీ భావిస్తోంది.

    ప్రశ్న 2: ‘గ్యాంగ్ ఆఫ్ డస్టర్’ ప్రయోజనాలు ఎవరికి లభిస్తాయి?

    సమాధానం: కొత్త డస్టర్‌ను ముందుగా (ప్రీ బుక్​) బుక్ చేసుకున్న కస్టమర్లకు మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వీరికి కేవలం ప్రాధాన్యత క్రమంలో డెలివరీ మాత్రమే కాకుండా, రెనాల్ట్​ అందించే ఎక్స్‌క్లూజివ్ 'గ్యాంగ్ ఆఫ్ డస్టర్' మెర్చండైజ్ (టీ-షర్ట్స్, బ్యాగ్‌లు మొదలైనవి), ఇంట్రొడక్టరీ ప్రైజింగ్​ వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా అందుతాయి.

    Renault Duster : 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ బుక్​ చేశారా? ఇదిగో లేటెస్ట్​ అప్డేట్​..
    News/News/Renault Duster : 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ బుక్​ చేశారా? ఇదిగో లేటెస్ట్​ అప్డేట్​..
