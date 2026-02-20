SUV : టాటా పంచ్కి పోటీగా హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- అప్డేటెడ్ ఎస్యూవీ హైలైట్స్ ఇవే!
టాటా పంచ్కు గట్టి పోటీనిచ్చే హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ సరికొత్త అవతారంలో రాబోతోంది. 2026 ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ కొరియాలో టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. మెరుగైన ఇంటీరియర్, మరిన్ని సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఈ కారు త్వరలోనే భారత్లో విడుదల కానుంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
హ్యుందాయ్ ఇండియా ఈ ఏడాది వరుసగా కొత్త మోడళ్లను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అందులో భాగంగా కంపెనీకి మంచి సక్సెస్ అందించిన మైక్రో ఎస్యూవీ 'ఎక్స్టర్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను తీసుకువస్తోంది. తాజాగా కొరియాలో ఈ కారు టెస్టింగ్ చేస్తూ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. భారీగా కవర్ చేసినప్పటికీ, ఈ కొత్త వెర్షన్లో రాబోయే మార్పులపై ఒక స్పష్టత వచ్చింది. వాటి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఎక్స్టీరియర్: చిన్నపాటి మార్పులు..
మొదటి చూపులో 2026 ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రస్తుత మోడల్ లాగే కనిపిస్తోంది. గ్రిల్, హెడ్ ల్యాంప్స్, టెయిల్ ల్యాంప్స్ డిజైన్లో పెద్దగా మార్పులు కనిపించడం లేదు.
వీల్స్: టెస్టింగ్ చేస్తున్న కారులో స్టీల్ వీల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది బేస్ వేరియంట్ (ఈఎక్స్ లేదా ఈఎక్స్(ఓ)) అయ్యే అవకాశం ఉంది.
స్టాన్స్: హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్కే గుర్తింపునిచ్చే ఆ మస్క్యులర్ వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్ అలాగే కొనసాగుతోంది. ఇది కారుకు స్ట్రాంగ్ ఎస్యూవీ లుక్ను ఇస్తోంది.
బేస్ వేరియంట్ కావడంతో ఇందులో రూఫ్ రైల్స్ కనిపించలేదు. బంపర్ డిజైన్లో మాత్రం చిన్నపాటి మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంటీరియర్: అసలైన అప్డేట్స్ ఇక్కడే!
బయట పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, 2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టీరియర్ లోపల మాత్రం సంస్థ భారీ మార్పులే చేస్తోంది.
టెక్నాలజీ: ప్రస్తుత దానికంటే పెద్ద ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కొత్త గ్రాఫిక్స్తో కూడిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఇందులో ఆశించవచ్చు. కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు కూడా మరింత మెరుగుపడనున్నాయి.
సౌకర్యాలు: సెగ్మెంట్లో మొదటిసారిగా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఫ్రంట్, రియర్ ఆర్మ్రెస్ట్లు, అలాగే వెనుక ప్రయాణికుల కోసం సన్షేడ్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను హ్యుందాయ్ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
ఈ మైక్రో ఎస్యూవీ ఇంటీరియర్ థీమ్, మెటీరియల్ క్వాలిటీ కూడా పెరగనుంది.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- భద్రతలో మరో మెట్టు పైకి..!
ప్రస్తుతం ఎక్స్టర్లో 6 ఎయిర్బ్యాగులు, ఈఎస్సీ, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్ కెమెరా, టీపీఎంఎస్ (టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టెమ్), ఇన్బిల్ట్ డ్యాష్క్యామ్ వంటి మెరుగైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో మరిన్ని అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ (అడాస్) ఫీచర్లను జోడించడం ద్వారా భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేయాలని హ్యుందాయ్ భావిస్తోంది.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజిన్ ఆప్షన్లు మారవు..!
మెకానికల్ పరంగా 2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.
పెట్రోల్: 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (83 హెచ్పీ పవర్, 113.8 ఎన్ఎం టార్క్). ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
సీఎన్జీ: ఇందులో బయో-ఫ్యూయల్ పెట్రోల్ + సీఎన్జీ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది 69 హెచ్పీ పవర్ అందిస్తుంది (కేవలం మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ మాత్రమే).
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్- పోటీ, ధర..
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ప్రధానంగా టాటా పంచ్, మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎక్స్టర్ ధర రూ. 5.64 లక్షల నుంచి రూ. 8.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది. కొత్త ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ కారణంగా ఫేస్లిఫ్ట్ ధర స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ కొత్త మోడల్ లాంచ్పై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, త్వరలోనే ఇది భారత మార్కెట్లో లాంచ్ కానుందని అనేక నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.