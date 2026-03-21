Samsung Smartphones : శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ సిరీస్లో రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్- వచ్చే వారమే లాంచ్..
Samsung Galaxy A57 : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన తదుపరి తరం గెలాక్సీ ఏ-సిరీస్ ఫోన్లను భారత్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. మార్చి 25న జరగనున్న ఈ లాంచ్ ఈవెంట్లో గెలాక్సీ ఏ57, గెలాక్సీ ఏ37 మోడళ్లు సందడి చేయనున్నాయి. అదిరిపోయే డిజైన్, ఎక్సినోస్ చిప్సెట్ వీటి ప్రధాన ఆకర్షణలు.
శాంసంగ్ ప్రియులకు అదిరిపోయే వార్త! వచ్చే వారం భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త గెలాక్సీ ఏ-సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు శాంసంగ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక టీజర్ వీడియోను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ల పేర్లను నేరుగా వెల్లడించనప్పటికీ, లాంచ్ అయ్యేవి గెలాక్సీ ఏ57, గెలాక్సీ ఏ37 మోడళ్లు అయి ఉంటాయని టెక్ వర్గాలు బలంగా నమ్ముతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఈ కొత్త ఫోన్లు మార్చి 25వ తేదీన సాయంత్రం 5:30 గంటలకు భారత్లో విడుదల కానున్నాయి. ఈ ఫోన్ల గురించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ పొందాలనుకునే వారు శాంసంగ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్లోని “Notify Me” బటన్పై క్లిక్ చేయవచ్చు.