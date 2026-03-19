సెన్సెక్స్ 2000 పాయింట్లు డౌన్.. ఈ పతనానికి 4 కారణాలు ఇవీ
భారత స్టాక్ మార్కెట్ గురువారం ఘోరంగా పతనమైంది. సెన్సెక్స్ 2000 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 600 పాయింట్లు పడిపోవడంతో ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 7 లక్షల కోట్లు ఆవిరైంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం, చమురు ధరలు, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ పరిణామాలు మార్కెట్ను కుదిపేశాయి.
ముంబై: భారత స్టాక్ మార్కెట్ గురువారం ఉదయం భారీగా పతనమైంది. గత మూడు రోజులుగా లాభాల బాటలో పయనించిన సూచీలకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడం, ముడి చమురు ధరలు భగ్గుమనడం వంటి అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు.
నేటి ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 2,000 పాయింట్లు (సుమారు 3%) మేర నష్టపోయి 74,685 కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. నిఫ్టీ 50 కూడా 600 పాయింట్లు (2.5%) క్షీణించి 23,180 వద్దకు చేరుకుంది. ఈ భారీ పతనం వల్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే రూ. 7 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది. బీఎస్ఈ (BSE)లో లిస్టయిన కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ. 439 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 432 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.
స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి దారితీసిన 4 ప్రధాన కారణాలు ఇవే:
1. తీవ్ర రూపం దాల్చుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం
ఫిబ్రవరి 28న మొదలైన అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుందని ఆశించిన ఇన్వెస్టర్లకు నిరాశే ఎదురైంది. ఇరు దేశాలు ఇప్పుడు ఒకరి ఇంధన వనరులే లక్ష్యంగా దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. ఇరాన్లోని కీలక గ్యాస్ కేంద్రంపై దాడి జరిగిన తర్వాత ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్లను భయపెట్టాయి. “ప్రపంచం మొత్తాన్ని చుట్టుముట్టే ప్రమాదకరమైన, నియంత్రించలేని పరిణామాలు సంభవిస్తాయి” అని ఆయన హెచ్చరించడం ప్రపంచ మార్కెట్లలో ప్రకంపనలు సృష్టించింది.
2. 113 డాలర్లకు చేరిన ముడి చమురు
యుద్ధం కారణంగా సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందనే భయంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర 5% పెరిగి 113 డాలర్లకు చేరుకుంది. చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ అదుపు తప్పుతుందని, తద్వారా కంపెనీల లాభాలు తగ్గుతాయని ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
3. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ‘నైతిక’ సంక్షోభం
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయిన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్లో జరిగిన పరిణామాలు కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి. బ్యాంకులో జరుగుతున్న కొన్ని పద్ధతులు తన నైతిక విలువలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొంటూ చైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి ఆకస్మికంగా రాజీనామా చేశారు. దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు బ్యాంక్ యాజమాన్యం నేడు ఇన్వెస్టర్లతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహిస్తోంది.
4. అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ కఠిన వైఖరి
వడ్డీ రేట్ల కోత విషయంలో అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్టర్ల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. ఈ ఏడాది కనీసం రెండుసార్లు వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయని మార్కెట్ ఆశించగా.. ఫెడ్ మాత్రం కేవలం ఒకే ఒక్క కోత ఉండవచ్చని సంకేతాలిచ్చింది. “ఇరాన్ సంక్షోభంపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే వరకు ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబించవచ్చు” అని ఎంకే గ్లోబల్ చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ మాధవి అరోరా అభిప్రాయపడ్డారు.
మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు కూడా 2 శాతం వరకు నష్టపోయాయి. యుద్ధ వాతావరణం సద్దుమణిగితే తప్ప మార్కెట్లు మళ్లీ పుంజుకోవడం కష్టమని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. నేడు స్టాక్ మార్కెట్ ఎందుకు భారీగా పడిపోయింది?
ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం తీవ్రం కావడం, చమురు ధరలు 113 డాలర్లకు చేరడం, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ చైర్మన్ రాజీనామా వంటి అంశాలు మార్కెట్ పతనానికి కారణమయ్యాయి.
2. ఇన్వెస్టర్లు ఎంత డబ్బు నష్టపోయారు?
స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ వల్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద సుమారు రూ. 7 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది.
3. చమురు ధరల పెరుగుదల మార్కెట్పై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?
భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, ఇది వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుకు అడ్డంకిగా మారుతుంది మరియు కంపెనీల లాభాలను తగ్గిస్తుంది.