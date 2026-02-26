Edit Profile
    Hyundai cars : 2026 ఎక్స్​టర్​ నుంచి కాంపాక్ట్​ ఈవీ వరకు- హ్యుందాయ్​ నుంచి ఇండియాలోకి 4 కొత్త ఎస్​యూవీలు..

    భారత మార్కెట్​లో దేశీయ కంపెనీల పోటీని తట్టుకునేందుకు హ్యుందాయ్ 2026లో భారీ వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసింది. విభిన్న ధరలు, సెగ్మెంట్లలో నాలుగు సరికొత్త ఎస్​యూవీలను విడుదల చేయనుంది. అందులో ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు, ఎక్స్​టర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వంటివి ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Feb 26, 2026 4:15 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లో, ముఖ్యంగా దేశీయ కంపెనీల నుంచి హ్యుందాయ్ గట్టి పోటీని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ 2026లో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి, వివిధ సెగ్మెంట్లు, ధరల్లో కనీసం నాలుగు కొత్త ఎస్‌యూవీలను ప్రవేశపెట్టాలని హ్యుందాయ్ యోచిస్తోంది. వీటిల్లో ఒక కాంపాక్ట్​ ఈవీ నుంచి అప్డేటెడ్​ హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​ వంటి మోడల్స్​ ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి..

    హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్​ ఈవీ..
    ఇండియాలోకి రానున్న 4 కొత్త హ్యుందాయ్​ ఎస్​యూవీలు..

    1. హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ ఈవీ

    భారతదేశం కోసం హ్యుందాయ్ తయారుచేస్తున్న మొట్టమొదటి పూర్తిస్థాయి లోకలైజ్డ్ చిన్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ఇది. దీని డిజైన్, ప్యాకేజింగ్ విదేశాల్లో విక్రయించే 'ఇన్‌స్టర్ ఈవీ' నుంచి ప్రేరణ పొందే అవకాశం ఉంది. తక్కువ ధరలో లభించే పట్టణ ఉద్గార రహిత వాహనంగా ఇది టాటా పంచ్ ఈవీ, ఇటీవల లాంచ్ అయిన మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీలతో నేరుగా పోటీ పడనుంది.

    ఇది రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందులో పెద్ద వెర్షన్ ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 350 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా. ఇది ఈ ఏడాది చివరిలో అందుబాటులోకి రావచ్చు.

    ఈ ఈవీకి సంస్థ ఇంకా పేరు పెట్టలేదు.

    2. హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 ఫేస్‌లిఫ్ట్

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఇప్పటికే ఉన్న ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 లో బాహ్యంగా కొన్ని మార్పులు చేశారు. రీప్రొఫైల్డ్ బంపర్లు, అప్‌డేట్ చేసిన గ్రిల్ డిజైన్, కొత్త స్టైల్ అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి మార్పులు ఇండియా వెర్షన్‌లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. క్యాబిన్ లోపల సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, ముఖ్యమైన ఫంక్షన్ల కోసం ఫిజికల్ బటన్లను, సరికొత్త త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కొరియన్ బ్రాండ్ మెరుగైన రేంజ్ కోసం పెద్దదైన 84 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కూడా తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.

    2. ఆల్-న్యూ హ్యుందాయ్ బేయన్

    గ్లోబల్ మార్కెట్​లో ఉన్న 'బేయన్' ఆధారంగా రూపొందించిన కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్ 2026 చివరి నాటికి భారత మార్కెట్​లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఈ మోడల్‌లో సరికొత్త 1.2-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను పరిచయం చేయవచ్చు. అలాగే, కొన్ని నెలల క్రితం భారీ అప్‌డేట్ పొందిన సరికొత్త ‘వెన్యూ’లో ఉన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లను కూడా ఇది పంచుకోవచ్చు.

    3. అప్‌డేటెడ్ హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్​

    హ్యుందాయ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఎక్స్​టర్​ ఇంకా కొత్త మోడల్ అయినప్పటికీ, 2026 క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో దీనికి మిడ్-లైఫ్ అప్​డేట్​ ఇవ్వాలని సంస్థ నిర్ణయించారు. ఈ అప్‌డేట్ ప్రధానంగా స్టైలింగ్ మార్పులు, అదనపు ఫీచర్లను పరిచయం చేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది, తద్వారా ఈ సెగ్మెంట్‌లో పోటీని తట్టుకోగలదు.

    అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంజిన్, ట్రాన్స్‌మిషన్ కాంబినేషన్లలో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.

    తాజాగా కొరియాలో ఈ కారు టెస్టింగ్ చేస్తూ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. మొదటి చూపులో ఈ ఎక్స్​టర్​ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ప్రస్తుత మోడల్ లానే కనిపిస్తోంది. గ్రిల్, హెడ్ ల్యాంప్స్, టెయిల్ ల్యాంప్స్ డిజైన్‌లో పెద్దగా మార్పులు కనిపించడం లేదు. బేస్ వేరియంట్ కావడంతో ఇందులో రూఫ్ రైల్స్ కనిపించలేదు. బంపర్ డిజైన్‌లో మాత్రం చిన్నపాటి మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.

    ఎక్స్​టర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    మరి వీటిల్లో మీరు ఏ ఎస్​యూవీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు?

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ ఈవీ ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది మరియు దాని అంచనా ధర ఎంత?

    హ్యుందాయ్ తన మొట్టమొదటి లోకలైజ్డ్ కాంపాక్ట్ ఈవీని 2026 చివరిలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం, దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 15 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండవచ్చు. ఇది ప్రధానంగా టాటా పంచ్ ఈవీ, మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఈవీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది.

    2. హ్యుందాయ్ బేయన్- వెన్యూ మధ్య తేడా ఏంటి?

    హ్యుందాయ్ వెన్యూ అనేది ఒక ప్రాపర్ సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ, కానీ బేయన్ అనేది ఐ20 ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఆధారపడిన ఒక 'కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్'. బేయన్ మరింత స్లీక్, స్పోర్టీ డిజైన్‌ను కలిగి ఉండి, పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్టైలిష్‌గా తిరగాలనుకునే వారిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో కొత్త 1.2-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది, ఇది వెన్యూ కంటే భిన్నమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

