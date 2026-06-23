వాస్తు ప్రకారం.. డోర్ మ్యాట్ కింద చేసే ఈ చిన్న ఛేంజ్ మీ అదృష్టాన్ని మార్చవచ్చు!
వాస్తు ప్రకారం డోర్ మ్యాట్ కూడా మన అదృష్టాన్ని మారుస్తుందని నమ్ముతారు. డోర్ మ్యాట్ కింద పెట్టడానికి కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. అంతేకాదు మీ ఇంటి ద్వారం దిశను బట్టి డోర్ మ్యాట్ రంగులు కూడా సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.
ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శాంతి, ప్రశాంతత, ఆర్థిక శ్రేయస్సు ఉండాలని అందరం కోరుకుంటాం. ఇందుకోసం దేవునికి ప్రత్యేక పూజలు, ఉపవాసాలు, నైవేద్యాలు సమర్పించడంలాంటివి చేస్తుంటాం. అంతేకాదు వాస్తును సైతం ఫాలో అవుతారు చాలా మంది. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం కేవలం దేవుడిని పూజించడం మాత్రమే సరిపోదు, మన ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద మనం ఉంచే కొన్ని చిన్న వస్తువులకు మన అదృష్టాన్ని మార్చే శక్తి ఉంది.
ఇంటి గుమ్మం వద్ద ఉంచే డోర్ మ్యాట్, రాయి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని చాలా మందికి తెలియదు. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం కేవలం ప్రవేశ ద్వారం మాత్రమే కాదు, దాని ద్వారానే సానుకూల శక్తి, లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారు. అందువల్ల ప్రధాన ద్వారం వాస్తు నియమాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం.
ఇంట్లోకి ఎలాంటి ప్రతికూల శక్తి ప్రవేశించకుండా నిరోధించడంలో వాస్తు శాస్త్రంలో సైంధవ లవణానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర పరిచిన డోర్ మ్యాట్ కింద కొద్దిగా సైంధవ లవణాన్ని ఉంచడం ద్వారా గానీ, లేదా దానిని ఒక చిన్న గుడ్డలో చుట్టి కింద పెట్టడం ద్వారా గానీ, అది బయటి నుండి వచ్చే చెడు శక్తిని, ప్రతికూలతను పూర్తిగా గ్రహిస్తుంది.
ఇది ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించడమే కాకుండా సంపద, కీర్తిని కూడా పెంచుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో ఉంటాయని నమ్ముతారు. అంతేకాదు చిన్నపాటి రాయిని కూడా పెట్టాలని వాస్తు నిపుణులు చెబుతుంటారు. చాలా సార్లు ఇంట్లో గొడవలు జరుగుతాయి. అశాంతి వాతావరణం నుండి దూరంగా ఉండటానికి డోర్ మ్యాట్ కింద కర్పూరాన్ని నల్ల గుడ్డలో కట్టాలని కూడా ఓ నమ్మకం ఉంది.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రధాన ద్వారం వద్ద వేసే చాప రంగుకు, మన జీవితంలోని అదృష్టం, సంతోషానికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుందని నమ్ముతారు. దిశలకు వ్యతిరేక రంగు చాపను ఉపయోగించడం వల్ల ఇంట్లో చికాకు, పేదరికం కలుగుతాయి. అందువల్ల దిశలకు అనుగుణంగా సరైన చాపను ఎంచుకోవాలి.
మీ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం తూర్పు వైపు ఉంటే, మీరు ఆకుపచ్చ, పసుపు లేదా లేత గోధుమ రంగు డోర్మ్యాట్ను ఉపయోగించాలి. ఇది ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషం, శ్రేయస్సు ఉండేలా చూస్తుంది. అది అభివృద్ధి చెందడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఉత్తరం వైపు ఉంటే, ఆ ప్రదేశంలో నీలం, లేత ఆకుపచ్చ లేదా తెలుపు రంగు డోర్మ్యాట్ను ఉంచడం చాలా ప్రయోజనకరం. ఇది ఆర్థిక పురోగతికి, శాంతికి దోహదపడుతుంది.
మీ ఇంటి ద్వారం దక్షిణం వైపు ఉంటే, అక్కడ ఎరుపు, గులాబీ లేదా నారింజ రంగు డోర్ మ్యా్ వేయడం చాలా శుభప్రదం. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది. పడమర వైపు డోర్ ఉంటే.. నలుపు లేదా తెలుపు రంగు మ్యాట్స్ వేసుకోవచ్చని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే.. సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More