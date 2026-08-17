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    ఆగస్టు 17–23 వార ఫలాలు.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశులకు అద్భుత లాభాలు!

    ఆగస్టు 17 నుంచి 23, 2026 వరకు గ్రహాల సంచారం ప్రత్యేకంగా ఉండనుందని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమయంలో హంస రాజయోగంతో పాటు బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి శుభఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.  

    Published on: Aug 17, 2026, 16:00:52 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గ్రహాల గతుల ఆధారంగా రూపొందించే వారఫలాలు మన జీవితంపై ఎంతో ప్రభావం చూపుతాయి. నేటి నుంచి కొత్త వారం ప్రారంభమవుతుండగా, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ వారం ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా నిలుస్తోంది. ఈ వారంలో హంస రాజయోగంతో పాటు అత్యంత శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతున్నాయి. ఆగస్టు 22న బుధుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనుండగా, ఇప్పటికే అక్కడ సంచరిస్తున్న సూర్యుడితో కలిసి ఈ అరుదైన బుధాదిత్య యోగాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు.

    ఆగస్టు 17–23 వారఫలాలు.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ 2 రాశులకు అద్భుత లాభాలు!
    ఆగస్టు 17–23 వారఫలాలు.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ 2 రాశులకు అద్భుత లాభాలు!

    గ్రహాల కలయిక మరియు సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ఆగస్టు 17 నుంచి ఆగస్టు 23 వరకు ఉండే ఈ వారం సింహం, మకర రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉండనుంది. అలాగే మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి.

    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం విశేష లాభాలు

    సింహ రాశి జాతకులకు ఈ వారం అన్ని విధాలా లాభసాటిగా సాగుతుంది. వ్యాపార రంగంలో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు సమయం అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. కెరీర్ పరంగా ఊహించని అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తట్టే సూచనలున్నాయి. జీవితంలో ముందడుగు వేసేందుకు కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది.

    మకర రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి

    మకర రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. పాత బాకీలు వసూలు కావడంతో పాటు ధన ప్రవాహం మెరుగుపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కడంతో పాటు పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి సమస్యలైనా మీ వాక్చాతుర్యంతో, చర్చల ద్వారా సులభంగా పరిష్కరించుకుంటారు.

    మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు

    మేష రాశి జాతకులకు ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలకు సంబంధించి బాధ్యతలు కొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. కొత్త మార్గాల ద్వారా ఆదాయాన్ని ఆర్జించే ఆలోచనలు స్పురిస్తాయి. ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రతీ అడుగులోనూ ఆచితూచి వ్యవహరించడం ఉత్తమం.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 17–23 వార ఫలాలు.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశులకు అద్భుత లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 17–23 వార ఫలాలు.. బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఈ రాశులకు అద్భుత లాభాలు!
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