దీపావళికి ముందు ఈ 8 రాశులకు అదిరిపోతోంది.. శుక్రుడి ఉదయంతో అదృష్టం రెట్టింపు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్ర గ్రహం భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, ఆకర్షణ, సంపదలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 30న శుక్రుడు ఉదయించనున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహాన్ని భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, ఆకర్షణ మరియు సంపదలకు కారకుడిగా అభివర్ణిస్తారు. జీవితంలో సుఖసౌకర్యాలు వెల్లివిరియాలన్నా, ఆర్థిక స్థిరత్వం కలగాలన్నా శుక్రుని అనుగ్రహం ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం. గ్రహాల గమనంలో భాగంగా శుక్రుడు ఎప్పటికప్పుడు అస్తమించడం, మళ్లీ ఉదయం కావడం జరుగుతుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే అక్టోబర్ 30, 2026 న శుక్రుడు ఉదయించబోతున్నారు.
పండితులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, శుక్రుని ఉదయ స్థితి అత్యంత శక్తివంతమైనది. దీనివల్ల శుభ ఫలితాలు మరింత రెట్టింపు అవుతాయి. సరిగ్గా దీపావళి పండుగకు ముందు వస్తున్న ఈ గ్రహ మార్పు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాశుల వారి జాతకంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురానుంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం పడినప్పటికీ, ముఖ్యంగా 8 రాశుల వారికి మాత్రం ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఆ అదృష్ట రాశుల విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి శుక్ర ఉదయం వల్ల అకస్మాత్తుగా ధనప్రాప్తి కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పనులు లేదా బాకీ పడిన డబ్బు చేతికి అందే సమయం ఇది. అదృష్టం తోడు నిలవడం వల్ల ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారికి కెరీర్, వ్యాపార రంగాల్లో బాగుంటుంది. ఆర్థికంగా పటిష్టమైన స్థితికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు. భౌతిక సుఖాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం ఒక వరంలా మారుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో పాటు పాత పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా లాభాలు వస్తాయి. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇనుమడిస్తాయి.
కన్య రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. పడిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన తరుణం. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, సహకారం లభించడంతో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది.
తులా రాశి
ఈ రాశి వారికి వ్యాపారం, ఉద్యోగ రంగాల్లో తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రమోషన్లతో పాటు వేతనాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. శుభవార్తలు మనసుకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి తోడ్పాటుతో కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం. పెండింగ్ పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు వస్తాయి. కోర్టు వ్యవہారాలు అనుకూలంగా మారుతాయి. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More