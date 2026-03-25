వెండి గ్లాసులో నీరు తాగితే వీళ్ళకు అనేక లాభాలు.. చంద్ర అనుగ్రహం కలుగుతుంది, ఈ సమస్యలన్నీ కూడా దూరం!
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, వెండి చంద్రుని లోహం. చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో వున్నా బలహీనంగా, శని కలయికతో విష యోగం చేస్తున్నా కలిగిస్తున్నా ఆ వ్యక్తికి మానసిక అస్థిరత, ఆందోళన, నిద్ర సమస్యలు, భావోద్వేగ హెచ్చు తగ్గులు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. వెండి గ్లాసులో ఉంచిన నీటిని తాగడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రం, ఆయుర్వేదంలో వెండికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. వెండి చంద్రుని లోహంగా పరిగణించబడుతుంది, ఇది మనస్సు, భావోద్వేగాలు, శాంతి మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి కారకం. వెండి గ్లాసులో నీరు త్రాగటాన్ని చంద్ర దోష నివారణకు సరళమైన, ప్రభావవంతమైన నివారణగా అభివర్ణిస్తాయి. జాతకంలో చంద్రుడు బలహీనంగా, లేదా విష యోగంలో ఉన్నా ఈ నివారణ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వెండి పాత్రలో ఉంచిన నీరు సానుకూల శక్తిని ఆకర్షించడమే కాకుండా, మానసిక శాంతి, నిద్ర మరియు భావోద్వేగ సమతుల్యతను కూడా అందిస్తుంది. ప్రయోజనాలు, నియమాలు మరియు ఇది ఎవరికి అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వెండి, చంద్రుని మధ్య సన్నిహిత సంబంధం
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, వెండి చంద్రుని లోహం. చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో వున్నా బలహీనంగా, శని కలయికతో విష యోగం చేస్తున్నా కలిగిస్తున్నా ఆ వ్యక్తికి మానసిక అస్థిరత, ఆందోళన, నిద్ర సమస్యలు, భావోద్వేగ హెచ్చు తగ్గులు మరియు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, వెండి పాత్రలో ఉంచిన నీరు చంద్రుడికి బలాన్ని అందిస్తుంది. ప్రతికూల శక్తిని తగ్గిస్తుంది. వెండిలో సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి నీటిని శుద్ధి చేస్తాయి మరియు శక్తివంతం చేస్తాయి.
వెండి గ్లాసులో నీరు తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
వెండి గ్లాసులో ఉంచిన నీటిని తాగడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ నివారణ చంద్రుడిని బలోపేతం చేస్తుంది, మానసిక ప్రశాంతతను పెంచుతుంది మరియు ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
వెండిలో సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి, అందువల్ల ఇది నీటిని స్వచ్ఛంగా ఉంచుతుంది. మూడు దోషాలను (వాత, పిత్త, కఫం) సంతులనం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. భావోద్వేగాలను సమతుల్యం చేస్తుంది, సానుకూల శక్తి ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది.
వెండి గ్లాసులో నీరు త్రాగడానికి సరైన నియమాలు
ఈ నివారణను సరిగ్గా చేయడం ద్వారా మాత్రమే పూర్తి ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది. స్వచ్ఛమైన మరియు మంచి నాణ్యత గల వెండి గ్లాసును తీసుకోండి. రాత్రిపూట పడుకునే ముందు గ్లాసును బాగా శుభ్రం చేసి, శుభ్రమైన నీళ్లు పొయ్యండి. నీరు కనీసం 6 నుండి 8 గంటలు వెండి పాత్రలో ఉండాలి. ఉదయాన్నే లేచి ఖాళీ కడుపుతో ఈ నీటిని తాగాలి. నీరు త్రాగేటప్పుడు, మీ మనస్సులో ‘ఓం సోమ్ సోమయ నమః’ అనే మంత్రాన్ని పఠించండి. ఈ రెమెడీని వరుసగా 40 నుంచి 43 రోజులు చేస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
వెండి గ్లాసులో ఎవరు నీరు తాగాలి?
ఈ నివారణ ఈ వ్యక్తులకు ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది:
చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో లేదా బలహీనంగా ఉన్నవారు.
చంద్రుడు-శని కలయిక విష యోగంతో బాధ పడుతున్నవారు.
మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిద్రలేమి లేదా భావోద్వేగ అస్థిరతతో సమస్యలు ఉన్నవారు.
కర్కాటక, వృశ్చిక మరియు మీన రాశి వారు (నీటి మూలకం సంకేతాలు).
హార్మోన్ల అసమతుల్యత లేదా పిత్త-కఫ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు.
అయితే, ఈ నివారణను ప్రారంభించే ముందు, అనుభవజ్ఞుడైన జ్యోతిష్కుడికి మీ జాతకంలో చంద్రుని స్థానాన్ని చూపించుకుంటే మంచిది.
ఈ జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోండి
వెండి సామాగ్రిని రెగ్యులర్గా శుభ్రం చేయండి.
గర్భిణీ స్త్రీలు, తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధ పడుతున్న వారు డాక్టర్ సలహాతో మాత్రమే ఈ నివారణను అవలంబించాలి.
ఈ నివారణతో పాటు సోమవారం ఉపవాసం లేదా చంద్ర మంత్రం వంటి చంద్రుడికి సంబంధించిన ఇతర నివారణలను కూడా పాటించవచ్చు.
వెండి గ్లాసులో నీరు త్రాగటం ఒక సరళమైన, సహజ మరియు ప్రభావవంతమైన జ్యోతిష్య నివారణ. ఇది చంద్రుడిని బలోపేతం చేస్తుంది మరియు జీవితంలో శాంతి, స్థిరత్వం, సానుకూలతను తెస్తుంది. రెగ్యులర్గా చేస్తే, శుభ ఫలితాలు త్వరగా కనిపిస్తాయి.
వెండి గ్లాసులో నీరు త్రాగటం ఒక సరళమైన, సహజ మరియు ప్రభావవంతమైన జ్యోతిష్య నివారణ, ఇది చంద్రుడిని బలోపేతం చేస్తుంది మరియు జీవితంలో శాంతి, స్థిరత్వం మరియు సానుకూలతను తెస్తుంది. రెగ్యులర్ గా చేస్తే, దాని శుభ ఫలితాలు త్వరగా కనిపిస్తాయి. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుకోము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More