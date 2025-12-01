Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 01 డిసెంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారు డబ్బు, ఆరోగ్యం రెండింటిపై శ్రద్ధ పెట్టాలి.. ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది!

    Published on: Dec 01, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 1 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం లభిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 1 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 1న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 1 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 1 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఉత్పాదకత సాధించడానికి వృత్తిపరమైన సవాళ్లను పరిష్కరిస్తుంది. మీరు ప్రేమించే వారిని సంతోషంగా ఉంచండి. అవసరాలను తీర్చడానికి నిధులను ఉపయోగించండి. మీరు ఆర్థిక విజయాన్ని పొందుతారు. టీమ్ లో ఇతర సభ్యులను ప్రాజెక్ట్ పై ఆధిపత్యం చెలాయించనివ్వవద్దు. ఒత్తిడిని కలిగించే కార్యకలాపాలు చేయడం మానుకోండి.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు మీ ప్రేమికుడితో ఎక్కువ సమయం గడపాలని ఆలోచించండి. డబ్బు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. పని వద్ద సవాళ్లను అధిగమించడానికి అత్యుత్తమ మార్గాలను పరిగణించండి. మీ కెరీర్ లో విజయం సాధించడానికి అధికారిక ఒత్తిడిని నిర్వహించండి.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా ఉండడానికి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కార్యాలయంలో పనితీరు మీ ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది. మీరు పనిలో అంచనాలను చేరుకోవడంలో విజయం సాధిస్తారు.

    కర్కాటక రాశి: నేడు కర్కాటక రాశి వారు కార్యాలయంలో కొత్త పనులను చేపడతారు, ఇది మీ వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాన్ని పరీక్షిస్తుంది. నేడు, ఆఫీసు, వ్యక్తిగత జీవితం రెండూ కూడా ఉత్పాదకంగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

    సింహ రాశి: ఈరోజు మీ ప్రేమను జరుపుకుంటారు. భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఆలోచించండి. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. తెలివైన పెట్టుబడి జీవితంలో ఆనందాన్ని తెస్తుంది. ఈ రోజు మీరు మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.

    కన్య రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. మీరు కార్యాలయంలో మంచి పనితీరు కనబరుస్తారు. ఈ రోజు, ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.

    తుల రాశి: ఈరోజు తల్లిదండ్రుల మద్దతుతో ప్రేమకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఏ పెద్ద వృత్తిపరమైన సవాలు కూడా మిమ్మల్ని బాధించదు. ఆర్ధిక విజయం మరో హైలైట్ గా ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు ఆర్థికంగా, మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కొన్ని చిన్న విభేదాలు సంబంధాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయలేవు, బదులుగా అది బలపడుతుంది. వృత్తిపరమైన విజయం మీతోనే ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు ధనుస్సు రాశి వారు సమస్యలను పరిష్కరించండి. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం పరిపూర్ణంగా ఉంది. రోజంతా సంతోషంగా ఉండండి. రిలేషన్ షిప్ లో చిన్నపాటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మీరు వాటిని పరిష్కరించారని నిర్ధారించుకోండి.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారికి పనిప్రాంతంలో ఉత్పాదకంగా ఉండటం కొరకు వృత్తిపరమైన సవాళ్లను పరిష్కరిస్తారు. డబ్బు, ఆరోగ్యం రెండింటిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.

    కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారి జీవితం ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటుంది. సానుకూల ఆలోచనతో సంబంధాలను కాపాడుకోండి. మీ ఆరోగ్యంలో సమస్యలు ఉండవచ్చు అయినప్పటికీ మీ ఖర్చులను తనిఖీ చేయండి.

    మీన రాశి: ప్రేమ జీవితంలో ప్రతి సమస్యను ఈ రోజు పరిష్కరించండి. మీ సంబంధం బలంగా ఉండేలా చూసుకోండి. కార్యాలయంలో నిబద్ధతను చూపించండి, ఇది మీ వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాన్ని రుజువు చేస్తుంది. సులభమైన ప్రణాళికలు, స్నేహపూర్వక సలహాలపై ఆధారపడండి.

