    రాశి ఫలాలు 04 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు సులభంగా విజయం సాధిస్తారు, ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది!

    రాశి ఫలాలు 4 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 4, 2025 న ఏ రాశులు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 04, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 4 డిసెంబర్ 2025: డిసెంబర్ 4 గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం సంపద, శ్రేయస్సును కాపాడుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 4 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 4న ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 4 డిసెంబర్ 2025 (gemini )
    రాశి ఫలాలు 4 డిసెంబర్ 2025 (gemini )

    మేష రాశి: ఈరోజు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ డబ్బు ఆదా చేయండి. మీరు జీవితంలో సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉన్నారని మీ భాగస్వామి నిర్ధారిస్తారు. పురోగతి సాధించడానికి వీలవుతుంది. ప్రశాంతమైన మానసిక స్థితి ప్రాధాన్యతలను సెట్ చేయడానికి, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

    వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారు జీవితంలో గొప్ప విజయాలను అందుకుంటారు. మీరు మీ కుటుంబం, స్నేహితుల నుండి మద్దతును పొందుతారు, ఇది మంచి భవిష్యత్తు గురించి సానుకూలంగా ఆలోచించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. త్వరలో మీరు మీ జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు చేయగలుగుతారు.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు ముఖ్యమైన సందర్భాన్ని వదులుకోకూడదు. చెడ్డ సమయాల్లో మీకు మద్దతు ఇచ్చే మీ కుటుంబం లేదా బంధువుల నుండి సలహా తీసుకోండి. మీ ప్రేమ సంబంధం స్నేహపూర్వకంగా ఉంటుంది. సానుకూల మార్పులు కూడా కనిపిస్తాయి. మీ ఇద్దరి మధ్య నమ్మకం, అవగాహన ఉండాలి.

    కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారు క్రమం తప్పకుండా తేలికపాటి సంభాషణలు చేయడం చాలా ముఖ్యం. మీరు మీ కెరీర్, ఉద్యోగ అవకాశాలపై దృష్టి పెట్టాలి. ఇది మీకు మనశ్శాంతిని కనుగొనడానికి, ఒకరినొకరు మరింత విశ్వసించడానికి సహాయపడుతుంది.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు సంబంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఇది మంచి సమయం. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి, తద్వారా మీరు కలిసి లోతైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కాని మీరు ఎక్కువ డబ్బు ఆదా చేయలేరు.

    కన్యా రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు సంబంధాలను మెరుగుపరచడానికి మంచి రోజు. చాలా అవకాశాలను పొందుతారు. వినయంగా, నిజాయితీగా ఉండాలి. మీ ప్రతిభను మీరు చూపిస్తారు.

    తుల రాశి: తుల రాశి ఒత్తిడి తీసుకోవచ్చు. ప్రతిఫలంగా ఏమీ ఆశించకుండా మీ మానసిక ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించే వారికి కృతజ్ఞతతో ఉండండి. పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి, మీరు కొన్ని ఆర్థిక పరిగణనలతో ప్రయోగాలు చేయాలి.

    వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి జీవితంలో ఆనందం, సంతృప్తిని తెస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది ఎంతో ముఖ్యమైనది, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను సాధించడంలో కూడా మీరు విజయం సాధిస్తారు. కలిసి ఒక ప్రత్యేక బంధాన్ని సృష్టించడానికి అవసరమైన కనెక్షన్ ను మీరు అనుభూతి చెందుతారు.

    ధనుస్సు రాశి:రాశి వారు శుభ ఫలితాలను చూడటానికి మంచి పనిని కొనసాగిస్తారు. ఇద్దరి మధ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచడం కొరకు ఒక యాక్టివిటీలో పాల్గొనండి. చిన్న పొదుపుతో ప్రారంభించండి. మీ పనిని మీరు గమనిస్తూ వుండండి.

    మకర రాశి: ఈరోజు మీ ఆందోళనలను క్రమం తప్పకుండా పంచుకోవడం ద్వారా మీకు శక్తి వస్తుంది. పనిభారాన్ని ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోండి. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి.

    కుంభ రాశి: మీరు సులభంగా విజయం సాధిస్తారు. ఏదైనా సాధించడానికి మీరు మీ వ్యక్తిగత సమయాన్ని త్యాగం చేయాలి. అలాగే కుటుంబ బాగోగులు అడిగి తెలుసుకోవాలి.

    మీన రాశి: ఈరోజు మీ ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది, ఇది మీ భాగస్వామితో కమ్యూనికేట్ చేయడం సులభం చేస్తుంది. ప్రతిదీ భగవంతుడి సంకల్పం ప్రకారం జరుగుతుంది. మంచి భవిష్యత్తు కోసం సృజనాత్మక ప్రణాళికలను రూపొందించండి, తద్వారా మీరు మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోగలుగుతారు.

