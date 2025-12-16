Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 15 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారు ప్రేమించిన వారితో వివాహం గురించి ఆలోచించడానికి శుభ సమయం!

    రాశి ఫలాలు 16 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 16, 2025 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 16, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 16 డిసెంబర్ 2025: డిసెంబర్ 16, మంగళవారం. గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం భగవాన్ బజరంగబలిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, ఆందోళన, బాధ మొదలైనవి తొలగిపోతాయి.

    రాశి ఫలాలు 16 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 16 డిసెంబర్ 2025

    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 16 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 16న ఏ రాశికి మేలు చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    ఈరోజు మీరు ఇతర ఆదాయ వనరుల గురించి కూడా ఆలోచించాలి. మీ ప్రేమ జీవితం సంవృద్ధిగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభ ఉపయోగపడుతుంది. త్వరలో మీరు ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్‌ను కనుగొనవచ్చు. మీ ఫిట్‌నెస్ పై దృష్టి పెట్టండి.

    వృషభ రాశి

    మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీకు కావలసిన ప్రతి దాన్ని పొందడం ఎల్లప్పుడూ సాధ్యం కాదు. ఈ సమయంలో మీరు చాలా త్యాగాలు చేయాలి, తద్వారా మీరు మంచి జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

    మిథున రాశి

    ఈరోజు మీరు ఏదైనా సాధించడానికి మీ వ్యక్తిగత సమయాన్ని త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు సమయం ఉండదని దీని అర్థం కాదు. మీ ఆందోళనలను క్రమం తప్పకుండా పంచుకోవడం ద్వారా మీరు బలం పొందవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి

    ఈరోజు మీకు మనశ్శాంతిని పొందడానికి, ఒకరినొకరు మరింత విశ్వసించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ విషయంలో మీ కుటుంబం మద్దతు ఇవ్వాలి, తద్వారా ఇది టీమ్ వర్క్ అవుతుంది. పనిపై దృష్టి పెట్టండి.

    సింహ రాశి

    మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, కానీ మీరు ఎక్కువ డబ్బు ఆదా చేయలేరు. మీరు కలిసి లోతైన సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకుంటారు. క్రమం తప్పకుండా తేలికపాటి సంభాషణలు చేయడం చాలా ముఖ్యం.

    తుల రాశి

    ఈరోజు తులా రాశి వారు సంబంధంలో సమస్యలను కలిగించే అంశాల గురించి మీ భాగస్వామితో మాట్లాడండి. మీరు ప్రమాదకరమైన పెట్టుబడి వైపు వెళ్లవచ్చు, ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని నాశనం చేస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    ఇది మీకు ఉత్తమమైన రోజు. మీ ప్రస్తుత సంపాదన స్థాయిని నిర్వహించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. పొదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించండి. మీ భాగస్వామిని బాగా తెలుసుకోవడానికి కొంత నాణ్యమైన సమయాన్ని కలిసి గడపడం మంచిది.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈరోజు మీ కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రేమించిన వ్యక్తితో ముందుకు సాగే కొత్త ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    మకర రాశి

    ఈరోజు మీ భాగస్వామిని మీరు జీవితంలో సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉండేలా చూసుకుంటారు. మీ పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. మీ వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. మీరు క్రొత్తదాన్ని ప్రయత్నించే అవకాశాన్ని కూడా పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ డబ్బు ఆదా చేయండి.

    కుంభ రాశి

    మీరు సంబంధం గురించి చాలా సీరియస్‌గా ఉంటే, వివాహం గురించి ఆలోచించడానికి ఇది శుభ సమయం. అనవసరమైన ఖర్చుల కోసం ఆదాయాన్ని వృధా చేస్తే, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోలేరు.

    మీన రాశి

    ఈరోజు మీన రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇది పెట్టుబడి అవకాశాలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. స్టాక్ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    © 2025 HindustanTimes