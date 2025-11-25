రాశి ఫలాలు 25 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ రావచ్చు.. శుభవార్తలు వింటారు!

Subscribe Now! Get features like
రాశి ఫలాలు 25 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు నవంబర్ 25 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 25, 2025 న ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి- ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ శక్తి మీ పనిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చాలా రోజులు నిలిచిపోయిన పని ముందుకు సాగడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రియమైన వ్యక్తితో ఓపెన్ గా మాట్లాడటానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక సమస్యలు తీరుతాయి. కానీ తెలియని వ్యక్తులను విశ్వసించవద్దు. సాయంత్రం కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మనస్సు తేలికగా మారుతుంది.
వృషభ రాశి- ఈరోజు మొదట బానే ఉంటుంది. ఏదైనా పాత కాంటాక్ట్లు మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. ఇంట్లో దేనికైనా మరమ్మతులు లేదా చిన్న కొనుగోళ్లు ఉండవచ్చు. పనిలో వాయిదా వేయడం మానుకోండి. ఆరోగ్యానికి తేలికపాటి అలసట, తలనొప్పి లేదా బద్ధకం అనిపించవచ్చు, కాబట్టి నీరు త్రాగుతూ ఉండండి. సంబంధాలలో కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది. పరిష్కారాన్ని కనుగొనవచ్చు.
మిథున రాశి- ఈ రోజు ప్రకాశవంతంగా, చురుగ్గా ఉంటుంది. మీకు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. మీ ప్రణాళికలకు ఆఫీసులో మద్దతు వస్తుంది. మీ పని కూడా ప్రశంసించబడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో, సంభాషణ ఒక ప్రత్యేకమైన విషయంపై ముందుకు సాగుతుంది. మీరు ట్రిప్, ఇంటర్వ్యూ లేదా మీటింగ్ కి సంబంధించిన శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో మెరుగుదల ఉంటుంది, అయితే అనవసరమైన ఖర్చులను పరిహరించండి. మిత్రులతో మాట్లాడటం వల్ల మనస్సు బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి- కర్కాటక రాశి వారు మీరు భావోద్వేగానికి గురవుతారు, కానీ రోజు చివరిలో, విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ రోజు మీరు కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని బాధ్యతలను నెరవేర్చవలసి ఉంటుంది. మీరు ఆఫీసులో కొంచెం ఎక్కువ శ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది, అయితే ఫలితం బాగుంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, తొందరపడి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. బంధువులతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది.
సింహ రాశి- సింహ రాశి వారు పనిపై మీ పట్టు బలంగా ఉంటుంది. మీరు పెద్దవారి నుండి మద్దతు పొందవచ్చు. సృజనాత్మకత, మీడియా వ్యక్తులకు ఈ రోజు ప్రత్యేకమైనది. ప్రయాణం లేదా బయటకు వెళ్లడానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది. డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం ఉంటుంది.
కన్యా రాశి- కన్యా రాశి వారికి క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది. దేని గురించి అసహనానికి గురికావద్దు. కాస్త సహనంతో ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీరు చెప్పేది వింటారు, అయితే మీరే ముందుకు వచ్చి చొరవ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడితో సంభాషణ మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ పని ఒత్తిడిని పరిమితులో ఉంచండి.
తులా రాశి- ఈ రోజు పని ఒత్తిడి కాస్తంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక ముఖ్యమైన ఫైల్, రిపోర్ట్ లేదా మీటింగ్ గురించి మీరు ఒత్తిడికి గురవుతారు. కానీ రోజు గడిచే కొద్దీ, పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. జీర్ణక్రియ, ఒత్తిడి రెండింటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మీరు ఇంట్లో ఒక పాత సమస్యకు పరిష్కారాన్ని పొందుతారు. మీరు మానసికంగా తేలికగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది కానీ పొదుపును పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి- ధనుస్సు రాశి వారికి సానుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా పనిచేస్తున్న ఏదైనా ప్లాన్ లేదా ప్రాజెక్ట్ ఈ రోజు ముందుకు సాగుతుంది. ఆఫీసులో మీ ఇమేజ్ బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సంభాషణ, అవగాహన పెరుగుతాయి. కొంత పని కోసం చిన్న ప్రయాణం కూడా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీరు ఏదైనా కొత్త పని లేదా పెట్టుబడి గురించి ఆలోచించవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు మీరు సంతులనాన్ని పాటించాలి. పని, కుటుంబం, వ్యక్తిగత జీవితం పట్ల శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా అవకాశం యొక్క ప్రారంభం ఉండవచ్చు. వ్యక్తులు ఆఫీసుకు వస్తారు, ఇది మీ ఇమేజ్ ని బలోపేతం చేస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో దేని గురించి అయినా మాట్లాడటం అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మకర రాశి- ఈ రోజు గొప్ప రోజు అని చెప్పవచ్చు. పని వేగంగా పురోగమిస్తుంది. మీ ప్రణాళిక విజయవంతం అవుతుంది. సంబంధాలలో ఆప్యాయత పెరుగుతుంది. పాత వివాదం ముగుస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ కోపం లేదా అతిగా ఆలోచించడం మానుకోండి. ఒక ట్రిప్ లేదా షాపింగ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం ప్రజలను ఆకర్షిస్తుంది.
కుంభ రాశి- కుంభ రాశి వారికి అదృష్టం బాగుంటుంది. నిలిచిపోయిన ఏదైనా పనిని అకస్మాత్తుగా పూర్తి చేయవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగం, ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ వంటి కెరీర్ లో కొత్త మార్పు కనిపిస్తుంది. అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తి నుండి మీరు సలహా లేదా ప్రేరణను పొందుతారు, ఇది మీకు మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ ఖర్చు చేయాలనే కోరిక కూడా పెరుగుతుంది. ప్రయాణ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంబంధాలలో నమ్మకం, అవగాహన పెరుగుతాయి.
మీన రాశి- ఈ రోజు మీ భావాలు లోతుగా ఉంటాయి. మీరు పనిలో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. కొత్త ఉద్యోగం లేదా మార్పును కోరుకునే వారికి, ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభవార్త లేదా సానుకూల వార్తల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణమే కానీ తక్కువ నీరు తాగవద్దు. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో మీ హృదయాన్ని మాట్లాడే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.