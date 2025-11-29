Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 29 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు ఖర్చులపై కన్నేసి ఉంచాలి, ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి!

    రాశి ఫలాలు 29 నవంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ఆధారంగా జాతకం లెక్కించబడుతుంది. నవంబర్ 29, 2025 న ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సమస్యలను తీసుకు రావచ్చు.

    Published on: Nov 29, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 29 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ఆధారంగా జాతకం ఏర్పడుతుంది. ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది ఆ రాశిచక్రంపై ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, నవంబర్ 29 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది తక్కువ మంచిది. నవంబర్ 29, 2025 న ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

    రాశి ఫలాలు 29 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 29 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈ రోజు మేష రాశి వారు భాగస్వామి మాటలను జాగ్రత్తగా వినడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో ఒక పనిని పూర్తి చేసిన తరువాత, మరో పనిపై దృష్టి పెట్టండి. లేనిపక్షంలో, సమయాలు రావచ్చు. గడువులోగా పనిని పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. డబ్బు ఆదా చేసేలా చూసుకోండి. మీరు ఏదైనా కొనడానికి ముందు, అది మీకు ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. డబ్బు విషయంలో మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోండి.

    వృషభ రాశి: ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అటువంటి పరిస్థితిలో వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం మధ్య సమతుల్యతను కలిగి ఉండండి. ఓపికగా ఉండండి. ఈ రోజు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటే, మీరు సరైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. ఏ విధమైన ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా నమ్మవద్దు. పెట్టుబడి నిర్ణయాన్ని తెలివిగా తీసుకోవడం సరైనదే. మీరు అనవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయకుండా ఉండటానికి ఈ రోజు ఖర్చుల జాబితాను తయారు చేయండి.

    మిథున రాశి: మీ భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు సున్నితంగా ఉండండి. వారం ఖర్చులను నోట్ చేసుకోండి. మీకు వీలైనంత వరకు పొదుపు చేయండి. ఈ రోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఖచ్చితంగా మీ దినచర్యను అనుసరించండి. ఆఫీసులో అనవసరమైన పనులపై శ్రద్ధ పెట్టవద్దు. మీ పనిని చేయండి. మీరు కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రతి క్షణం స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో ఫోకస్డ్ గా పని చేయండి. రోజును ఉత్పాదకంగా మార్చండి. ఈ రోజు మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. ఈ రోజు మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. మీ భాగస్వామితో సంఘర్షణను అధిగమించడానికి ప్రయత్నించండి.

    సింహ రాశి: ఈ రోజు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో కూర్చుని సమస్యను పరిష్కరించండి. ఆఫీసులో కొత్త పనిని చేపట్టడానికి భయపడకండి. మీ సామర్థ్యాన్ని చూపించే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. డబ్బు, ఆరోగ్యం పరంగా ఈరోజు మంచిది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి.

    కన్య రాశి: ఈ రోజు కన్య రాశి వారు భాగస్వామిపై చాలా ప్రేమను కురిపిస్తారు. వారితో మాట్లాడేటప్పుడు పదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆఫీసులో ప్రతి పనిని ఏకాగ్రతతో పూర్తి చేయండి. మీ పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయండి. డబ్బు పరంగా అన్ని నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    తులా రాశి: ఈ రోజు తులా రాశి వారు భాగస్వామిని ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు తెలపాలి. ఈ రోజు ఆఫీసులో కొత్త సవాళ్లను పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. ఇది మిమ్మల్ని విజయవంతం చేస్తుంది. మీ సానుకూల విధానం ఈ రోజు ఉపయోగపడుతుంది. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు మంచి రోజు. అయితే, ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో మంచి క్షణాల కోసం చూడండి. మీ భాగస్వామితో మంచి సమయం గడపండి. ఈ రోజు ఆఫీసులో మీ రోజు కానుంది. ఈ రోజు ఆర్థిక పరిస్థితి కొంచెం గందరగోళంగా ఉండవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, పెట్టుబడి పెట్టే సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారు భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఏదైనా వాదన ఉంటే, నేడే పరిష్కరించండి. ఈ రోజు ఆఫీసులో ఎదురయ్యే సవాళ్లకు మీరు భయపడరు. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు మంచి రోజు. మీరు మీకు అనుకూలంగా అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, ఇది భవిష్యత్తులో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఆరోగ్యంలో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    మకర రాశి: ఈ రోజు మకర రాశి వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా మీ భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచుతారు. వారితో ఆనందంగా గడపండి. ఈ రోజు మీరు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. సంతోషంగా ఉండండి. ఈ రోజు పెట్టుబడులకు కూడా మంచి రోజు. ఆరోగ్యం కోసం సరైన దినచర్యను అనుసరించండి.

    కుంభ రాశి: ఈ రోజు కుంభ రాశివారు మీ ప్రేమ జీవితాన్ని సరళంగా ఉంచుకోండి. మీ భాగస్వామితో వీలైనంత ఎక్కువ సమయం గడపండి. నేడు ఆఫీసులో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఈ రోజు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. అదే సమయంలో, ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    మీన రాశి: ఈ రోజు మీన రాశి వారు సంబంధంలో అహాన్ని పక్కన పెట్టండి. ఇది విషయాలను మరింత దిగజార్చుతుంది. ఈ రోజు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితితో పాటు, ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

