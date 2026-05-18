    Today Horoscope: ఈరోజు ఈ రాశులకు ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.. శివాలయాన్ని సందర్శిస్తే శుభ ఫలితాలను చూడచ్చు!

    Today Horoscope: మే 18, సోమవారం నాడు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? సూర్యారాధనతో ఎవరి కష్టాలు తీరుతాయి? మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల పూర్తి ఫలితాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: May 18, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం మే 18వ తేదీ చాలా కీలకమైనది. ఈ రోజు సోమవారం కావడంతో శివుడి ఆరాధన విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. సాధారణంగా సోమవారం నాడు పరమశివుడిని భక్తితో కొలిస్తే ఆ ఇంట్లో సిరిసంపదలకు లోటు ఉండదని భక్తుల నమ్మకం. గ్రహ గతుల మార్పుల వల్ల ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుండగా, మరి కొందరు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించక తప్పదు. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి పరిస్థితి ఏంటో ఇప్పుడు లోతుగా పరిశీలిద్దాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కొంత హడావుడిగా గడిచే అవకాశం ఉంది. ఉదయం నుంచే ఆఫీసు పనుల ఒత్తిడి మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని గడువులోగా పూర్తి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయితే, ఆర్థికంగా ఉన్న చింతలు ఈ రోజుతో తగ్గుముఖం పట్టవచ్చు. ఇంట్లో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. సాయంత్రానికి మీ మనసు తేలిక పడుతుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సాఫీగా సాగిపోతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్ళీ పట్టాలెక్కుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కొంత ఊరట లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి పాత పరిచయాలు లేదా పాత కస్టమర్ల ద్వారా లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా గతంతో పోలిస్తే మెరుగుపడుతుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారు ఈ రోజు పాత పనుల కోసం పరుగులు తీయాల్సి వస్తుంది. ఆఫీసులో పనిభారం ఎక్కువగా ఉన్నా, మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. అకస్మాత్తుగా పాత మిత్రులతో మాట్లాడటం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. అయితే, ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున డబ్బు విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారి మనసు కాస్త భావోద్వేగానికి లోనవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపేందుకు అవకాశం దక్కుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. పాత సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆహార విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ముఖ్యంగా బయట తిండికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. సాయంత్రం వేళ ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారు ఈరోజు తమ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేయడం వల్ల మీకే నష్టం జరుగుతుంది. పని విషయంలో ఈ రోజు సాధారణంగానే ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల దగ్గర జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.

    కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారు ఈ రోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మడం వల్ల మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. చేసే పనుల్లో జాప్యం జరగవచ్చు. దీనివల్ల ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఇంట్లోని పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది, పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. రావాల్సిన బాకీలు వసూలయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత చూపుతారు. ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఈ రోజు పూర్తవుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. శివాలయాన్ని సందర్శించడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    రోజు పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి, కానీ విజయం లభిస్తుంది. అనుకోకుండా పాత స్నేహితులు తారసపడవచ్చు. ఉద్యోగ రీత్యా పెద్దగా మార్పులేమీ ఉండవు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. పసుపు రంగు వస్తువులను ధరించడం మంచిది.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఈ రోజు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు మీపై పడవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇంట్లో ఏదో ఒక విషయంపై ఆందోళన చెందుతారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. క్రమబద్ధమైన జీవనశైలి పాటించడం అవసరం.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుంచి ఊరట లభిస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మీరు తలపెట్టిన ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. సాయంత్రం శివనామస్మరణ చేయడం మేలు.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా గడుస్తుంది. పనులు నిదానంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటు వల్ల కష్టమైన పనులు కూడా సులభంగా మారుతాయి. అనవసర ఒత్తిడిని దరిచేరనీయకండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

