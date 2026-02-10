Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నేటి దిన ఫలాలు: ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    రాశి ఫలాలు 10 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 10 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 10, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఫిబ్రవరి 10, మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, వ్యాధి, బాధలు తొలగిపోతాయి. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 10న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఫిబ్రవరి 10న ఏ రాశిచక్రాలకు మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    నేటి రాశి ఫలాలు (gemini )
    నేటి రాశి ఫలాలు (gemini )

    నేటి రాశి ఫలాలు, మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు

    మేష రాశి

    నేడు మేష రాశి వారు సమతుల్యతను కనుగొనడానికి మరియు మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండటానికి ఒక రోజు. ప్రేమ విషయంలో సానుకూలంగా ఉండండి. మీ కెరీర్ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి. డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించండి. మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారి కొత్త ప్రారంభాల రోజు. మీరు ప్రేమ, కెరీర్, ఆరోగ్యంలో ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి . మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి.

    మిథున రాశి:

    నేడు ఈ రాశి వారు జీవితంలోని ప్రతి రంగంలోనూ ఎదుగుదల, మెరుగుదలకు అవకాశాలను పొందుతారు. ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు. మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. సంబంధంలో ఉన్నవారు ఈ రోజు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.

    కర్కాటక రాశి:

    జీవితంలో సమతుల్యతను సృష్టించడం మంచిది. అది సంబంధం, కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలు లేదా ఆరోగ్యం ఏదైనా సరే, మిమ్మల్ని మీరు సానుకూలంగా ఉంచుకోండి. నేటి సవాళ్లు మరియు అవకాశాలను అధిగమించడంలో మీ నైపుణ్యాలు సహాయపడతాయి.

    సింహ రాశి:

    నేడు సింహ రాశి వారికిప్రతి పనిని సులభంగా పరిష్కరించే వారి స్వభావమే అతిపెద్ద ఆస్తి. నేర్చుకోవడానికి మరియు కలిసి ఎదగడానికి అవకాశాలను స్వీకరించండి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోండి.

    కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వారు ఈరోజు ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. అవకాశాలను జాగ్రత్తగా అన్వేషిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగండి.

    తులా రాశి:

    ఈరోజు మీరు కొత్త భావాలను అన్వేషించడానికి వెనుకాడరు. మీ నైపుణ్యాలు మీ సామర్థ్యం, ఇది మిమ్మల్ని ఇతరుల నుండి భిన్నంగా చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలను కూడా ప్రయత్నించాలి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    నేడు ఈ రాశి వారు కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు, ఇవి మిమ్మల్ని పురోగతి వైపు నడిపిస్తాయి. మీ బడ్జెట్ మరియు పొదుపు ప్రణాళికపై నిఘా ఉంచండి. మెరుగైన ఫలితాల కోసం మీ ప్రణాళికలలో మార్పులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    ధనుస్సు రాశి:

    సహోద్యోగుల ఫీడ్‌బ్యాక్‌పై శ్రద్ధ వహించండి. రోజును సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. మీరు ప్రశాంతంగా లేదా సౌకర్యవంతంగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకుంటారు.

    మకర రాశి:

    నేడు ఈ రాశి వారికి టీమ్ వర్క్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీరు గౌరవం, గుర్తింపును పొందవచ్చు. గతాన్ని మరచిపోయి వర్తమానాన్ని స్వీకరించడం చాలా ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు మీరు మీ సంపాదనను పెంచుకునే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఈరోజు మీ శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. మీరు పరిస్థితిని తిప్పికొట్టాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ముందుకు సాగండి.

    మీన రాశి:

    కెరీర్ పరంగా శుభ రోజు. ఈ రోజు మార్పులను స్వీకరించడానికి మరియు సమతుల్యతను కనుగొనడానికి సంబంధించిన రోజు. కొత్త అవకాశాల కోసం మిమ్మల్ని మీరు సానుకూలంగా ఉంచుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం మానుకోండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/నేటి దిన ఫలాలు: ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/నేటి దిన ఫలాలు: ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes