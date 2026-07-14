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    జూలై చివరి పక్షంలో భారీ గ్రహ మార్పులు.. మీ రాశిపై ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?

    జులై 15 నుంచి నెలాఖరు వరకు, బృహస్పతి అస్తమయం, కర్కాటకంలో సూర్య సంచారం, అంగారక గ్రహం యొక్క నక్షత్ర రాశి మార్పు, శని యొక్క తిరోగమనం, సూర్యుడు-బృహస్పతి సంయోగం వంటి 5 ప్రధాన గ్రహ మార్పులు ఉంటాయి.  

    Published on: Jul 14, 2026, 12:30:24 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూలై నెల రెండో సగం జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా అత్యంత కీలకం కానుంది. గురు అస్తమయం నుంచి శని వక్రీగమనం వరకు ఈ నెలలో జరగనున్న పరిణామాలు మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు అందరి జీవితాల్లో కీలక మార్పులకు సంకేతం. ఈ గ్రహాల గోచార ప్రభావంపై పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.

    జూలై చివరి పక్షంలో భారీ గ్రహ మార్పులు.. మీ రాశిపై ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?
    జూలై చివరి పక్షంలో భారీ గ్రహ మార్పులు.. మీ రాశిపై ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మారినప్పుడల్లా మానవ జీవితాల్లో, ముఖ్యంగా ఆర్థిక, సామాజిక అంశాల్లో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. జూలై 15 నుంచి నెల ఆఖరు వరకు గ్రహాల స్థితిగతులు ఆసక్తికరంగా మారబోతున్నాయి. దేవగురువు బృహస్పతి అస్తమించడం, సూర్యుడి రాశి ప్రవేశం, మంగళుడి నక్షత్ర మార్పు మరియు కర్మ ఫల ప్రదాత శనిదేవుడు తిరోగమనంలోకి వెళ్లడం వంటివి అద్భుతమైన, సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులను సృష్టించనున్నాయి.

    జూలై నెలలో జరగనున్న ప్రధాన గ్రహ మార్పులు

    1. గురు అస్తమయం (జూలై 15): జ్ఞానం, సంతానం, సంపదకు కారకుడైన బృహస్పతి జూలై 15న అస్తమించనున్నాడు. ఈ సమయంలో శుభకార్యాలకు విరామం ఇవ్వడం ఉత్తమం. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం.

    2. సూర్యుడి రాశి మార్పు (జూలై 16): ప్రతి నెలా రాశిని మార్చే సూర్యుడు, ఈసారి కర్కాటకంలోకి అడుగుపెడతాడు. ఇది వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలకు లేదా అదనపు బాధ్యతలకు నాంది పలుకుతుంది.

    3. మంగళుడి నక్షత్ర సంచారం (జూలై 24): ధైర్యానికి, భూమికి కారకుడైన కుజుడు మృగశిరా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది మీ పనితీరులో వేగం పెంచుతుంది.

    4. శని వక్రీగమనం (జూలై 27): న్యాయదేవుడైన శని తిరోగమనంలోకి వెళ్లడం వల్ల, ముఖ్యంగా సాడేసాతి, ధైయా ప్రభావం ఉన్నవారు ఆర్థిక లావాదేవీల్లో, వృత్తిలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    5. సూర్య-గురు సంయోగం (జూలై 29): ఈ రోజున సూర్యుడు, గురుడు కలిసి అరుదైన కలయికను ఏర్పరుస్తారు. ఇది కొందరికి అదృష్టాన్ని తెస్తే, మరికొందరికి సంయమనాన్ని పరీక్షించే సమయం.

    రాశిచక్రంపై ప్రభావం: క్లుప్తంగా..

    మేష రాశి: పని ఒత్తిడి పెరిగినా, కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కుతాయి. ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి.

    వృషభ రాశి: ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. కుటుంబ బాధ్యతలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    మిథున రాశి: ఉద్యోగులకు ఇది అనుకూల సమయం. నిలిచిపోయిన పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి.

    కర్కాటక రాశి: సూర్యుడి ప్రభావంతో వృత్తి, కుటుంబంలో మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

    సింహ రాశి: పనిభారం పెరుగుతుంది, అనవసర వాదాలకు దూరంగా ఉండండి.

    కన్య రాశి: మీ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దక్కుతుంది. ఆదాయ వృద్ధికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి.

    తులా రాశి: ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. అడుగు వేసే ముందు ఆలోచించండి.

    వృశ్చిక రాశి: పాత పనులకు మళ్లీ ప్రాణం పోస్తారు. ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అజాగ్రత్తగా ఉండకండి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో పునరాలోచన అవసరం.

    మకర రాశి: శని తిరోగమనం వల్ల పనుల్లో జాప్యం కలగవచ్చు. ఓపికతో వ్యవహరించండి.

    కుంభ రాశి: పని ఒత్తిడితో సతమతమవుతారు. ఆవేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

    మీన రాశి: వృత్తి-వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై చివరి పక్షంలో భారీ గ్రహ మార్పులు.. మీ రాశిపై ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?
    Home/Rasi Phalalu/జూలై చివరి పక్షంలో భారీ గ్రహ మార్పులు.. మీ రాశిపై ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?
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