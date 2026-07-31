జూలై 31 జాతక ఫలితాలు.. ఈ రాశుల వారికి విజయాలు, వీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
జూలై 31న గ్రహాల గమనం ప్రభావంతో 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. మేష, మిథున, సింహ, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూల అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.
గ్రహాల గమనం ఆధారంగా జూలై 31 వ తేదీ మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు 12 రాశుల వారి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ జీవితంపై నేటి రాశి ఫలాల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనే పూర్తి విశ్లేషణ.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి రోజు గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల గమనం మారుతుంటుంది. ఈ మార్పు మన దైనందిన జీవితంపై ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపుతుంది. జూలై 31వ తేదీన ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయి, ఏ రంగాల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలనే పూర్తి వివరాలను తెలుగులో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
ఈ రోజు మేష రాశి వారు తమ మనసులోని భావాలను ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా వ్యక్తంచేయాలి. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందకరమైన క్షణాలు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తాయి. వృత్తి జీవితంలో మీ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మంచి బలం చేకూరుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
వృషభ రాశి
ఈ రోజు ఆరోగ్య పరంగా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం ముఖ్యం. అయితే, మీ ప్రేమ వ్యవహారాలు మరియు వృత్తిపరమైన పనులు చాలా సృజనాత్మకంగా సాగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఒత్తిడిని దరిచేరనీయకండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా తెలివై నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. ఆరోగ్యం పట్ల కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించాలి. కష్టపడి చేసే పనులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి, కాబట్టి ఏకాగ్రతను కోల్పోకండి.
కర్కాటక రాశి
ఈ రోజు మీతో మీరు నిజాయితీగా మాట్లాడుకోవడం మరియు మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ధన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించండి. అతిగా ఆలోచించడం మానుకుంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు తమ బంధాలను మరింత బలపరుచుకోవడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేక కృషి చేయాలి. మీలోని దయాగుణం ఇతరులతో సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ సృజనాత్మకతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగండి.
కన్యా రాశి
పనులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తి చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టత ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల నుంచి వచ్చే మంచి సలహాలను స్వీకరించడానికి వెనుకాడకండి. కుటుంబంతో గడిపే సమయం సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.
తులా రాశి
చిన్న చిన్న విషయాలపై శ్రద్ధ పెట్టి, ప్రశాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన రోజు ఇది. మీ సొంత నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచండి. దైనందిన దినచర్యను క్రమంగా పాటించడం ద్వారా మంచి పురోగతి సాధించవచ్చు. బయటి తినుబండారాలకు దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రోజు మీరు ఎంతో ఉత్సాహంగా, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటారు. మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి మరియు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. ఇతరుల మాటలకు ప్రభావితం కాకుండా మీ సొంత ఆలోచనలతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. సహనం చాలా అవసరం.
ధనుస్సు రాశి
మీలోని జిజ్ఞాస కొత్త అవకాశాలను మీ ముందుకు తెస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. చిన్నపాటి ప్రయోగాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఏదైనా సమస్య ఉంటే అనుభవజ్ఞులతో చర్చించడం ద్వారా పరిష్కారం దొరుకుతుంది.
మకర రాశి
నిరంతర ప్రయత్నం మరియు అప్రమత్తతతో చిన్న అవకాశాలను కూడా పెద్ద విజయాలుగా మలచుకోవచ్చు. ఈ రోజు మీ పూర్తి దృష్టి లక్ష్యాలపైనే ఉంటుంది. ఎదురయ్యే సమస్యలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోండి. అందరితో సత్సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోండి.
కుంభ రాశి
కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం ద్వారా మంచి పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీ ఉత్సాహాన్ని ఇతరులతో పంచుకోండి, కానీ ఇతరుల మాటలను కూడా శ్రద్ధగా వినండి. అత్యవసరమైన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి సమయాన్ని కేటాయించండి.
మీన రాశి
కుటుంబ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. ఆర్థిక రంగంలో మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. మీ శక్తిని,త్మ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్యను పాటించండి. పొదుపుకు, ఖర్చులకు మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటించడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More