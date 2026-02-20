మరో మూడు రోజుల్లో కుంభ రాశిలోకి కుజుడు, పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం.. పలు రాశులకు భారీగా లాభాలు!
కుజ గ్రహం బలంగా ఉంటే పని చేసే ధైర్యం పెరుగుతుంది. కెరీర్లో ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంటుంది. కుజుడు ఫిబ్రవరి 23, 2026న కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచార సమయంలో కొన్ని రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయి కొన్ని రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొత్తం 12 రాశుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
వేద జ్యోతిష్యంలో, కుజ గ్రహాన్ని ధైర్యం, బలం యొక్క గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. కుజ గ్రహం బలంగా ఉంటే పని చేసే ధైర్యం పెరుగుతుంది. కెరీర్లో ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంటుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, కుజుడు ఫిబ్రవరి 23, 2026న రాత్రి 11:33 గంటలకు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
ఈ సంచార సమయంలో కొన్ని రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయి, మరి కొన్ని రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుంభ రాశిలో కుజ గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల మొత్తం 12 రాశుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
కుజ సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి
మేష రాశి:
ఈ సంచారంతో మీరు పనికి సంబంధించిన శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, బహుమతి లేదా కొత్త బాధ్యత పొందే అవకాశం ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో పోటీ ఉంటుంది, కానీ సరైన ప్రణాళికతో మీరు ముందుకు సాగవచ్చు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. సంబంధంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. భాగస్వామితో సమన్వయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, శక్తి బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి
సంబంధాల్లో అపార్థాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. భాగస్వాములు లేదా వ్యాపార భాగస్వాములతో వాదనలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. మనస్సు పనిలో తక్కువగా నిమగ్నమై ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభం పరిమితంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు పాత మార్గాల్లో పనిచేస్తే, అప్పుడు నష్టం ఉండవచ్చు. డబ్బులో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ఆరోగ్యం గురించి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మిథున రాశి
కెరీర్లో ఎదుగుదల నెమ్మదిగా ఉంటుంది. విదేశాలకు సంబంధించిన అవకాశాలు పొందడంలో ఆలస్యం జరగవచ్చు. వ్యాపారంలో ఎక్కువ పోటీ ఉంటుంది, అందువల్ల ప్రయోజనాలు పరిమితంగా ఉంటాయి. డబ్బు పరంగా అదృష్టం తక్కువ మద్దతు ఇస్తుంది. సంబంధాల్లో అహం కారణంగా వివాదాలు తలెత్తవచ్చు. భాగస్వామి ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
ఉద్యోగంలో మీరు తక్కువ స్థిరత్వాన్ని అనుభవిస్తారు. సీనియర్లతో లేదా టీమ్తో సమన్వయం క్షీణించవచ్చు. వ్యాపారంలో నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. విస్తరణకు అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. డబ్బు ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. పొదుపు చేయడం కష్టం కావచ్చు. సంబంధాల్లో ఉద్రిక్తత పెరిగే అవకాశం ఉంది. మనస్సు భారంగా ఉండవచ్చు. మీరు తక్కువ శక్తిని అనుభూతి చెందవచ్చు.
సింహ రాశి
మీరు మీ కెరీర్లో మంచి పనితీరు కనబరుస్తారు. మీరు మీ పనికి గుర్తింపు పొందవచ్చు. బయటి అవకాశాలను కూడా పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాల అవకాశాలు ఉంటాయి. కొత్త పనిని విస్తరించే అవకాశం ఉంటుంది. డబ్బు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది, కానీ ఆదాయం బాగుంటుంది. సంబంధాల్లో మంచి సమన్వయం ఉంటుంది మరియు ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి
పనిపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. టీమ్తో సమన్వయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు బాగుంటాయి. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆదాయం మరియు ఖర్చులు రెండూ ఉంటాయి; పొదుపు పరిమితంగా ఉంటుంది. సంబంధాల్లో సమతుల్యత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కొంచెం బలహీనంగా ఉండవచ్చు, కానీ పెద్ద సమస్య ఉండదు.
తులా రాశి
ఉద్యోగంలో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రమోషన్ లేదా ప్రశంసలు పొందే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభం సగటుగా ఉంటుంది; మీరు కొత్త ఆలోచనలపై పని చేయవచ్చు. డబ్బులో పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ పొదుపు తక్కువగా ఉంటుంది. అహం సంబంధాల్లో దూరాన్ని సృష్టించవచ్చు. మీరు ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం అలసట మరియు బలహీనతను అనుభవించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
కుటుంబంలో విభేదాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో సీనియర్లతో విభేదాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభం పరిమితంగా ఉంటుంది. ఫలితాలు ఊహించిన దానికంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి, ఇది బడ్జెట్ను గందరగోళానికి గురి చేస్తుంది. సంబంధాల్లో వాదనలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంలో శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది; చిన్నపాటి సమస్యలు ఉండవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధించి కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు. విదేశాలకు సంబంధించిన అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు బాగుంటాయి. లాభాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక స్థితి బలంగా ఉంటుంది మరియు పొదుపు కూడా చేయవచ్చు. సంబంధాల్లో అనుబంధం బాగుంటుంది. భాగస్వామితో అవగాహన మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది; పిల్లల ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి.
మకర రాశి
ఈ సమయంలో మకర రాసి వారు పని పట్ల ఆసక్తి తక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఆత్మవిశ్వాసం కొంచెం బలహీనంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు పొందడానికి సమయం పడుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు మరియు నష్టాలు రెండూ కనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా కుటుంబ అవసరాలపై ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సంబంధాల్లో వాదనలు ఉండవచ్చు. పాదాలు లేదా కడుపుకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు కలవరపెట్టవచ్చు.
కుంభ రాశి
ఉద్యోగం మరియు కెరీర్లో అడ్డంకులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. డబ్బు ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పొదుపు చేయడం కష్టమవుతుంది. సంబంధాల్లో అపార్థాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పాదాలు లేదా కాళ్లకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు; అలసట కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
మీ కెరీర్లో మీకు తక్కువ అదృష్టం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతికి అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు సగటుగా ఉంటాయి; తప్పుడు ప్రణాళిక నష్టాలకు దారితీస్తుంది. డబ్బులో ఇబ్బందులు ఉండచ్చు. సంబంధాల్లో దూరం పెరగవచ్చు. మనస్సు నిరాశకు గురవుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బలహీనంగా ఉండవచ్చు; విశ్రాంతి మరియు శ్రద్ధ అవసరం.