Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ రాశుల వారికి పండగే.. ఏప్రిల్ 11 నుంచి బుధుడి కరుణాకటాక్షం, మీ జేబులు నిండటం ఖాయం!

    బుద్ధి, వాక్కు మరియు వ్యాపార కారకుడైన బుధ గ్రహం ఏప్రిల్ 11న కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ సంచారం ఏప్రిల్ 30 వరకు కొనసాగుతుంది. మీనంలో బుధుడు నీచ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, వృషభం, వృశ్చికం సహా ఐదు రాశుల వారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. 

    Published on: Apr 09, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ మేధస్సు, జీవనశైలిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా బుద్ధికి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌కు అధిపతి అయిన బుధుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకోవడం వల్ల మార్కెట్ రంగం నుంచి సామాన్యుల ఆలోచనా విధానం వరకు అన్నింటా మార్పులు వస్తాయి. ఏప్రిల్ 11వ తేదీన బుధ గ్రహం కుంభ రాశిని వీడి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది.

    ఈ రాశుల వారికి పండగే.. ఏప్రిల్ 11 నుంచి బుధుడి కరుణాకటాక్షం (pinterest)
    మీన రాశి జల తత్వానికి ప్రతీక. ఇది భావోద్వేగాలు, ఊహలకు సంకేతం. బుధుడు సాధారణంగా తర్కానికి (Logic) ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు. అయితే మీనంలో బుధుడు నీచ స్థితికి చేరుకుంటాడు, దీని వల్ల కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో గందరగోళం (Confusion) ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, క్రియేటివ్ రంగంలో ఉన్నవారికి, అంటే రచయితలు, కళాకారులు, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సంచారం వల్ల ప్రధానంగా ఐదు రాశుల జాతకం మలుపు తిరగబోతోంది.

    మీనరాశిలో బుధ సంచారం.. ఐదు రాశులకు లాభాలు

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం నెట్‌వర్కింగ్ పెంచుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో మీ కెరీర్‌కు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా మీడియా, సినిమా రంగాల్లో ఉన్నవారికి తమ ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, అయితే షార్ట్ కట్లలో డబ్బు సంపాదించాలని చూడకుండా ఓపికతో ముందుకు సాగడం ఉత్తమం.

    2.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి బుధ సంచారం సరికొత్త ఆలోచనలను అందిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మీ భావాలను ఇతరులకు స్పష్టంగా వివరించగలరు. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. అయితే, పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    3.మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఈ కాలం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మాట తీరులో మార్పు వస్తుంది, దీని వల్ల పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. విద్యార్థులు మాత్రం ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్త పడాలి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, ఇవి మీకు మానసిక ఉల్లాసాన్ని మరియు లాభాన్ని కలిగిస్తాయి.

    4.కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి అనుకోని ఖర్చులు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మేలు. అయితే, కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ 20 రోజుల కాలం గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారం మీకు ఉంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమై లబ్ధి చేకూరే అవకాశం ఉంది.

    5.మీన రాశి:

    బుధుడు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల మీ ఊహాశక్తి అసాధారణంగా పెరుగుతుంది. కొత్త ప్లాన్స్ రూపొందించడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. అయితే, బుధుడు నీచ స్థితిలో ఉండటం వల్ల అప్పుడప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబాటు ఉండవచ్చు. త్వరపడి ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మీ ప్రవర్తన, మాటతీరుతో ఎదుటివారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పరిహారంగా పచ్చని వస్తువులను లేదా పెసలు వంటి ధాన్యాలను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఈ రాశుల వారికి పండగే.. ఏప్రిల్ 11 నుంచి బుధుడి కరుణాకటాక్షం, మీ జేబులు నిండటం ఖాయం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes