ఈ రాశుల వారికి పండగే.. ఏప్రిల్ 11 నుంచి బుధుడి కరుణాకటాక్షం, మీ జేబులు నిండటం ఖాయం!
బుద్ధి, వాక్కు మరియు వ్యాపార కారకుడైన బుధ గ్రహం ఏప్రిల్ 11న కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ సంచారం ఏప్రిల్ 30 వరకు కొనసాగుతుంది. మీనంలో బుధుడు నీచ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, వృషభం, వృశ్చికం సహా ఐదు రాశుల వారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ మేధస్సు, జీవనశైలిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా బుద్ధికి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కు అధిపతి అయిన బుధుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకోవడం వల్ల మార్కెట్ రంగం నుంచి సామాన్యుల ఆలోచనా విధానం వరకు అన్నింటా మార్పులు వస్తాయి. ఏప్రిల్ 11వ తేదీన బుధ గ్రహం కుంభ రాశిని వీడి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది.
మీన రాశి జల తత్వానికి ప్రతీక. ఇది భావోద్వేగాలు, ఊహలకు సంకేతం. బుధుడు సాధారణంగా తర్కానికి (Logic) ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు. అయితే మీనంలో బుధుడు నీచ స్థితికి చేరుకుంటాడు, దీని వల్ల కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో గందరగోళం (Confusion) ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, క్రియేటివ్ రంగంలో ఉన్నవారికి, అంటే రచయితలు, కళాకారులు, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సంచారం వల్ల ప్రధానంగా ఐదు రాశుల జాతకం మలుపు తిరగబోతోంది.
మీనరాశిలో బుధ సంచారం.. ఐదు రాశులకు లాభాలు
1.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం నెట్వర్కింగ్ పెంచుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో మీ కెరీర్కు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా మీడియా, సినిమా రంగాల్లో ఉన్నవారికి తమ ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, అయితే షార్ట్ కట్లలో డబ్బు సంపాదించాలని చూడకుండా ఓపికతో ముందుకు సాగడం ఉత్తమం.
2.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి బుధ సంచారం సరికొత్త ఆలోచనలను అందిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మీ భావాలను ఇతరులకు స్పష్టంగా వివరించగలరు. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. అయితే, పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
3.మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ కాలం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మాట తీరులో మార్పు వస్తుంది, దీని వల్ల పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. విద్యార్థులు మాత్రం ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్త పడాలి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, ఇవి మీకు మానసిక ఉల్లాసాన్ని మరియు లాభాన్ని కలిగిస్తాయి.
4.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి అనుకోని ఖర్చులు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మేలు. అయితే, కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ 20 రోజుల కాలం గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారం మీకు ఉంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమై లబ్ధి చేకూరే అవకాశం ఉంది.
5.మీన రాశి:
బుధుడు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల మీ ఊహాశక్తి అసాధారణంగా పెరుగుతుంది. కొత్త ప్లాన్స్ రూపొందించడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. అయితే, బుధుడు నీచ స్థితిలో ఉండటం వల్ల అప్పుడప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబాటు ఉండవచ్చు. త్వరపడి ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మీ ప్రవర్తన, మాటతీరుతో ఎదుటివారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పరిహారంగా పచ్చని వస్తువులను లేదా పెసలు వంటి ధాన్యాలను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.
