బీకేర్ఫుల్.. ఈ పది వస్తువులనూ పొరపాటున కూడా ఇతరుల నుంచి తీసుకోవద్దు, లేదంటే ఈ బాధలు తప్పవు!
మన వద్ద లేని వస్తువులను ఇతరుల నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ కొన్ని వస్తువులను ఇతరుల నుంచి తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఈ వస్తువులను ఇతరుల నుంచి తీసుకోవడం వలన సమస్యలు ఎక్కువవుతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఈ వస్తువులను ఇతరుల దగ్గర నుంచి తీసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించి ఏం చేయాలో నిర్ణయించుకోండి.
ఈ వస్తువులు ఇతరుల నుంచి తీసుకుంటే మాత్రం కష్టాలు ఎదురవుతాయి
చీపురును ఎప్పుడూ కూడా ఇతరుల దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు. అలా తీసుకున్నట్లయితే ధనవ్యయం, స్థిరత్వ లోపంతో బాధపడాల్సి ఉంటుంది.
ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా అద్దాన్ని తీసుకోకూడదు. అద్దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే అదృష్టం తగ్గిపోతుంది అని చెబుతారు. కాబట్టి అద్దాన్ని కూడా ఇతరుల నుంచి తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
అలాగే ఇతరుల దగ్గర నుంచి నగలను తీసుకోకూడదు. అలా చేసినట్లయితే గ్రహబాధలు, మనశ్శాంతి లోపం వంటివి ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎప్పుడూ కూడా ఇతరుల దగ్గర నుంచి సూదిని తీసుకోకూడదు. దాని వలన వివాదాలు ఎక్కువవుతాయి.
అప్పుల (Debts) భారాన్ని పెంచే నూనెను కూడా ఇతరుల దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు. నూనె తీసుకుంటే అప్పులు ఎక్కువైపోతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా ఇతరుల నుంచి నూనె తీసుకోవద్దు.
బట్టలను కూడా ఇతరుల దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు. అలా చేసినట్లయితే నెగటివ్ శక్తి పెరుగుతుంది.
పాత వస్తువులను ఇతరుల దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం మంచిది కాదు. అలా చేస్తే అనవసరమైన ఆటంకాలతో బాధపడాల్సి ఉంటుంది.
ఇతరుల దగ్గర నుంచి ఉప్పును తీసుకుంటే ఆర్థిక ఒత్తిడి ఎక్కువవుతుంది.
ఇతరుల దగ్గర నుంచి చెప్పులు తీసుకుంటే శని సంబంధిత బాధలతో ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది.
ఇతరుల దగ్గర నుంచి దువ్వెనను తీసుకుంటే అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడాల్సి ఉంటుంది. కనుక ఈ వస్తువులను ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా ఉచితంగా తీసుకోవద్దు.
చీపురు విషయంలో మరి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం కూడా ముఖ్యం
చాలా మంది చీపురు విషయంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. వంటగదిలో చీపురును పెట్టడం మంచిది కాదు. అలాగే చీపురు విషయంలో ఇవి కూడా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి.
శుక్రవారం చీపురును కొనుగోలు చేస్తే ఇల్లంతా డబ్బుతో నిండుతుంది అని నమ్మకం.
శనివారం పాత చీపురును పడేస్తే మంచిదని చెబుతారు.
ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు మీ ఇంట్లో ఉన్న చీపురు కనపడితే సంపద తగ్గిపోతుంది.
ఈశాన్య దిశలో చెత్తను పోగు పెట్టడం వలన ధననష్టంతో బాధపడాల్సి ఉంటుంది.
చీపురును ఎప్పుడూ కూడా గోడకు ఆనించి పెట్టకూడదు. చీపురును కాలితో తొక్కడం, చీకటి పడిన తర్వాత చీపురును ఉపయోగించడం వంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు.