Pelli Muhurtham: మూడు నెలల మూఢం తర్వాత మళ్ళీ పెళ్ళిళ్ళు.. ముహూర్తాల ఫుల్ లిస్ట్ ఇదిగో!
మూఢం కారణంగా పెళ్లి ముహూర్తాలు లేవు. పెళ్లిళ్లకు బ్రేక్ పడింది. కానీ ఇక మళ్లీ పెళ్లి సందడిని చూడబోతున్నాము. ఈ నెల 19 నుంచి మళ్లీ ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఇప్పటికే చాలా మంది పెళ్లి ముహూర్తాలు ఫిక్స్ చేసుకుని ఉన్నారు. మూడు నెలల బ్రేక్ తర్వాత ముహూర్తాలు రావడంతో శుభకార్యాల సందడిని చూడబోతున్నాము.
పెళ్లి అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకటవ్వడం మాత్రమే కాదు, రెండు కుటుంబాలు, రెండు మనసులు ఒకటవ్వడం. పెళ్లిళ్లకు బ్రేక్ పడింది. అయితే ఆ బ్రేక్ ఇప్పుడు ముగిసిపోయే టైం వచ్చింది. త్వరలోనే పెళ్లి భాజలు మళ్లీ వినపడబోతున్నాయి. యువతీ యువకులు మూడు ముళ్లతో ఒకటయ్యే సమయం వచ్చేస్తుంది.
మూడు నెలల మూఢం
గత సంవత్సరం నవంబర్ 26 నుంచి ఫిబ్రవరి 13 దాకా మూఢం ఉండడంతో ఎలాంటి శుభకార్యాలు కూడా జరగలేదు. పెళ్లిళ్లు మళ్లీ జరగడానికి ప్రిపరేషన్ కూడా మొదలయ్యింది. మాఘ మాసం మొదలైనప్పటికీ మూఢం వలన ఈ నెల 18 దాకా ఎలాంటి ముహూర్తాలు లేవు. కానీ 19 నుంచి అనగా ఫాల్గుణ మాసం మొదలవడంతో పెళ్లిళ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది.
శుభకార్యాలు షురూ
మూఢం పూర్తయిన తర్వాత మళ్లీ శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు, ఉపనయనాలు, నిశ్చితార్థాలు ఇలా అన్నీ జరగబోతున్నాయి. ఇప్పటికే పెళ్లిళ్లు కుదుర్చుకున్న వారు మూఢం తర్వాత ఒకటవబోతున్నారు. పైగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో మళ్లీ చాలామందికి ఉపాధి దొరకబోతోంది. ఇక ముహూర్తాలకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా తెలుసుకుందాం.
పెళ్ళి ముహూర్తాలు లిస్ట్ ఇదిగో
ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి తో పాటు మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్, ఆగస్టు, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో పెళ్లిళ్లు ఎక్కువగా జరగబోతున్నాయి. మరి ఏ రోజులు అనుకూలంగా ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకుందాం.
ఇక మూఢం ముగిసిపోతుండడంతో ఫిబ్రవరి 19 నుంచి మళ్లీ ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. దీంతో పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు, శుభకార్యాలు జరుపుకోవాలని కుదుర్చుకోవచ్చు. ఇక వరుసగా మూడు నెలల పాటు ముహూర్తాలు ఉన్నందున శుభకార్యాలు నిర్వహించుకునే వారు ముందుగానే అలెర్ట్ అవ్వడం మంచిది.